Dit is waarom reboundrelaties vaak stranden

Het einde van een relatie doet pijn op een bijna lichamelijke manier. Onderzoekers hebben ontdekt dat het brein een romantische afwijzing verwerkt via dezelfde zenuwbanen als fysieke pijn. Het is dan ook heel begrijpelijk dat mensen in de verwarrende periode na een breuk al snel terugvallen op het meest voor de hand liggende tegenmiddel: een nieuw iemand. Een reboundrelatie – omschreven door de psychologen Claudia Brumbaugh en R. Chris Fraley als “een relatie die kort na een romantische breuk begint, voordat de gevoelens over de vorige relatie zijn verwerkt” – voelt als een logische oplossing. Het vult de stilte, sust het ego en geeft de illusie van vooruitgang. Het probleem is dat wat als genezing voelt, vaak slechts uitstel is, en de psychologische redenen daarvoor bevestigen het.

Waarom vallen we terug op een reboundrelatie?

De drang om te rebounden is – mocht je dat denken – echt niet alleen zoiets als eenzaamheid, hoewel eenzaamheid zeker een rol speelt. Psychologen hebben een cluster van motivaties in kaart gebracht die allemaal tegelijkertijd en vaak onbewust meespelen. Emotionele vermijding staat centraal: de pijn van een relatiebreuk – het verlies, de verwarring over wie je bent, het gevoel van afwijzing – is moeilijk te verwerken, en een nieuwe romantische relatie biedt afleiding. Daarna is er ook de kwestie van zelfvertrouwen. Een gekwetst ego verlangt naar bevestiging, en de aandacht van een nieuwe bewonderaar levert dat snel. Tot slot is er de angst voor verlating, die bijzonder sterk is bij mensen met een angstige hechtingsstijl – mensen die door vroege ervaringen in relaties fundamenteel bang zijn om alleen gelaten te worden.

De hechtingstheorie

De hechtingstheorie biedt een van de duidelijkste perspectieven om te begrijpen wie het meest kwetsbaar is voor reboundpatronen. Onderzoekers ontdekten dat mensen met een angstige hechtingsstijl na een relatiebreuk veel vaker geneigd zijn een nieuwe partner te zoeken, omdat zij te maken krijgen met een verhoogd stressniveau en de dringende behoefte om opnieuw verbinding te voelen. Mensen met een vermijdende hechtingsstijl gebruiken nieuwe relaties juist als bescherming tegen emotionele kwetsbaarheid – niet om meer te voelen, maar om minder te voelen. Beide patronen kunnen iemand in een nieuwe relatie drijven om redenen die weinig te maken hebben met echte interesse in de ander, en daar beginnen de problemen.

De psychologische redenen waarom reboundrelaties mislukken

In de kern is een reboundrelatie gebouwd op een fundament dat bij een andere structuur hoort. De emoties die zijn veroorzaakt door de relatiebreuk – het verlangen, het onverwerkte verdriet, de vragen over identiteit – zijn niet verwerkt; ze is simpelweg omgeleid. Dit leidt tot een aantal voorspelbare manieren waarop het misgaat.

De meest voorkomende is wat therapeuten vergelijkend denken noemen: de nieuwe partner wordt voortdurend, zij het onbewust, vergeleken met de ex. Elk verschil valt op, vaak in het nadeel van de nieuwe partner. Als de vorige partner spontaan was, voelt de rust van de nieuwe geliefde saai aan. Als de ex intens was, lijkt de kalmte van de nieuwe partner op desinteresse. Degene die reboundt ziet de persoon voor zich niet echt – ze zien een spiegelbeeld van wie er daarvoor was.

Nauw verwant is het probleem van onverwerkt verdriet dat de nieuwe relatie binnensluipt. Onderdrukte emoties verdwijnen niet zomaar; het niet erkennen van moeilijke gevoelens maakt ze juist sterker. Dit betekent dat het verdriet, de boosheid en de verwarring die door de rebound begraven zouden worden, uiteindelijk toch naar boven komen – vaak in de vorm van emotionele uitbarstingen, plotseling terugtrekken of irrationele conflicten met de nieuwe partner, die geen idee heeft wat er speelt.

Dan is er ook het probleem van een verkeerde zelfpresentatie – niet per se door bewust bedrog, maar omdat iemand die net een relatie achter de rug heeft nog niet dezelfde persoon is als degene die hij of zij zal zijn na het verwerken van het verlies. Ze kunnen een intensiteit van gevoel op de nieuwe relatie projecteren die deels geleend is van de vorige. Het resultaat is een relatie die heel snel gaat – te snel – en dan instort wanneer het emotionele fundament ervan niet stabiel blijkt.

Tot slot wijst onderzoek op een patroon waarbij mensen reboundrelaties aangaan vanuit zwakte in plaats van kracht. Dit creëert een onevenwichtige dynamiek en psychologische kwetsbaarheid die de deur openzet voor afhankelijkheid, manipulatie en wederzijdse ontevredenheid – dynamieken die zelden leiden tot de duurzame verbinding die beide partijen op de een of andere manier hopen te vinden.

De nuance: niet elke rebound is gedoemd

Het zou oneerlijk zijn om reboundrelaties als altijd rampzalig voor te stellen. Het onderzoek is genuanceerder dan de gangbare opvatting. Het invloedrijke onderzoek van Brumbaugh en Fraley uit 2015 toonde aan dat mensen die sneller een nieuwe relatie begonnen na een relatiebreuk hogere niveaus van welzijn, zelfvertrouwen en vertrouwen rapporteerden dan mensen die langer single bleven. Een ander onderzoek ontdekte dat mensen in reboundrelaties vaak meer zelfvertrouwen hebben teruggekregen dan mensen die helemaal geen nieuwe relatie begonnen.

Wat het onderzoek suggereert, is dat rebounden op zichzelf niet destructief is – de context is enorm belangrijk. De duur en emotionele intensiteit van de vorige relatie spelen een grote rol: stoppen met een korte datingperiode is heel anders dan uit een huwelijk van tien jaar stappen. Of je degene was die de relatie beëindigde of degene die werd verlaten, beïnvloedt ook hoeveel onverwerkte gevoelens je meedraagt. En misschien wel het meest bepalend: de mate van zelfbewustzijn die je meeneemt naar de nieuwe relatie bepaalt bijna volledig hoe die zich ontwikkelt.

Hoe je de schade beperkt als je toch niet kunt wachten

Sommige mensen kunnen of willen gewoon niet wachten. Als je merkt dat je in een reboundrelatie zit of er eentje eraan zit te komen, zijn de volgende principes de beste psychologische richtlijnen om erdoorheen te navigeren zonder jezelf of je nieuwe partner onnodig te schaden.

Wees eerst eerlijk tegenover jezelf. De centrale vraag is niet “Vind ik deze persoon leuk?” maar “Waarom ben ik hier nu?” Als het eerlijke antwoord te maken heeft met het vermijden van pijn, het opvullen van een leegte of het jaloers maken van een ex, moet dat eerst worden erkend. Een dagboek schrijven, therapie volgen of een open gesprek met een vertrouwde vriend kan helpen om je motivaties voor je nieuwe relatie aan het licht te brengen.

Wees eerlijk met je nieuwe partner. Dit vereist geen dramatische bekentenis op de eerste date, maar wel transparantie naarmate de relatie zich ontwikkelt. Veel relatiepsychologen adviseren om langzaam en zorgvuldig te daten, fysieke intimiteit uit te stellen en duidelijk te zijn dat je nog in een herstelproces zit. Een partner die weet waar ze aan beginnen, kan een bewuste keuze maken. Iemand die dat niet weet, is dat recht ontnomen.

Probeer niet te haasten. De intensiteit van emoties na een breuk kan worden aangezien voor passie. Relatietherapeuten zien een te snelle progressie – van vrijblijvend daten naar een vaste relatie binnen enkele weken – als een van de sterkste voorspellers van mislukking bij een rebound. Het langzaam opbouwen is geen gebrek aan toewijding; het is eerlijk tegenover jullie beiden.

Gebruik de nieuwe relatie niet als enige manier om met pijn om te gaan. Sterke sociale steun – vrienden, familie en indien nodig professionele therapie – verdeelt de emotionele last die een reboundrelatie nooit alleen zou moeten dragen. Cognitieve gedragstherapie (CGT) en Acceptance and Commitment Therapy (ACT) zijn beiden goed onderbouwde methoden om relatieverlies te verwerken.

Vergelijk niet. Op het moment dat je jezelf betrapt op de gedachte “mijn ex zou dit nooit hebben gedaan,” of juist “mijn ex was hier veel beter in”, benoem je het en leg je het opzij. Je nieuwe partner verdient het om gezien te worden zoals hij of zij is, niet als een versie van iemand anders.

De moeilijkste les

De pijnlijkste waarheid over reboundrelaties is dat het enige waar je waarschijnlijk naar op zoek bent – verlichting van het verlies – precies het enige is wat ze niet kunnen geven. Die pijn moet worden gevoeld, verwerkt en geïntegreerd voordat er echte openheid voor een nieuw iemand mogelijk is. Psychologisch onderzoek naar groei na een relatiebreuk laat consistent zien dat mensen die zichzelf toestaan hun pijn volledig te ervaren en erover na te denken, uiteindelijk meer persoonlijke groei doormaken dan mensen die het onderdrukken.

Dit betekent niet maanden verplicht celibaat of opgelegde eenzaamheid. Het betekent genoeg zelfbewustzijn ontwikkelen om het verschil te kennen tussen naar iemand toe rennen en ergens vandaan vluchten. Het eerste kan het begin zijn van echte liefde. Het tweede, hoe aantrekkelijk het ook lijkt door de opwinding van iets nieuws, is simpelweg verdriet in een ander jasje.

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