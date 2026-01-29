De vlechtkapsels voor 2026 zijn onder te verdelen in twee uitersten: losjes en warrig of juist heel strak. Maar altijd gemakkelijk na te doen!

Deze vlechtkapsels gaan we in 2026 zien. Ze zijn supercool! Foto ADVERSUS

Vlechten zijn – net zoals kapsels en haarsnitten – aan trends onderhevig. Voor 2026 spotten wij tijdens de fashion week twee hoofdtrends: de nonchalante losse vlecht en de supernette vlecht. Ze zijn allebei gemakkelijk na te doen en ‘high impact’.

De losse vlecht

Deze vlechtkapsels gaan we in 2026 zien. Ze zijn supercool! Foto Charlotte Mesman

Eenvoudiger dan de losse vlecht kan niet. Deze vlecht mag pieken, warrig zijn, half uit elkaar vallen. Het kan niet misgaan. Er is wel één voorwaarde: je haar moet fris gewassen zijn want de lokken moeten luchtig vallen. De wind moet ermee kunnen spelen.

Deze vlechtkapsels gaan we in 2026 zien. Ze zijn supercool! Foto Charlotte Mesman

De losse vlecht voor 2026 is een lage vlecht. Na het wassen en föhnen van je haar breng je het naar achteren en vlecht je het heel losjes in elkaar. Je mag de voorste lokken erbuiten laten en los laten hangen. Dat kunnen een paar lokken zijn of een heleboel haar, zoals op onze streetstyle foto.

Doe vooral niet je best om er een mooie vlecht van te maken. Maak er iets onregelmatigs van, zet het vast met een elastiekje en bind er dan een leren bandje omheen voor een extra stoer detail.

Je mag zelf kiezen of je voor een zijscheiding of middenscheiding gaat.

De boho vlecht

Deze vlechtkapsels gaan we in 2026 zien. Ze zijn supercool! Foto Charlotte Mesman

Wil je een stap verder gaan, experimenteer dan met een losse vlecht in boho-stijl, zoals op deze streetstyle foto. Ook hier breng je je haar weer gewild slordig naar achteren, waarbij er opnieuw allerlei lokken uit mogen vallen. Maak een grote vlecht met het merendeel van de lokken en bind het haar samen met een elastiekje. Trek de vlecht dan als het ware uit elkaar zodat die breder en platter wordt. Maak naast deze grote vlecht nog een kleinere vlecht met de overige lokken en trek ook die uit elkaar.

Leuk detail: trek de haarpunten door het elastiekje, waarmee je de vlecht vastzet, omhoog (zie de foto). Zo voeg je een extra twist aan je vlecht toe.

De strakke vlecht

Deze vlechtkapsels gaan we in 2026 zien. Ze zijn supercool! Foto Charlotte Mesman

Haaks op deze superongecontroleerde vlechten, staat de strakke vlecht. Ook deze is gemakkelijk te maken. Maak een scherpe zij- of middenscheiding, kam je haar met gel strak naar achteren, zet het haar in je nek vast in een paardenstaart, maak een mooie vlecht en bind de haarpunten bijeen.

Voordeel van deze vlecht is dat het er supernetjes uitziet én dat je je haar niet van tevoren hoeft te wassen. Ideaal dus voor een bad hair day!

