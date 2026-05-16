Waarom strakke kapsels dé favoriet blijven van influencers in 2026

Slick-back kapsel zonder scheiding tijdens de Paris Fashion Week voor herfst winter 2026 2027. Foto Charlotte Mesman

Jarenlang was het hét kapsel van de Instagram-generatie: haar strak naar achteren gekamd, glanzend alsof het net uit de douche kwam, met een messcherpe middenscheiding en geen haartje dat niet op z’n plek lag. Van Hailey Bieber tot Zendaya – iedereen leek verslaafd aan de ultra-slick bun. Maar nu 2026 officieel het jaar van rommelige textuur, bedhead waves en “messy girl hair” is geworden, voelt die strakke influencerknot ineens… bijna rebels.

Influencer met klassiek glad kapsel met middenscheiding en goudkleurige oorbellen. Foto Charlotte Mesman

Want terwijl catwalks en TikTok bol staan van warrige kapsellaagjes, piekerige pony’s en nonchalante “ik heb hier niets aan gedaan”-looks, blijven influencers opvallend vaak terugvallen op dat supernette, glanzende kapsel. En precies dát maakt de look ineens weer interessant. Influencers gaan hiermee dwars tegen de nieuwe haartrends van 2026 in.

De slick-back was jarenlang hét symbool van controle

Slick-back kapsel zonder scheiding tijdens de Paris Fashion Week voor herfst winter 2026 2027. Foto Charlotte Mesman

De populariteit van strak naar achter gekamd haar kwam niet uit het niets. De look sloot perfect aan op de clean girl aesthetic die begin jaren 2020 explodeerde: minimalistische make-up, gouden hoops, neutrale outfits en haar dat eruitziet alsof je je hele leven volledig op orde hebt.

Waarom? Simpel: het kapsel ziet er duur uit, is chic en high fashion – terwijl het stiekem ook een van de makkelijkste looks ever is. Vet haar? Niemand die het ziet. Uitgroei? Weggemoffeld. Bad hair day? Opgelost! Geen tijd? Gel erin, kam erdoor, vastzetten, klaar.

Bovendien doet het iets met je gezicht. Een strakke scheiding en gladde coupe verleggen de aandacht naar jukbeenderen, huid, wenkbrauwen en sieraden. Het geeft instant structuur en definitie. Bij influencers werkt dat perfect op camera: de look is fotogeniek, strak en laat outfits beter overkomen.

Perfect haar voelt ineens ouderwets

Ironisch genoeg is grootste haartrend van 2026: imperfectie. De modewereld is klaar met té gepolijste schoonheid. Na jaren van “clean”, “quiet luxury” en hypergestylede perfectie ontstaat er een tegenreactie: haar mag weer bewegen, pieken, uitzakken en vooral léven.

Denk aan:

uitgezakte waves;

messy buns met losse plukken;

punky laagjes;

extra lang haar dat aan de lucht is opgedroogd;

asymmetrische bobs;

“concert hair” alsof je net van een festival komt.

We zijn al die perfectie zat. Het is té gemaakt, té gecontroleerd.

De nieuwe vibe? Alsof je wakker werd met geweldig haar en niet alsof je er een uur mee in de weer bent geweest.

En tóch blijven influencers die strakke knot dragen

Glad naar achteren gekamd haar met glanzend haarproduct en strakke knot. Foto Charlotte Mesman

Juist daarom valt het op dat influencers de slick-back nog steeds niet loslaten. Alleen: de betekenis van het kapsel is veranderd.

Waar de look vroeger de norm was, voelt hij nu meer als een statement. Een bewuste keuze tussen alle warrige texturen en undone kapsels van dit moment.

Een strakke knot communiceert nu:

power;

discipline;

luxe;

afstand;

editorial energy.

Het is de beautyversie van een strak maatpak tussen allemaal oversized streetwear.

Influencers gebruiken de look daarom strategisch voor evenementen, fotoshoots en fashion content. Voor momenten waarop ze bewust “onbereikbaar chic” willen ogen in plaats van relatable.

En eerlijk gezegd, werkt het.

De nieuwe luxe zit in extremen

De beautytrends in 2026 bewijzen dat uitersten naast elkaar kunnen bestaan. De messy girl trend domineert misschien de catwalks en het straatbeeld, maar daardoor is een ultra-strakke wet look op z’n tijd juist weer extra modern.

De ene dag zie je influencers met nonchalante bedhead waves en uitgegroeide lagen; de volgende dag verschijnen ze met een glanzende knot waarbij geen haar verkeerd zit. Die afwisseling houdt hun feed visueel spannend – en hun uitstraling trend-proof.

De boodschap van 2026 lijkt dan ook niet meer te zijn: “dit is dé perfecte look”.

Maar eerder: kies bewust welk personage je vandaag wilt zijn.

En soms is dat blijkbaar nog steeds de vrouw met de strakke middenscheiding van het internet.

In het kort