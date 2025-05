Ook in de streetstyle voor zomer 2025 domineren wet look kapsels

Deze zomer hoef je qua kapsel niet met je handen in het haar te zitten. Wet look kapsels domineren in de haartrends voor zomer 2025.

Wet look kapsels voor zomer 2025. Foto Charlotte Mesman

Wet look kapsels en kapsels waarbij het haar strak rond het hoofd zijn gestyled, zijn al sinds jaar en dag de grote favoriet van modeontwerpers (voor hun catwalks) en influencers. Voor zomer 2025 kwamen we dit kapsel in de streetstyle meer dan ooit tegen.

Wet look kapsels

Over wet look kapsels hebben we de afgelopen maanden al veel geschreven. Het is één van de meest geziene kapsels op de catwalks voor herfst winter 2025 2026. Dit bewijst dat we dit kapsel voorlopig nog blijven zien en het verklaart meteen waarom de influencers tijdens de modeweken er op grote schaal voor blijven kiezen.

Stijlvol

Eigenlijk is dat ook niet zo verwonderlijk. Kapsels waarbij het haar strak om je hoofd ligt, zijn superchic en stijlvol. Het kan gewoon niet misgaan. Verder zijn het ook kapsels die heel eenvoudig te realiseren zijn. Een kind kan de was doen. Het enige dat je nodig hebt, is een pot gel en een fijne kam om de haartjes mooi naast elkaar te leggen.

Verschillende haarstijlen

Het leuke aan wet look kapsels is dat je er verschillende haarstijlen mee kunt creëren, afhankelijk van je mood, de gelegenheid en jouw persoonlijkheid.

Op onze streetstyle foto’s zie je vier strakke (min of meer) wet look kapsels die onderling heel verschillend zijn.

Middenscheiding en lage vlecht

Wet look kapsels voor zomer 2025. Foto Charlotte Mesman

Op onze coverfoto zie je een heel klassiek kapsel. Het haar is in een middenscheiding gekamd en ligt strak om het hoofd, de oren zijn vrij en van achteren eindigt dit kapsel in een nette, lage vlecht. Dit kapsel is oneindig chic en geschikt voor iedereen en elke gelegenheid.

Wet look kapsels voor zomer 2025. Foto Charlotte Mesman

De middenscheiding staat voor symmetrie, orde en netheid. Om deze reden is dit kapsel ook heel geschikt voor formele momenten of belangrijke afspraken als een sollicitatiegesprek. Voor een extra serieuze look vervang je de vlecht door een knot laag in je nek, zoals op de foto hierboven.

Hoge knot

Gel kapsel met hoge knot. Foto Charlotte Mesman

Wil je je wet look kapsel een speelse touch meegeven, zet je haar dan hoger op je hoofd vast, bijvoorbeeld in een hoge knot. Dit kapsel is informeler maar heeft ook een liftend effect omdat het je hoofd bij je ogen strakker trekt. Bovendien werken opwaartse lijnen verjongend.

Meerdere scheidingen

Strak kapsel met twee scheidingen. Foto Charlotte Mesman

Wil je je wet look kapsel een moderne twist meegeven, ga dan voor meerdere scheidingen zoals op deze streetstyle foto. Het haar is hier in drie secties verdeeld door middel van een lage zijscheiding en een wat kortere scheiding die schuin naar achteren loopt. Zo’n detail maakt je kapsel bijzonder. Het oogt strak en grafisch.

Wenkbrauwen

Het spreekt vanzelf dat je make-up extra aandacht vraagt bij zo’n strak kapsel. Vooral je wenkbrauwen zijn heel belangrijk. Ook hiermee kun je alle kanten op. Wat je ook kiest, zorg ervoor dat ze net zo strak en verzorgd zijn als je kapsel.

Verder is de keuze aan jou. Leer je gezicht kennen en experimenteer met verschillende wet look kapsels.

