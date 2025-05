Zo krijg je die influencer look: haar en make-up tips voor zomer 2025. Foto Charlotte Mesman

Heb je je ooit afgevraagd hoe de influencers het klaarspelen om er altijd zo verzorgd uit te zien? Het is geen magie. Het draait allemaal om details. De look van een influencer is een vibe: chic, camera-ready en moeiteloos cool, met onberispelijk haar en vlekkeloze make-up die nooit te zwaar overkomt. Het geheim? Precisie. We leggen je uit hoe je die felbegeerde stijl zelf kunt bereiken, met behulp van de hipste haartrend voor zomer 2025 en een make-uproutine die draait om subtiele perfectie. Laten we erin duiken! En laat je inspireren door influencer Meredith Duxbury op onze streetstyle foto’s. Wij fotografeerden haar bij Rabanne tijdens de afgelopen Paris Fashion Week (maart 2025).

Haar: strakke wetlook

Zo krijg je die influencer look: haar en make-up tips voor zomer 2025. Foto Charlotte Mesman

Zomer 2025 (en ook winter 2025 2026) staat in het teken van strakke wetlookkapsels. Het is de ultieme haartrend voor iedereen die de influencer-esthetiek nastreeft. Het gaat hier om looks waarbij je haar met gel perfect om je hoofd ligt. Deze look is gedurfd en o zo fotogeniek.

Waarom deze look populair is bij influencers

Zo krijg je die influencer look: haar en make-up tips voor zomer 2025. Foto Charlotte Mesman

De strakke wetlook biedt de perfecte balans en is close-to-perfection omdat elk haartje op zijn plek ligt. Bovendien zijn dit soort kapsels onderhoudsarm maar wel high-impact, waardoor ze ideaal zijn om waar dan ook selfies te maken of reels te filmen. Bovendien kan iedereen deze look hebben, of je nu kort of lang haar hebt, of iets ertussenin. Het is ook een kapsel dat heel praktisch is voor warme zomerdagen omdat je geen haar in je gezicht hebt.

Zo doe je het

De strakke wetlook is zo gemakkelijk. Je hoeft er niet eens je haar voor te wassen. Alles wat je nodig hebt is een superstrong high gloss gel en een fijne kam. Trek nu een scherpe scheiding. Veel influencers houden van een middenscheiding maar ook de zijscheiding is aan het terugkomen. Breng een flinke hoeveelheid gel op je haar aan en verspreid die met de kam over de lengte waarbij je de haartjes piekfijn naast elkaar legt. Bind je haar samen in een staart en draai er een lage knot van. Zet die vast met speldjes. Je haar zal de hele dag onberispelijk blijven zitten!

Make-up: onberispelijk, chic en nooit té

Zo krijg je die influencer look: haar en make-up tips voor zomer 2025. Foto Charlotte Mesman

Als het aankomt op de make-up van influencers, geldt less is more, maar elk detail telt. Het doel is een geraffineerde, natuurlijke look die je gelaatstrekken accentueert en definieert zonder die te verzwaren. Vooral je huid moet onberispelijk zijn.

Onberispelijke huid: de basis van je look

Influencers weten dat perfecte make-up begint met een perfecte huid. Een gladde, egale teint is onmisbaar – het is je canvas maar ook het sieraad van je gezicht.

Zo krijg je het voor elkaar: begin met een hydraterende huidverzorgingsroutine (denk aan cleanser, moisturizer en zonnebrandcrème). Breng vervolgens een lichtgewicht primer aan om oneffenheden te vervagen, gevolgd door een foundation of getinte moisturizer. Kies een goed dekkende foundation omdat je op foto’s altijd meer foundation kunt hebben zonder dat het er direct onnatuurlijk uitziet.

Contouren en blush: dimensie en glans

Contouren definieert je gelaatstrekken, terwijl blush die mooie gloed geeft waar influencers bekend om staan. Ook hier mag je net iets zwaarder te werk gaan dan gewoonlijk omdat je dan op foto’s beter overkomt.

Gebruik een contourstick of -poeder en breng lichtjes schaduw aan onder je jukbeenderen, langs je kaaklijn en aan de zijkanten van je neus. Goed blenden is een must, harde lijnen zijn uit den boze. Breng daarna een perzikkleurige of roze blush aan op de appeltjes van je wangen en vervaag dit naar boven voor een gelift, jeugdig effect. Het is subtiel maar transformerend. Als je wilt, kun je ook een subtiele highlighter op je neusbrug aanbrengen waardoor je neus slanker en gedefinieerder uitkomt.

Ogen: een vleugje glans

Maak je oogleden op met een subtiele glitteroogschaduw voor dat chique influencer-tintje. Het is glamoureus zonder overdreven te zijn.

Hoe doe je het: kies een neutrale glinsteroogschaduw, zoals champagne, zacht goud of lichtroze, en verdeel die over je oogleden. Het vangt het licht prachtig en laat je ogen op foto’s stralen. Combineer het met een laagje mascara voor een frisse, wakkere blik.

Wenkbrauwen: onberispelijk en trendy

Je wenkbrauwen omlijsten je gezicht en moeten onberispelijk zijn. Influencers spelen hier met trends en jij hebt opties:

Gelamineerde wenkbrauwen: omhoog geborsteld en geordend, deze brows blijven de hele dag zitten en zijn ideaal voor een geraffineerde vibe.

Gebleekte wenkbrauwen: modern en stoer, deze gewaagde keuze geeft een futuristische twist.

Dunne wenkbrauwen: een retro throwback naar de jaren ’90.

Pro tip: welke stijl je ook kiest, ga voor netjes en vooral ook gedefinieerd. Precisie is alles.

Lippen: voller en gedefinieerd

Volle lippen zijn een belangrijk item voor influencers en je hebt geen fillers nodig om het na te doen.

Zo doe je het: kies een lipliner die bij je lippenstift past en omlijn daarbij je lippen waarbij je net iets over de natuurlijke contouren heengaat. Concentreer je op de cupidoboog en het midden van je onderlip voor een gebalanceerd effect. Kleur je lippen in met lippenstift. Het resultaat? Een grotere, vollere pruillip die nog steeds helemaal van jou is.

Het geheim zit in de details

De basis voor een influencer-look zit ‘m in elk detail. Ga supernetjes te werk en zorg voor gedefinieerde vormen, maar vermijd harde lijnen. Geen haartje mag verkeerd zitten. Je haar en wenkbrauwen moeten onberispelijk zijn. Je make-up is ogenschijnlijk natuurlijk maar dekt wel alle oneffenheden af en accentueert je gelaatstrekken waardoor je sterker op de foto staat. Of het nu de glanzende finish van je wetlookhaar is of de precieze vorm van je wenkbrauwen, die kleine details zorgen voor een grote impact.

Jouw influencer-moment

Met de strakke wetlook haardtrend voor zomer 2025 en een make-uproutine die draait om een onberispelijke huid, gedefinieerde contouring, glanzende oogleden, perfecte wenkbrauwen en vollere lippen, ben je klaar om je innerlijke influencer te laten stralen. Het gaat niet om perfectie in de onmogelijke zin van het woord, maar om zelfvertrouwen en aandacht voor detail. Dus pak je gel, je blush en je favoriete lippenstift en speel ermee tot je jouw versie van de look hebt gevonden. En dan is het nu tijd voor een selfie!

