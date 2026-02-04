Halflange kapsels met pony voor 2026. Lob kapsels en shags. Foto ADVERSUS

Lang haar (ook héél lang haar) wint in 2026 terrein, maar halflange kapsels zijn nog steeds een grote favoriet. Voor een moderne uitstraling combineer je ze met een pony en laagjes. Deze kapsels doen het goed bij steil haar en zijn supercool als je slag of krullen hebt. Iedereen kan deze kapsels hebben omdat ze het gezicht mooi omlijsten. Het is bovendien een ideale haarlengte: niet te zwaar waardoor je haar volumineuzer oogt en niet te lang waardoor je niet snel dode haarpunten krijgt. We lichten een paar spannende halflange kapsels met pony uit.

Lob met slag en lange pony

Deze lob met slag en lange pony is een tijdloze winnaar met een bohémien twist. Dit kapsel is heel geschikt voor haar met een zachte, natuurlijke beweging. De lange lagen versterken de textuur van het haar. De pony reikt tot ver over de ogen en valt op een natuurlijke manier open. De styling is gewild warrig met een matte finish. Dit kapsel omlijst je gezicht en accentueert je jukbeenderen. Voor de styling maak je met een krultang of steiltang S-vormige losse krullen. Dit kapsel vraagt om weinig onderhoud en heeft een trendy uitstraling.

Shag kapsel met krullen

Heb je van nature krullend haar (type 3 op een schaal van 1 tot 4, waarbij 1 staat voor straight, 2 voor wavy, 3 voor curly en 4 voor coily, Andre Walker Hair Typing System), experimenteer dan eens met dit shag kapsel met beweeglijke, lange pony. Dit kapsel kenmerkt zich door gelaagde krullen tot op de schouders, een warrige textuur die volume creëert en gewicht vermindert, terwijl de pony gewild slordig tot over de ogen valt. De out-of-bed styling geeft dit kapsel een levendige rock uitstraling. Dit kapsel style je met een diffuser en curl cream. Het is perfect om ronde gezichten slanker te doen lijken.

Lobkapsel met rechte pony en butterfly effect

Houd je van een geordend kapsel dat de hele dag goed blijft zitten, dan is dit lobkapsel vast iets voor jou. Het haar is op één lengte geknipt met lange lagen rond het gezicht, waardoor je het inmiddels bekende ‘butterfly effect’ of ‘twee-in-één’-kapsel krijgt; breng je de lange haarlengte naar achteren dan blijft er een korte bob over. Ook de pony is bot op één lengte geknipt waardoor je datzelfde nette en minimalistische effect krijgt. Voor een extra glamour twist ga je voor een hoogblonde kleur. Platinablond mag in 2026 nog steeds. Je kunt gaan voor een koude platina kleur, maar ook voor eentje met een warme ondertoon zoals apricot blonde of lemon platinum (een boterachtige, zeer lichte blondtint met een warmgele ondertoon, geliefd bij sterren als Anya Taylor-Joy).

Lob kapsel met strakke krullen (of permanent)

Het halflange kapsel met krullen is en blijft enorm populair. Jaren geleden zouden we de krullen in de pony hebben weggestyled, maar nu mag een lob kapsel één en al beweeglijkheid zijn. Heb je altijd al van krullen gedroomd, dan zou je zelfs kunnen overwegen om voor een permanent te gaan en het in een stoere lob als deze te laten knippen. Ook dit kapsel is weer heel gemakkelijk te stylen omdat het niet netjes hoeft te zijn. Zoals de pony mag springerig op je voorhoofd vallen!

Uitgegroeide shag

Dit kapsel doet denken aan een uitgegroeide shag. De lagen en de pony zijn lang en vrij zwaar (een beetje old school), maar daarom niet minder mooi. Dit kapsel is geschikt voor haar met lichte slag en heeft een stoere rock-’n-roll vibe, zonder dat het overdreven is. De pony is lang en vol maar laat zich daardoor met gel ook gemakkelijk opzij stylen, zodat je al naar gelang je mood van kapsel kunt veranderen. Het is één van onze favorieten!

