De korte pony is ook voor 2024 een grote haartrend

Kapsels met korte pony voor 2024. Foto ADVERSUS

Met het nieuwe jaar in zicht, kunnen we ook nieuwe haartrends tegemoet zien. De haartrends voor 2024 zijn uiteenlopend, van klassiek tot ultramodern en gedurfd. Eén detail dat we veel gaan zien, is de korte pony, ook wel baby of micro bangs genoemd. Deze opvallende look was op de catwalks voor winter 2023 2024 maar ook op die van zomer 2024 goed vertegenwoordigd.

Ook celebs omarmen deze gedurfde haarstijl steeds vaker. Zo vertoonde Zoe Kravitz zich tijdens de Paris Fashion Week voor lente zomer 2024 bij de modeshow van Yves Saint Laurent met baby bangs. Volgens toonaangevende hair stylisten gaat deze look het dit seizoen helemaal maken.

De korte pony voor een unieke look

Een korte pony is een pony die BOVEN je wenkbrauwen valt en laat zich met elke haarlengte combineren. Gewoonlijk zien we hem in combinatie met korte kapsels. Er zijn verschillende stijlen: van recht en grafisch tot rafelig, van gewild slordig tot micro curtain bangs. Het is een ideaal haar detail om je look een persoonlijke en unieke touch mee te geven.

Wie staat deze pony goed?

Korte laagjeskapsel met botte pony. Foto Charlotte Mesman

De micro fringe doet het vooral goed als je een wat kleiner gezicht hebt. Deze pony kan je gezicht bovendien optisch langer doen lijken. Daarom is deze pony ook geschikt voor wat rondere gezichten. Welke pony het beste bij jouw gezichtsvorm kun je het beste met je kapper bespreken. Houd er ook rekening mee dat zo’n korte pony het accent op je wenkbrauwen en ogen legt.

High maintenance

Halflang kapsel met dunne pony voor 2024. Foto Charlotte Mesman

Weet ook dat baby bangs veel onderhoud vergen. In mum van tijd hangt het haar alweer over je wenkbrauwen. Op zich is dat geen probleem want hierdoor kom je vanzelf in verschillende stadia terecht en kun je voor jezelf uitmaken welke lengte – een superkorte of misschien wat langere pony – je het mooist vindt. Want kapsels zijn nog altijd een proces, iets wat – net zoals jijzelf – voortdurend in verandering is.

Statement

Maar wil je een statement maken of heb je gezicht zin om je kapsel eens flink te boosten, overweeg dan zo’n micro pony. Vind je het ‘eng’, begin dan met een korte, dunne fringe, misschien wel een curtain pony, die je gemakkelijk weg stylet. Op die manier kun je alle kanten op.

