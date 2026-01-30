De haartrends voor 2026 laten volop kapsels met pony’s zien. Heb jij zin in een pony? Lees dan eerst onze checklist en zet dan pas de schaar in je haar (of niet!).

Dit moet je weten voordat je een pony laat knippen. Foto ADVERSUS

Pony’s zijn in de mode. Meer dan ooit. De haartrends voor 2026 laten weer volop kapsels met pony’s zien. Ze zijn lang en sexy in jaren ’70 stijl. Of juist heel kort. Ze mogen hoog bovenop je hoofd beginnen. Ze mogen piekerig zijn of rond. Maar het mag ook een ‘veilige’ gordijntjespony zijn, die grote allemansvriend, die iedereen goed staat. Het is de anti-aging pony bij uitstek.

Lang haar met pony. Foto: Charlotte Mesman

Maar bezint eer ge begint. Voordat je een pony laat knippen, is het goed dat je weet wat je te wachten staat. We zetten een aantal must-know punten voor je op een rijtje.

Dit moet je weten voordat je een pony laat knippen

Korte kapsels. Model: Ilona Desmet. Foto: Charlotte Mesman

1. Er gaat meer af dan je denkt

Kam je haar maar eens naar voren zodat het je gezicht bedekt en stel je dan voor dat dit ‘haargordijn’ er vanaf je wenkbrauwen afgaat totdat je hele gezicht zichtbaar is. Dat is veel haar! Zeker als je dun haar hebt, hakt het erin.

2. Gelaagd, recht, rond?

Kapseltrends. Van ronde pagekopjes naar korte en halflange seventies kapsels. Foto: Adversus

Dit zal afhangen van je smaak en het effect dat je wilt bereiken. Kort of lang? Recht, rond of choppy? Of misschien een curtain fringe (gordijntjes pony)? Bedenk van tevoren goed wat je wilt en vraag je ook af welke pony het beste bij jouw gezicht staat.

3. Je haar moet wennen

De pony valt naar voren terwijl je je haar altijd opzij of naar achteren hebt gedragen. Dit is een grote verandering. Je haar zal hieraan moeten wennen. Trek er maar enkele weken voor uit.

4. De pony moet gestyled worden en dat moet je leren

Denk niet dat je elke morgen met een keurige pony opstaat, zeker niet als je haar van nature krult. Soms staat het haar alle kanten uit (zeker als je van nature krullend haar hebt). En niet altijd is het gemakkelijk om het weer netjes op z’n plaats te krijgen.

Voor het steil maken van het haar kun je het beste een stylingtang en een kam met fijne tanden gebruiken. Trek de tang niet recht naar beneden, maar krul de punten lichtjes naar binnen. Strijk de pony met je vingers en wat wax (niet teveel!) glad. Met de föhn en een borstel krijg je een boller effect.

N.B. Heb je krullend haar, ga dan voor een krullende pony. Krullend haar met een steile pony is zo uit de mode.

Trend update voor krullenbollen: pixie curls en shags voor krullend haar. Model Alix Bouthors. Foto Charlotte Mesman

5. Een haarnetje?

Vooral ’s morgens als je uit bed komt, willen de ponyhaartjes, zoals gezegd, wel eens alle kanten opstaan. Je kunt dit oplossen door met een haarnetje te slapen.

6. Pas je make-up aan

De pony verlegt de accenten in je gezicht. Een wenkbrauwlange pony vestigt de aandacht op je ogen. Het kan heel goed zijn dat je gebruikelijke manier van opmaken niet geschikt meer is. Experimenteer daarom niet alleen met je ‘nieuwe’ haar maar ook met make-up.

Lang haar met pony. Modeshow: Dsquared2. Foto: Charlotte Mesman

7. High maintenance

Een pony is ‘high maintenance’. Elke morgen moet er, zoals gezegd, wel even gestyled worden. En verder moet de pony regelmatig bijgeknipt worden. Een rechte pony is vrij gemakkelijk bij te houden (gebruik altijd een kappersschaar), een gelaagde pony wordt wat moeilijker. Reken voor het bijknippen op periodes van vier tot zes weken.

8. De volgende stap: straighten?

Van het één komt het ander. Ben je het beu om iedere dag de pony te stylen, dan kun je overwegen om je haar (tzt) te laten straighten (niet doen als je echt krullen van jezelf hebt, blijf altijd zo dicht mogelijk bij je eigen haartextuur). Gezond is het niet, maar handig misschien wel!

9. Vind je haar in je gezicht wel lekker?

Het kan zijn dat je erachter komt dat je het helemaal niet fijn vindt om haar in je gezicht te hebben. De volgende stap is dan de pony laten uitgroeien en dat is OOK leuk want tijdens dat groeiproces kom je door allerlei fases en die kunnen heel creatief zijn. Je hoeft dus NOOIT spijt te hebben van een pony :-)

