Herenmode voor stevige en lange mannen in 2026. Check deze tips

Steeds meer mannen met een steviger postuur of een (ver) bovengemiddelde lengte willen kleding die goed zit én er mooi uitziet. Ze zijn niet langer bereid om concessies te doen, en gaan voor comfort zonder in te leveren op stijl. Alles moet prettig zitten, mee bewegen en zelfvertrouwen geven. Gelukkig komen steeds meer modemerken en webshops, zoals JP1880 herenkleding, met broeken, jassen, truien en zelfs pakken voor grotere maten en langere lengtes. Strakke modellen die knellen zijn verleden tijd. Slimme pasvormen, flexibele stoffen en extra lengte voor mouwen en broekspijpen zijn de nieuwe standaard. Zo voel je je de hele dag comfortabel en zelfverzekerd, op je werk en in je vrije tijd.

Stijl en comfort beginnen bij de basis

Heb je een stevig of lang postuur? Ga dan op zoek naar pasvormen die bij jouw figuur passen. Onthoud: kleding moet vóór jouw lichaam werken, niet tegen je. Extra ruimte bij buik of heupen, elastische banden, ademende stoffen en rekbare materialen maken het verschil en zorgen voor ongekend comfort. Voor lange mannen zijn langere mouwen en broekspijpen een must. Als een shirt of broek prettig zit, voel je je automatisch zelfverzekerder. Kies basics met pasvormen, materialen en kleuren die bij jouw lichaam passen. Hieronder een aantal praktische tips.

1. Jeans en broeken: de basis van elke outfit

Een goede broek maakt of breekt je look. Kies voor rechte of licht wijdere pijpen, met extra ruimte bij bovenbenen en heupen als je een stevig postuur hebt. Stretch in de stof zorgt dat de broek meebeweegt en niet knelt. In 2026 zijn relaxed fits populair: comfortabel, maar niet te wijd. Donkere kleuren zoals zwart, navy of antraciet zijn praktisch, makkelijk te combineren en flatterend. Een elastische tailleband of flexibele taille verhoogt het draagcomfort extra.

2. Jassen, parka’s en mantels: laagjes die beschermen

In de winter is een goede jas een absolute must-have. Denk aan warme fleece‑jacks, waterafstotende parka’s met capuchon of dikkere wintermantels. Extra ruimte bij borst en schouders voorkomt dat de jas trekt, terwijl langere mouwen en ruglengtes perfect zijn voor lange mannen. Laagjes werken goed tegen kou: bijvoorbeeld een zachte fleece onder een parka. Dankzij de aangepaste pasvormen voor stevige posturen is layering eindelijk mogelijk zonder in te leveren op comfort. Neutrale kleuren zoals grijs, donkerblauw of bruin zijn praktisch, makkelijk te combineren en geven een stoere uitstraling.

3. Polo’s, truien en overhemden: comfortabel bovenwerk

Bovenkleding moet ademend en beweeglijk zijn. Polo’s en T-shirts met iets langere lengtes blijven netjes in je broek zitten, ook als je beweegt. Truien, zoals crewnecks of half-zip modellen, zijn warm zonder zwaar te voelen. Overhemden voor werk bieden extra ruimte bij de buik en langere mouwen. Donkere of neutrale kleuren blijven favoriet, terwijl verfijnde patronen een extra twist toevoegen.

4. Pakken voor op de werkvloer: stijlvol én prettig

Voor kantoor of speciale gelegenheden kies je colberts en broeken die netjes ogen, maar comfortabel in het dragen zijn. Stretch en lichte stoffen geven bewegingsvrijheid. Donkere tinten zoals zwart, diepblauw of grijs maken slanker en combineren makkelijk. De moderne snit is relaxed, maar toch strak genoeg om verzorgd te staan. Zo voel je je de hele dag zelfverzekerd, zonder dat je kleding knelt. Juist op de werkvloer is dit belangrijk: voor die stijlvolle nonchalante houding van de succesvolle man van de wereld.

5. Sportieve en outdoor looks: praktisch en stijlvol

Kies ook je sportkleding comfortabel én stijlvol. Let op joggingbroeken, hoodies en technische jassen met elastische boorden, ademende stoffen en rekbare details. Ze zijn perfect voor de sportschool of buitenactiviteiten. Voor bredere voeten zijn schoenen met extra breedte en goede demping belangrijk, zeker als je veel staat of loopt.

Slim combineren: tips voor mannen met een stevig of lang postuur

Kleuren die flatteren: begin met donkere basics zoals zwart, navy of grijs. Voeg aardetinten toe voor warmte en variatie.

begin met donkere basics zoals zwart, navy of grijs. Voeg aardetinten toe voor warmte en variatie. Laagjes: draag een T-shirt of polo onder een open shirt of jas (met de juiste pasvorm).

draag een T-shirt of polo onder een open shirt of jas (met de juiste pasvorm). Proporties: rechte of licht wijdere modellen werken beter dan strakke snitten bij een gezet postuur. Ben je lang? Kies dan altijd voor langere pijpen en mouwen.

rechte of licht wijdere modellen werken beter dan strakke snitten bij een gezet postuur. Ben je lang? Kies dan altijd voor langere pijpen en mouwen. Accessoires: een stevige riem, nette schoenen en goede sokken maken de look compleet.

In een stijlvolle look draait alles om kleding die bij je lichaam past en je goed laat voelen. Comfort, de juiste pasvorm en kwaliteit zijn belangrijker dan ooit. Of je nu casual jeans draagt, een warm winterjack of een net pak: als het goed zit, straal je dat ook uit.