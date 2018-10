Kapsel trends 2018 2019. Long bob kapsels en blunt cuts

Lange bobs zijn in. Dat hebben we aan Kylie Jenner te danken. Met andere woorden: heel lang haar is uit de mode, deze winter gaan we voor wat korter haar. In dit interview geeft Randy van Rijsbergen, hair influencer en haarkleurspecialist, van Salon B een praktisch overzicht van de haartrends en kapsels voor herfst winter 2018 2019. Het interview laat zich lezen als een ultieme TRENDGIDS met de allernieuwste weetjes op haargebied. Als je je haar graag een up-to-date look meegeeft, mag je dit interview niet missen!

Wat zijn de haarlengtes voor herfst winter 2018 2019? En hoe zien de haarsnitten eruit? Wat voor kapsels knip jij op het moment veel?

Randy van Rijsbergen: De langste haarlengte die ik op dit moment voorbij zie komen, is de long bob. Deze haarlengte valt tot ongeveer bij je sleutelbeenderen. Alle lengtes daaronder zijn een beetje achterhaald. Zo’n lange bob kun je heel mooi dragen met een hele diepe zijscheiding en dan krul je het haar over de lengte heel mooi met een krultang. Je gaat je bob dus zo stylen dat er movement in gaat komen. Daarna ga je er met een dry shampoo body in maken en het natuurlijk maken.

De mensen die al een keer een lange bob hebben gehad of een stapje verder willen, kunnen ook korter gaan, bijvoorbeeld tot je kaaklijn. Of ergens tussen je sleutelbeenderen en je kaaklijn. Ik merk hier in de salon heel erg dat de trend korter is. Meiden die nog nooit korter zijn gegaan doen het nu wel en ze vinden het fantastisch. Het komt vast en zeker door mensen als Kylie Jenner. Die hebben daar invloed op.

We gaan dus allemaal wat korter. En we stylen zo’n bob met een hele diepe zijscheiding. De positie van je scheiding is het hoogste punt van je wenkbrauw, links of rechts.

De lange bobs zijn bovendien allemaal op één lengte geknipt. We gaan dit seizoen dus niet voor laagjes, maar met de krultang geef je beweging aan je haar waardoor het lijkt of er lengteverschillen in je haar zitten. Zo houd je de volheid in je haar. Dit geldt trouwens ook voor de bobjes op kaaklijn. Die worden ook op één lengte geknipt zodat de volheid er echt goed in zit. We hebben het hier dus echt over een blunt cut. Het haar wordt helemaal recht afgeknipt, zonder gradaties.

Gaan we nog pony’s zien?

Randy van Rijsbergen: Pony’s laten zich niet goed combineren met de moderne long bobs en de blunt cuts op kaaklengte, maar ze kunnen wel heel mooi zijn voor de mensen die dus echt wel voor het lange haar gaan. Daarvoor is de seventies fringe er nog wel. Die is er al een tijdje, dus dat is niets nieuws. Maar lokken en pony’s zien we in de nieuwste haartrends eigenlijk niet omdat de lengte rond je gezicht al wat kleiner is en anders wordt alles zo klein. Ook de shag met al die laagjes is helemaal weg.

Grote veranderingen in de haartrends dus?

Randy van Rijsbergen: Een beetje wel. We staan aan het begin van een nieuw tijdperk op haargebied. Het is niet meer per se zo dat lang haar het meest vrouwelijke is.

Backstage bij de Fashion Week voor zomer 2019 zagen wij van Trendystyle ook opvallend veel modellen met kort haar. Zie jij dat ook in de salon gebeuren?

Randy van Rijsbergen: Niet echt, eerlijk gezegd. Commercieel gezien is kort niet in de mode. Je moet er een type voor zijn, of wat alternatiever zijn. Backstage zie je het natuurlijk maar on trend is het niet. Misschien dat het een volgende stap gaat zijn, maar misschien moet dan eerst een A-lister het doen, voordat ook anderen het aandurven. Maar ik denk dat dat nog lang gaat duren.

Wat ik wel moet zeggen, is dat iedereen hier in Nederland mega openstaat voor nieuwe dingetjes. En dat maakt het natuurlijk superleuk!

Door: Charlotte Mesman