Het is de opvolger van de wet look: de greasy hair look. Haarproduct mag volgens de allernieuwste haartrends 2026 gezien worden!

Foto van auteur
Charlotte Mesman
Gepubliceerd
Haartrends 2026. Zichtbare haarproducten en de greasy hair look. Foto ADVERSUS
Haartrends 2026. Zichtbare haarproducten en de greasy hair look. Foto ADVERSUS

De afgelopen seizoenen zagen we op de catwalk steeds vaker wet looks langskomen. Gel is terug in beeld! Je gebruikt dit haarproduct om je haar strak om je hoofd te leggen voor die chique look. Tegelijkertijd geeft dit product je haar die mooie natte textuur. Backstage bij de modeshow van Coperni voor lente zomer 2026 hadden de hair stylisten nog een stap verder gedaan. Daar werd het haar van de modellen bewerkt met een haarproduct dat het niet glanzend maar bijna vettig maakte. Geen chique shine, maar een dikke, zichtbare laag product die het haar een olieachtig, greasy aanzien gaf. Alsof het drie (vijf!) dagen niet gewassen was.

Haartrends 2026. Zichtbare haarproducten en de greasy hair look. Foto ADVERSUS
Haartrends 2026. Zichtbare haarproducten en de greasy hair look. Foto ADVERSUS

Carewear

Even wat context: de modeshow van Coperni voor lente zomer 2026 was een mix van technologie en welzijn voor het menselijk lichaam die vooral tot uiting kwam in de nieuwe sublijn C+: kleding doordrenkt met pre- en probiotica die activeren door je lichaamswarmte. Designers Sébastien Meyer en Arnaud Vaillant noemden het zelf ‘carewear’. De show voelde als een helend ritueel: gasten in een cirkel onder circadiane lampen, Kate Bush op de achtergrond. De boodschap was duidelijk: dit is kleding die je niet alleen draagt, maar die voor je zorgt.

De hair look

Haartrends 2026. Zichtbare haarproducten en de greasy hair look. Foto ADVERSUS
Haartrends 2026. Zichtbare haarproducten en de greasy hair look. Foto ADVERSUS

Die aandacht voor het lichaam en zijn natuurlijke ritme was ook duidelijk zichtbaar in de beautylook: haar en make-up. Het haar van de modellen was naar achteren gekamd met een haarproduct dat je écht kon zien zitten: een zachte, vettig-glanzende textuur die plakte en klitte.

Haartrends 2026. Zichtbare haarproducten en de greasy hair look. Foto Charlotte Mesman
Haartrends 2026. Zichtbare haarproducten en de greasy hair look. Foto Charlotte Mesman

Bij sommige meisjes was het haar strakker uit het gezicht getrokken, bij andere modellen was de krullende textuur van het haar gerespecteerd, maar ook in die beweeglijke texturen waren de haarproducten zichtbaar. En bij sommige modellen was ook het haar rond het gezicht vettig en slordig, met veel product.

Haartrends 2026. Zichtbare haarproducten en de greasy hair look. Foto Charlotte Mesman
Haartrends 2026. Zichtbare haarproducten en de greasy hair look. Foto Charlotte Mesman

Hoe het haar ook was gestyled, het werd in elk geval uit het gezicht gedragen voor een cleane, frisse look en soms met een lange haarspeld achter het oor tegen het hoofd gezet. Op de rug vielen de lange lokken in dunne, olieachtige slierten uiteen en waren ze nu eens niet strak vastgebonden maar losjes vastgezet.

De make-up look

Ook de make-up was minimaal met speciale focus op het welzijn van de huid. Geen zichtbare lippenstift of oogschaduw, maar mooie huidjes, een vleugje mascara en natuurlijk aangezette wenkbrauwen. Carewear op en top!

De moraal van dit verhaal

Experimenteer eens met zichtbare haarproducten die ook nog eens goed voor je haar zijn. Pak een dikke pomade, een leave-in conditioner of zelfs een beetje haarolie, smeer het zichtbaar in je haar, en je hebt de Coperni-look thuis nagebootst. Je haar wordt er nog blij van ook. Greasy is het nieuwe clean. Deal with it.

Herfst in Tokio. Het Keizerlijk Paleis. Van Marunouchi tot Nijūbashi

Foto van auteur
Door

Charlotte Mesman

Charlotte Mesman is Fashion & Beauty Director van Trendystyle. Ze werkte als model in Milaan, was advocaat en richtte Trendystyle op. Elk seizoen is ze bij de Fashion Weeks in Milaan en Parijs te vinden.

