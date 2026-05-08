Barrel jeans 2026: deze jeans geeft je look direct een update

Barrel jeans verschijnen steeds vaker op de catwalks. Van Mugler tot Celine en Alaïa: zo dragen fashionista’s deze statement jeans van 2026.

Barrel jeans (in het midden) geven je look direct meer pit en een hoger fashion gehalte. Foto Charlotte Mesman

Er is een opvallende spijkerbroek die de afgelopen seizoenen gestaag terrein heeft gewonnen: de barrel jeans. Inmiddels is deze pasvorm uitgegroeid tot een geliefde trend. Voor het modepubliek, fashion modellen en fashionista’s zijn barrel jeans dé statement denimtrend van 2026. De ronde, volumineuze vorm geeft zelfs de simpelste outfit direct meer allure.

Met hun ronde silhouet en opbollende broekspijpen hebben barrel jeans – ook wel hoefijzerjeans – een heel andere uitstraling dan de rechte of wijde jeans die de afgelopen seizoenen domineerden. Minder basic, meer modebewust, maar niet al te overdreven.

Tijdens de modeweken voor herfst winter 2026 2027 spotten we barrel jeans volop in de streetstyle-scene rond de modeshow van Mugler. Tegelijk bevestigden verschillende modehuizen op de catwalk dat deze denimvorm méér is dan een tijdelijke microtrend. Tegelijkertijd maakt deze trend deel uit van de bredere jeans trends van 2026.

Waarom barrel jeans ineens zo geliefd zijn

Wat barrel jeans onderscheidt van andere denimtrends zoals slim fit jeans, is de vorm. De broekspijpen zijn rond en worden smaller richting de enkel. Dat creëert een ongewoon silhouet dat meteen heel fashionable overkomt. Zelfs een eenvoudige look krijgt daardoor iets modieuzers.

Waar veel denimtrends in het teken staan van minimalisme of knipogen naar het verleden, voelt de barrel jeans uitgesprokener. De broek verandert letterlijk de proporties van je look en dat is precies wat deze spijkerbroek interessant maakt.

Zo zagen de barrel jeans op de catwalks van 2026 eruit

Bij Celine verscheen de barrel jeans voor voorjaar 2026 in een donkergrijze denimvariant die met een stoer zwartleren jack werd geshowd. Deze pasvorm liet de enkel vrij en had een vrij hoge taille, waardoor de bollende pasvorm maximaal uitkwam.

Ook bij Stella McCartney speelde de barrel jeans een belangrijke rol tijdens de lente zomercollectie van 2026. Daar was deze spijkerbroek extra lang en slouchy en werd de broek geshowd met een tailored crèmekleurig jasje met schootje.

In Milaan koos Ferrari juist voor een total denim look in een gevlekte blauwgrijze variant, waarbij de volumineuze jeans werd gecombineerd met een boxy spijkerjack in dezelfde wassing.

En misschien wel een van de meest elegante interpretaties kwam van Alaïa tijdens de Resort collectie 2026. Daar zagen we model Lulu Tenney in blauwe barrel jeans met een strak gesneden donkere blazer met daaronder een witte coltrui en aan haar voeten puntige pumps. Juist dit soort schoenen maken je benen optisch langer en stroomlijnen je silhouet.

Waarom statement jeans?

Barrel jeans zijn niet zomaar wide leg jeans. Ze trekken aandacht, veranderen de vorm van een outfit en voegen direct iets toe, zelfs wanneer de rest van de look relatief eenvoudig blijft.

Juist daarom werken ze verrassend goed met klassieke kledingstukken.

Een overhemd met een mannelijke snit geeft de jeans iets nonchalants en moderns, terwijl een klein vestje het silhouet zachter maakt. Ook tailoring werkt opvallend goed: een scherpe blazer, zoals bij Alaïa creëert contrast met de ronde lijnen van de denim.

Dat spanningsveld tussen volume en structuur maakt deze trend juist zo interessant.

Waarom barrel jeans perfect passen bij 2026

Mode beweegt steeds verder richting silhouetten die zichtbaar vorm geven aan een outfit. Niet alleen kleur of details zijn belangrijk, maar ook proportie.

De barrel jeans sluit daar perfect op aan. Het is een jeans die direct herkenbaar is, maar ook gemakkelijk in het dragen. Meer statement dan een straight leg, maar toegankelijker dan sommige oversized denimtrends van de afgelopen jaren.

En misschien is dat precies waarom deze vorm nu zo geliefd is: hij laat een outfit er meteen interessanter uitzien, zonder dat je daar veel extra styling voor nodig hebt.

Hoe draag je barrel jeans in 2026?

De sterkste looks spelen met contrast.

Draag de jeans bijvoorbeeld:

met een strak, klein vestje

met een eenvoudige fijngeweven trui

onder een oversized herenoverhemd of een stoer leren jack

met een tailored blazer

of als onderdeel van een total denim-look

Wie de benen langer wil laten lijken, combineert de jeans met puntige schoenen of een hak – precies zoals te zien was bij Alaïa.

De sleutel zit vooral in balans: omdat de jeans zelf al volume toevoegt, hoeft de rest van de outfit niet overdreven complex te zijn.

De denimtrend die je outfit direct modieuzer maakt

Waar sommige trends beperkt blijven tot de catwalks, verovert de barrel jeans het straatbeeld. Deze jeans geeft je look een instant update en laat zich op verschillende manieren stylen.

En daarmee heeft deze jeansvorm precies wat een grote trend nodig heeft: herkenbaarheid, karakter en de kracht om zelfs de simpelste look interessanter te maken.

