Het moderne schoonheidsideaal: oudere modellen veroveren de catwalks. Op deze foto Waleska Gorczevski. Foto Charlotte Mesman

De Paris Fashion Week voor lente zomer 2026 is in volle gang. Vandaag showde onder meer Mugler. Opvallend genoeg troffen we op de catwalk van het modehuis ook oudere (top)modellen aan. Op de eerste rij spotten we bovendien supermodel Helena Christensen. Fashionista’s zullen deze Deense schoonheid met haar indringende blauwgroene ogen ongetwijfeld kennen (mij deed het in ieder geval wel wat haar te zien én fotograferen!). Haar aanwezigheid is tekenend voor het veranderende schoonheidsideaal dat tegenwoordig niets meer met leeftijd te maken heeft.

Well-aging

De modewereld staat nooit stil, maar wat we de laatste jaren zien, is een revolutionaire ommekeer in het begrip schoonheid. Het klassieke ideaal waarin jeugd en onberispelijke perfectie centraal stonden, wordt herzien. Waar het vroeger vooral ging om het bestrijden van het verouderingsproces, is het nu tijd voor well-aging: het omarmen en vieren van je eigen schoonheid, op elke leeftijd. Dit nieuwe modeparadigma, waarin authenticiteit en zelfvertrouwen de boventoon voeren, weerspiegelt zich steeds duidelijker op de catwalks wereldwijd.

Al een paar jaar zien we een opmerkelijke trend: oudere modellen die met hun elegante, tijdloze uitstraling de catwalks veroveren en laten zien dat stijl en charisma geen leeftijd kennen. Ook tijdens de recente Paris Fashion Week voor lente zomer 2026 spotten we dertigplussers op de runway.

Het moderne schoonheidsideaal: oudere modellen veroveren de catwalks. Helena Christensen bij Mugler. Foto Charlotte Mesman

Op de catwalk van Mugler showden onder meer het Belgische topmodel Elise Crombez (1982) en het Britse model Fiona James. The Row stuurde Julia Nobis (1992), Mariacarla Boscono (1980), Nederlands topmodel Marte Mei van Haaster (1992) de catwalk op. Bij Marie Adam-Leenaerdt schitterden Russisch topmodel van weleer Daria Strokous (1990) en Braziliaans ex-topmodel Talytha Pugliesi (1982). De mode maakt zich los van het ‘jeugdigheidsideaal’ en rekt de definitie van schoonheid (met vele jaren!) op. En dat is goed nieuws.

Het moderne schoonheidsideaal: oudere modellen veroveren de catwalks. Daria Strokous bij Marie Adam-Leenaerdt. Foto Charlotte Mesman

Perennials

Oudere modellen, ook wel ‘perennials’ genoemd, belichamen deze nieuwe filosofie: krachtige, zelfverzekerde vrouwen die schoonheid uitstralen door een combinatie van stijl, levenservaring en innerlijke kracht. Deze vrouwen bewijzen dat schoonheid niet statisch is, maar evolueert en bloeit — altijd, ongeacht het getal in je paspoort. Concepten als diversiteit, rijpheid en de unieke verhalen die elke vrouw met zich meedraagt, komen hiermee in beeld.

Het moderne schoonheidsideaal: oudere modellen veroveren de catwalks. Marte Mei van Haaster bij The Row. Foto Charlotte Mesman

Wat betekent dit voor de mode-industrie? De catwalks worden inclusievere en realistischere reflecties van de maatschappij. Het is een verademing om te zien dat belangrijke merken ook ruimte geven aan modellen die niet meer piepjong zijn. Niet als uitzondering, maar als nieuwe norm. Deze trend is veel meer dan een hype; het is een culturele verschuiving die past bij de tijdgeest van nu, waarin welzijn, authenticiteit en duurzaamheid centraal staan.

Het moderne schoonheidsideaal: oudere modellen veroveren de catwalks. Fiona James bij Mugler. Foto Charlotte Mesman

Ouder worden is niet langer iets om te verbergen, maar iets om te vieren. En deze verandering maakt de catwalk niet alleen mooier, maar ook een stuk interessanter en eerlijker.

