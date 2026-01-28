Outerwear met een trechterkraag is dé trend die vorig seizoen van niche naar mainstream ging en nog steeds doorloopt in 2026.

Jassen en jacks met een trechterkraag: van niche naar mainstream. Photo courtesy of N21 SS 2026

Als je een fashion addict (zoals wij) bent, dan zijn de jassen en jacks met trechterkraag je niet ontgaan. Deze kraag die de vorm van (je raadt het al) een trechter heeft, kwam het afgelopen seizoen in de mode en beleeft op dit moment een grote doorbraak. Het is echt iets om even bij stil te staan. Een jack of jas met trechterkraag kan je look een instant up-to-date look geven.

Wat is een trechterkraag precies?

Jassen en jacks met een trechterkraag: van niche naar mainstream. Photo courtesy of Stella McCartney FW 2025 2026

Een trechterkraag is een modeterm voor een specifieke hoge kraag die je vaak ziet bij truien, sweaters, jassen en tops. De kraag staat min of meer rechtop, loopt vanaf de schouders omhoog langs de hals en is bovenaan meestal iets wijder dan onderaan — net als de vorm van een trechter.

De kraag heeft een strakke, architecturale en minimalistische uitstraling, wordt vaak opstaand gedragen, komt tot aan de kin of net eronder en heeft een chique, moderne en soms een beetje ‘afstandelijke’ vibe. Sommige trechterkragen worden met een knoop gesloten.

Hoe verhoudt de trechterkraag zich tot andere kragen?

De trechterkraag moet niet verward worden met de:

klassieke col → die zit smal en strak om de hals en wordt vaak omgeslagen gedragen

turtleneck → een nauwsluitende, hoge kraag, die meestal niet wordt omgeslagen en lager begint dan de klassieke col

de cowl neck → die hangt los en rommelig om de hals

Trending

Jassen en jacks met een trechterkraag: van niche naar mainstream. Photo courtesy of N21 SS 2026

Afgelopen winter zijn we de trechterkraag steeds vaker gaan zien. Modehuizen als Stella McCartney en Victoria Beckham gingen er al volop mee aan de slag. De catwalks voor lente zomer 2026 bevestigen dat het geen eendagsvlieg is. Opnieuw presenteerden belangrijke modehuizen creaties met deze kraag. Maar wat nog interessanter is: de trechterkraag is momenteel volop in de modecollecties in de winkels en modewarenhuizen te vinden. Kortom, deze kraag heeft het grote publiek bereikt.

Must-haves

Heb je zin om met de trechterkraag te experimenteren, denk dan aan een winterjas met een dergelijke kraag voor de komende maanden. In de modecollecties zien er zowel korte als lange winterjassen met opstaande ronde kraag te vinden. Je kunt er heel mooi een sjaal in dragen.

Maar een topper is volgens ons het oversized leren jack met trechterkraag. Dit item is superstoer op een spijkerbroek en übercool over een minijurkje met daaronder hoge laarzen.

Styling-tip: houd het minimalistisch – jeans + boots + simpele top eronder, of layer met een felgekleurde turtleneck voor contrast. Het beschermt je nek tegen wind én geeft die afstandelijke coolness.

