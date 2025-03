Boho is de meest romantische modetrend voor zomer 2025. Je kunt er een stoere twist aan geven met cowboy boots. Check deze look!

Het is nog geen zomer, maar met de boho- of bohémien modetrend mag je al volop experimenteren. Het is de meest romantische modetrend voor zomer 2025. En ook nog eens een supercoole stijl voor muziekfestivals als Coachella. Deze vrijgevochten stijl, waarvan de wortels eeuwen teruggaan, maakt – mede dankzij Chemena Kamali, (nieuwe) ontwerpster van Chloé – een huge comeback. Zowel op de catwalks als in de streetwear.

Waar komt boho vandaan?

De boho stijl valt terug te voeren naar eind achttiende en begin negentiende eeuw, toen het opkwam als een tegenculturele beweging in het Frankrijk van na de revolutie. De term ‘bohémien’ verwees aanvankelijk naar de nomadische Roma die vaak werden geassocieerd met een onconventionele levensstijl. Men geloofde destijds ten onrechte dat deze groepen uit Bohemen kwamen, een historische regio in het huidige Tsjechië, vandaar de naam ‘bohémien’.

Na verloop van tijd werd de term gebruikt voor kunstenaars, schrijvers en vrijdenkers die de maatschappelijke normen verwierpen en een levensstijl van creativiteit en non-conformisme omarmden. Hun kledingstijl weerspiegelde dit ethos: vloeiende stoffen, aardetinten en eclectische patronen ontleend aan diverse culturen.

In de twintigste eeuw won de boho mode aan kracht door belangrijke culturele verschuivingen. In de jaren ’60 en ’70 bloeide het op in de hippiebeweging, met iconen als Stevie Nicks en Jane Birkin in gilets met franjes, boerenblouses en maxirokken. Het begin van de jaren 2000 markeerde een andere piek, toen beroemdheden als Sienna Miller en Kate Moss de look populair maakten op festivals als Glastonbury, en de associatie met relaxte, artistieke expressie versterkten. Vandaag de dag is boho nog steeds een symbool van individualiteit en vrijheid, en wordt deze stijl steeds opnieuw geherinterpreteerd door ontwerpers, influencers en fashion addicts.

Coachella

Geen evenement vat de boho spirit beter samen dan Coachella, het iconische muziek- en kunstfestival dat jaarlijks wordt gehouden in Indio, Californië, dat gewoonlijk half april plaatsvindt. Deze woestijnbijeenkomst is al lange tijd een catwalk voor bohemien street style, waar festivalgangers vintage-geïnspireerde kledingstukken combineren met een moderne twist.

Wat dragen Coachella-gangers? Maxi-jurken met flodders of stroken en bloemenborduursels, hoeden met brede randen, grote hoeveelheden sieraden, en kledingstukken in aardetinten zoals terracotta en olijfgroen. En verder: vintage denim shorts in combinatie met gehaakte tops, suède enkellaarsjes, cowboy boots, oversized zonnebrillen, metalen draden of ringetjes in het haar.

Boho voor zomer 2025

Voor de zomer van 2025 is de boho-trend niet alleen een streetstyle-fenomeen, het is een hotte modetrend op de catwalks. Ontwerpers als Chemena Kamali voor Chloé of Alessandro Michele voor Valentino (yes, ex-Gucci designer) herinterpreteren de look met een moderne twist.

Silhouetten en materialen: vloeiende maxi-jurken in lichtgewicht materialen zoals chiffon domineren. Denk aan asymmetrische lijnen, doorzichtige stoffen, laag over laag, roesjes, stroken en kant. Juist de sheer overlays en kanten details voegen een romantische twist toe. In het voorjaar draag je deze maxi-jurken met een blazer of een kort (nep)bontje!

Kleuren en patronen: het kleurenpalet is geïnspireerd door de natuur – zandbeige, stoffig mauve en bleek saliegroen – gecombineerd met mosterdgeel of verbrand oranje. Bloemenprints zijn een rode draad, net zoals geborduurde bloemenpatronen.

Texturen en details: franjes, haakwerk en suède zijn terug van weggeweest, vaak versierd met studs of kralen voor extra flair.

Accessoires: laagjeskettingen (meerdere kettingen met verschillende lengtes), stapelarmbanden en opvallende oorbellen van natuurlijke materialen zoals schelpen geven de look een extra dimensie. Breedgerande fedorahoeden, heuptassen van leer of raffia en kniehoge laarzen of plateausandalen maken het geheel af.

Catwalk en streetstyle zomer 2025

Deze vernieuwde boho look zagen we terug op de catwalks in New York, Londen, Milaan en Parijs. Ontwerpers zoals Chemena Kamali (we noemden deze designer van Chloé al) showden etherische jurken met lagen en stroken, terwijl Ralph Lauren bohémienachtige rokken combineerde met westerse flair.

Isabel Marant ging voor suède met versieringen met studs en bij Zimmermann was het één en al flodderjurken, kant en bloemenprints. Deze looks op de catwalk sijpelden door in de streetstyle rond de showlocaties waar influencers lange kanten vesten combineerden met jeans met hoge taille of vintage-geïnspireerde boho jurken combineerden met stoere, dijhoge boots.

