Deze zomerkapsels beschermen je haar tegen de zon (en zijn cool!)

Welke kapsels zijn beter voor je haar in de zomer? Ontdek haarvriendelijke stijlen die beschermen tegen zon, pluis en beschadiging.

IN HET KORT

Deze trendy kapsels en haarstijlen beschermen je haar (direct of indirect) in de zomer tegen de zon en uitdroging – zonder dat je hoeft in te leveren op je beach look.

Een losse lage paardenstaart beschermt je haar zonder dat er spanning op staat. Foto Charlotte Mesman

De juiste kapsels kunnen in de zomer het verschil maken tussen droog, beschadigd haar en een gezonde, glanzende look. Terwijl zon, zee en hitte hun sporen achterlaten, zijn er haarstijlen die je haar minder aanmerkelijk minder schaden. Het fijne is dat deze kapsels meteen ook een zomerse uitstraling hebben omdat ze relaxt zijn.

En ze zijn nog gemakkelijk ook! Want de kapsels die nu domineren, werken juist met je haar mee in plaats van ertegenin. Ze hebben minder hittestyling nodig en geven je haar de ruimte om natuurlijk te bewegen. Behalve je haarstijl vraagt ook je haarverzorging in de zomer om aanpassing om je haar mooi te houden.

Waarom je kapsel in de zomer zoveel invloed heeft

In de zomer krijgt je haar meer te verduren dan je misschien doorhebt. Zonlicht tast de buitenste laag van het haar aan, waardoor het sneller vocht verliest en doffer wordt. Tegelijk zorgt vochtige lucht ervoor dat de structuur van het haar verandert, wat vaak resulteert in pluis of juist futloosheid.

Daarbovenop komen zeezout, chloor en vaker wassen – allemaal factoren die het haar verder kunnen uitdrogen. Wat vaak over het hoofd wordt gezien, is dat je kapselkeuze hierin een grote rol speelt. Hoe je je haar draagt, bepaalt namelijk met hoeveel wrijving, spanning en blootstelling het dagelijks te maken krijgt.

De juiste kapsels doen precies het tegenovergestelde: ze beschermen het haar, verminderen stress en helpen om de natuurlijke balans te behouden. Deze kapsels sluiten ook nog eens naadloos aan bij de modetrends van dit seizoen, waarin eenvoud en natuurlijke elegantie centraal staan.

Nonchalante opsteekkapsels

Een van de meest effectieve manieren om je haar te beschermen in de zomer is het losjes opsteken ervan. Denk aan een lage chignon of een nonchalante knot die niet te strak wordt vastgezet. Gebruik een scrunchie in plaats van een elastiekje. Ook schuifspeldjes werken goed en schaden je haar niet.

Wanneer je je haar uit je nek en gezicht draagt, krijgt het minder direct zonlicht en klit het minder snel door wind of beweging. Tegelijk voorkom je dat het constant langs je huid schuurt, wat op warme dagen ongemerkt voor extra beschadiging kan zorgen, al was het maar vanwege zoutig transpiratievocht.

Het resultaat is losjes en zomers, maar heeft wel degelijk een beschermende functie.

Losse vlechten

Een losse vlecht zonder elastiekje is ideaal om je haar in de zomer mooi te houden. Foto Charlotte Mesman

Ook vlechten blijven een logische keuze, maar ook hier zien we een verandering in de looks. Waar ze vroeger vaak strak en strakgetrokken werden gedragen, gaan we nu voor lossere, meer ontspannen varianten.

Hierdoor vermindert meteen de spanning op de hoofdhuid en breekt je haar minder snel. Tegelijk blijft het haar beter beschermd tegen invloeden van buitenaf, zoals zon en vochtige lucht.

Vooral bij langer haar of haar dat gevoeliger is voor uitdroging, bieden deze kapsels een fijne balans tussen stijl en bescherming.

Een truc om geen elastiekjes voor je vlechten te gebruiken? Ga voor een beschermend haarproduct dat je grip geeft op je haar zodat de vlecht vanzelf blijft zitten.

Korter haar = minder schade

Kortere kapsels maken in de zomer niet alleen visueel een verschil, maar ook praktisch. Een zachte bob of een iets kortere coupe voelt lichter, luchtiger en vraagt simpelweg minder van je haar.

Doordat kort haar sneller droogt en minder styling nodig heeft, wordt het minder vaak blootgesteld aan hitte. En juist dat maakt een groot verschil in hoe gezond het haar er na een paar warme weken nog uitziet.

Lagen die beweging brengen zonder moeite

Voor wie het haar liever langer draagt, zit de oplossing vaak in de snit. Gelaagde kapsels geven het haar ruimte om te bewegen zonder zwaar te worden, waardoor het natuurlijker valt en minder styling nodig heeft.

Dat betekent automatisch minder föhnen, minder tools en dus minder schade. Tegelijk zorgen zachte lagen ervoor dat het haar luchtig blijft, zelfs op warme, vochtige dagen.

Simpel naar achter gestyled haar

Soms zit de kracht juist in eenvoud. Een lage paardenstaart of nonchalant naar achter gedragen haar kan verrassend effectief zijn.

Wanneer je je haar niet te strak vastbindt en je gebruik maakt van scrunchies of een klem, houd je de spanning minimaal. Je haar blijft onder controle, zonder dat het wordt geforceerd in een vorm die het eigenlijk niet wil aannemen.

Een topknot met verzorgend haarproduct

Een ideaal kapsel voor aan het strand is een topknot met een verzorgend of beschermend haarproduct. Je kunt denken aan een leave-in conditioner, een haarolie of een product met UV-filter. Dit kapsel verzorgt en beschermt je haar tegen de zon en zee- of zwembadwater.

Kleine details die het verschil maken

Een pet of hoed beschermt je haar optimaal tegen de zon. Foto Charlotte Mesman

Ook accessoires spelen een grotere rol dan je misschien denkt. Zijden sjaals, zachte scrunchies of haarklemmen helpen niet alleen bij het stylen, maar beschermen het haar ook tegen wrijving, spanning en overmatige blootstelling aan de zon.

Ze voegen iets toe aan de look, zonder dat het extra moeite kost – en precies dat past bij de sfeer van dit seizoen.

Het nieuwe idee van zomerhaar

Wat al deze kapsels met elkaar gemeen hebben, is dat ze uitgaan van een andere benadering. Niet controleren, maar begeleiden. Niet strak en perfect, maar zacht en natuurlijk.

Gezond haar in de zomer is een kwestie van schadelijke factoren zoveel mogelijk vermijden en tegelijkertijd slimme kapselkeuzes maken.

Het mooiste zomerhaar is dan ook niet perfect gestylede haar, maar het haar dat de ruimte krijgt om zich aan te passen – en daarbij zichtbaar sterk en gezond blijft.