Dit zijn de rokkentrends voor herfst winter 2025‑2026 die je moet kennen. Photo courtesy of Dolce & Gabbana, Miu Miu, Prada, Jil Sander, Max Mara

Dit zijn de rokkentrends voor herfst winter 2025 2026 die je moet kennen

Streetstyle 2025: zo draag je die witte spijkerbroek. Foto Charlotte Mesman

Streetstyle 2025: zo draag je die witte spijkerbroek

Wet look kapsels met een twist. Hotte haartrend voor winter 2025

Wet look kapsels met een twist. Hotte haartrend voor winter 2025

Wet looks en knotjes voor de kapsels bij Fendi voor winter 2025 2026. Photo courtesy of Fendi

Wet looks en knotjes voor de kapsels bij Fendi voor winter 2025 2026

Trendystyle.net | Fashion trends | Het moderne schoonheidsideaal: oudere modellen veroveren de catwalks

Het moderne schoonheidsideaal: oudere modellen veroveren de catwalks

Supermodel Helena Christensen eregast bij Mugler, oudere topmodellen op de catwalk in Parijs. Schoonheid heeft niets (meer) met leeftijd te maken.

Foto van auteur
Charlotte Mesman
Gepubliceerd
Het moderne schoonheidsideaal: oudere modellen veroveren de catwalks. Op deze foto Waleska Gorczevski. Foto Charlotte Mesman
Het moderne schoonheidsideaal: oudere modellen veroveren de catwalks. Op deze foto Waleska Gorczevski. Foto Charlotte Mesman

De Paris Fashion Week voor lente zomer 2026 is in volle gang. Vandaag showde onder meer Mugler. Opvallend genoeg troffen we op de catwalk van het modehuis ook oudere (top)modellen aan. Op de eerste rij spotten we bovendien supermodel Helena Christensen. Fashionista’s zullen deze Deense schoonheid met haar indringende blauwgroene ogen ongetwijfeld kennen (mij deed het in ieder geval wel wat haar te zien én fotograferen!). Haar aanwezigheid is tekenend voor het veranderende schoonheidsideaal dat tegenwoordig niets meer met leeftijd te maken heeft.

Well-aging

De modewereld staat nooit stil, maar wat we de laatste jaren zien, is een revolutionaire ommekeer in het begrip schoonheid. Het klassieke ideaal waarin jeugd en onberispelijke perfectie centraal stonden, wordt herzien. Waar het vroeger vooral ging om het bestrijden van het verouderingsproces, is het nu tijd voor well-aging: het omarmen en vieren van je eigen schoonheid, op elke leeftijd. Dit nieuwe modeparadigma, waarin authenticiteit en zelfvertrouwen de boventoon voeren, weerspiegelt zich steeds duidelijker op de catwalks wereldwijd.

Al een paar jaar zien we een opmerkelijke trend: oudere modellen die met hun elegante, tijdloze uitstraling de catwalks veroveren en laten zien dat stijl en charisma geen leeftijd kennen. Ook tijdens de recente Paris Fashion Week voor lente zomer 2026 spotten we dertigplussers op de runway.

Het moderne schoonheidsideaal: oudere modellen veroveren de catwalks. Helena Christensen bij Mugler. Foto Charlotte Mesman
Het moderne schoonheidsideaal: oudere modellen veroveren de catwalks. Helena Christensen bij Mugler. Foto Charlotte Mesman

Op de catwalk van Mugler showden onder meer het Belgische topmodel Elise Crombez (1982) en het Britse model Fiona James. The Row stuurde Julia Nobis (1992), Mariacarla Boscono (1980), Nederlands topmodel Marte Mei van Haaster (1992) de catwalk op. Bij Marie Adam-Leenaerdt schitterden Russisch topmodel van weleer Daria Strokous (1990) en Braziliaans ex-topmodel Talytha Pugliesi (1982). De mode maakt zich los van het ‘jeugdigheidsideaal’ en rekt de definitie van schoonheid (met vele jaren!) op. En dat is goed nieuws.

Het moderne schoonheidsideaal: oudere modellen veroveren de catwalks. Daria Strokous bij Marie Adam-Leenaerdt. Foto Charlotte Mesman
Het moderne schoonheidsideaal: oudere modellen veroveren de catwalks. Daria Strokous bij Marie Adam-Leenaerdt. Foto Charlotte Mesman

Perennials

Oudere modellen, ook wel ‘perennials’ genoemd, belichamen deze nieuwe filosofie: krachtige, zelfverzekerde vrouwen die schoonheid uitstralen door een combinatie van stijl, levenservaring en innerlijke kracht. Deze vrouwen bewijzen dat schoonheid niet statisch is, maar evolueert en bloeit — altijd, ongeacht het getal in je paspoort. Concepten als diversiteit, rijpheid en de unieke verhalen die elke vrouw met zich meedraagt, komen hiermee in beeld.

Het moderne schoonheidsideaal: oudere modellen veroveren de catwalks. Marte Mei van Haaster bij The Row. Foto Charlotte Mesman
Het moderne schoonheidsideaal: oudere modellen veroveren de catwalks. Marte Mei van Haaster bij The Row. Foto Charlotte Mesman

Wat betekent dit voor de mode-industrie? De catwalks worden inclusievere en realistischere reflecties van de maatschappij. Het is een verademing om te zien dat belangrijke merken ook ruimte geven aan modellen die niet meer piepjong zijn. Niet als uitzondering, maar als nieuwe norm. Deze trend is veel meer dan een hype; het is een culturele verschuiving die past bij de tijdgeest van nu, waarin welzijn, authenticiteit en duurzaamheid centraal staan.

Het moderne schoonheidsideaal: oudere modellen veroveren de catwalks. Fiona James bij Mugler. Foto Charlotte Mesman
Het moderne schoonheidsideaal: oudere modellen veroveren de catwalks. Fiona James bij Mugler. Foto Charlotte Mesman

Ouder worden is niet langer iets om te verbergen, maar iets om te vieren. En deze verandering maakt de catwalk niet alleen mooier, maar ook een stuk interessanter en eerlijker.

Klik hier voor de modetrends voor de heren op ADVERSUS

Meer op Trendystyle.net

Dit zijn de beste streetstyle looks bij Dior voor lente zomer 2026

Foto van auteur
Door

Charlotte Mesman

Charlotte Mesman is Fashion & Beauty Director van Trendystyle. Ze werkte als model in Milaan, was advocaat en richtte Trendystyle op. Elk seizoen is ze bij de Fashion Weeks in Milaan en Parijs te vinden.

Vind je dit artikel leuk? Laten we dan contact houden. Voeg Trendystyle toe aan je favorieten! :-)

VOLG TRENDYSTYLE OP INSTAGRAM
VOLG TRENDYSTYLE OP TWITTER
ADVERSUS

Lees ADVERSUS, mannen modetrends, kapsels en modellen

Kapsels en lichaamsverzorging man. De nieuwste mannenmode trends, fitness, auto's en lifestyle man op Adversus. Klik hier!
MEER OP TRENDYSTYLE
Romantische streetstyle look gespot. Zo kopieer je de look! Foto Charlotte Mesman

Romantische streetstyle look gespot. Zo kopieer je de look!

Met dit halflange kapsel steel je deze winter de show. Photo courtesy of Chloé

Met dit halflange kapsel steel je deze winter de show

Smokey eyes in de make-up trends voor winter 2025 2026. Foto Charlotte Mesman

Smokey eyes in de make-up trends voor winter 2025 2026

Dit rechte bobkapsel is minimalistisch en edgy! Iets voor jou? Foto Charlotte Mesman

Dit rechte bobkapsel is minimalistisch en edgy! Iets voor jou?

TRENDYSTYLE is een product van DOUBLESPEAK - Copyright © 2000 - 2025

De artikelen en het beeldmateriaal op Trendystyle zijn exclusief eigendom van Trendystyle en beschermd door auteursrecht

SERVICE

Home
Contact
Over ons
Cookies & Privacy
Copyright
Adverteren

MAGAZINE

Fashion
Beauty
Street style
Liefde
Horoscoop

NETWORK

Margherita.net
Trendystyle.net
Trendystyle.com.hk
Trendystyle.nl
Adversus.it
Adversus.nl
Adversus.com