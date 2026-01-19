Benieuwd naar de nieuwste modetrends voor lente zomer 2026? Zoals altijd aan het begin van het seizoen hebben we een groot mode-ABC voor je.

De modetrends voor lente zomer 2026 zijn geraffineerd. Ze borduren voort op de trends van de afgelopen seizoenen, maar alles wordt nog vrouwelijker en verfijnder. Volumes worden slanker en architectonische lijnen voegen een dramatische touch toe. Quiet luxury blijft key, maar krijgt een extra vrouwelijke, sensuele twist. Een trend waarvan we langzaam maar zeker afscheid nemen is – verrassing! – de crop top. We zetten de modetrends voor je op een rij.

A van Animalier fantasieën

Maar dan nét even anders. Luipaardprints worden slangenprints en de koeienprint, in moderne versie, maakt een interessante comeback. Mixen van prints is toegestaan, maar met oog voor balans: één statement dierprint per look is genoeg.

B van Bloemenprints

Met een romantische touch, klein, verfijnd en repetitief, of juist heel groot maar altijd fris. Dat zijn de bloemenprints voor het komende seizoen. Vooral abstracte bloemmotieven en grafische interpretaties van de natuur zijn populair.

Het ABC van de mode voor lente zomer 2026. Dit zijn de grootste modetrends. Photos courtesy of Max Mara

C van Cloud Dancer

Cloud Dancer is door de Amerikaanse kleurspecialist Pantone uitgeroepen tot de Pantone kleur van het jaar 2026. Het is een luchtige, warme off-white tint die rust uitstraalt; een ‘leeg-canvas’ kleur als basis voor minimalisme en creativiteit.

D van Doorzichtig

Doorzichtige jurken, blouses maar ook doorzichtige tassen. Doorzichtig is en blijft een belangrijke trend. Transparante laagjes zijn extra spannend; je creëert er een spel met onderliggende kleuren en texturen mee.

Het ABC van de mode voor lente zomer 2026. Dit zijn de grootste modetrends. Photos courtesy of N21

E van Effen tassen

Effen tassen met weinig details en het accent op de texturen: gevlochten, gladleer of juist zachte suède. Multicolor tassen zijn uit! De focus ligt op ambacht en kwaliteit; een statement maken door eenvoud.

F van Fel

Felle kleuren zijn terug in de mode. Denk aan kobaltblauw, smaragdgroen, rood. We gaan ze ook weer met elkaar combineren. Color blocking is back!

G van Grapjes

Modehuizen als Chanel verwerken ze regelmatig in hun tassenassortiment: grapjes. Denk aan tassen in de vorm van parfumflessen of andere gebruiksvoorwerpen. Ook Miuccia Prada houdt wel van een grapje. Na de opbollende onderbroeken kwam ze voor Miu Miu voor lente zomer 2026 met luxe uitvoeringen van het keukenschort op de proppen. Humor en verrassing in mode blijven key.

H van Handmade

Details: kant, stiksels, opgewerkte stoffen maar dan met een ambachtelijke twist. Dit versterkt het gevoel van slow fashion en maakt elk item uniek.

I van Iconisch

In 2026 draait het om iconische items: kledingstukken die een statement maken door hun vorm, materiaal of kleur. Denk aan trenchcoats, oversized blazers, opvallende laarzen en it-bags.

J van Jeans

Spijkergoed is niet uit de mode weg te denken. Donkerblauw is dé wash voor dit jaar, maar ook vintage washes, tie-dye en patchwork komen terug. Mix verschillende denim looks in één outfit voor een modern effect.

Het ABC van de mode voor lente zomer 2026. Dit zijn de grootste modetrends. Photos courtesy of Dior

K van Kokerrokken

Librarian core, poetcore (zie de P) of ‘Intellectual chic’ met een ‘bookish’ uitstraling… feit is dat we in 2026 op de ‘stoffige’ toer gaan, mét een moderne twist.

L van Lingerie

Lingerie als outerwear blijven we zien en dat moet ook wel met de doorzichtige stofjes die in de mode blijven. Maar er is één lingerie-item dat de absolute show steelt: de beha. We dragen ‘m in zicht. Hoe? We geven je een voorbeeld om mee te experimenteren: bij Prada zagen we een soort omgekeerde strapless beha’s in mannelijke materialen onder blazers en truien met een overdreven diepe V-hals.

Het ABC van de mode voor lente zomer 2026. Dit zijn de grootste modetrends. Photos courtesy of Prada

M van Monochroom

In 2026 blijven we ons (ook) van top tot teen in dezelfde kleur kleden. Deze trend past perfect in het plaatje van de quiet luxury esthetiek die nog steeds dominant is.

N van Neo-romantisch

Kant, kantversieringen, borduursels, roesjes. De mode voor 2026 wisselt moderne, architectonische volumes en stoere jaren ’80 silhouetten af met onverwacht nostalgische materialen en details in neo-romantische stijl.

O van Overdreven

Vergeet verfijnde sieraden, dunne kettingen en chique juwelen. In 2026 maken we een statement met chunky sieraden en overdreven grote en originele bedels. Ook kledingdetails zoals grote strikken en pofmouwen volgen dit maximalistische principe.

P van Poetcore

Ook wel librarian look: kokerrokken, vestjes, truitjes met V-hals, kleine jasjes, blazers, witte blouses, loafers, nette broekpakken. Netjes, vrouwelijk en soms zelfs sexy met een vleugje nostalgie.

Q van Quilted

Gewatteerde items zijn hot in 2026: van jasjes en jassen tot tassen en gilets. Quilted texturen geven volume, warmte én een luxe uitstraling.

R van Rood

Rood is ook in 2026 een geliefde kleur, maar dan wel in aparte toonaarden. Van intens rood tot een moderne rozerode tint. Op z’n retour is bordeauxrood. Rood wordt vaak als accent of statement kleur gedragen.

S van Slingbacks

Elegante schoenen met een hakje en een bandje achter de hiel zijn hot. Slingbacks zijn in 2026 de go-to schoen voor zowel zakelijke als casual looks en geven een vintage-chique touch.

T van Teenslippers

Vorig jaar kwamen ze al terug in de mode en deze schoenentrend krijgt in 2026 een stevige voet aan de grond. Luxe materialen zoals leer en suède tillen de casual slipper naar high fashion-level.

U van Utilitarian Luxe

Praktisch én luxe. De utilitary trend gaat in 2026 een stap verder met luxe materialen en uitvoeringen. Denk aan utility-jumpsuits, cargo-broeken in satijn en chique blouses met technische details. Luxe en functionaliteit gaan hand in hand.

V van Vaarwel!

In 2026 gaan we afscheid nemen van een paar toppers: de crop top maakt plaats voor tops met een klassieke lengte, de jaren ’70 maken plaats voor de jaren ’80, ballonvormen geven het stafje over aan asymmetrische lijnen, baggy jeans moeten wijken voor spijkerbroeken met sigarettenpijpen.

W van Wit

Wit is een top (niet-)kleur voor 2026. Om te beginnen met Cloud Dancer (zie de C). Maar afgezien van dat gaan we véél wit en total white looks dragen. Verder wordt wit gecombineerd met zachte pastels of opvallend contrasterend zwart voor een sterk visueel impact.

X van XL

XL staat voor de volumes van de tassen voor 2026. Die zijn minimalistisch maar vooral groot. De tote (shopper) is nog steeds een topper.

Y van Y2K herinterpretatie

De jaren 2000 blijven hot, maar zijn steeds verfijnder: glanzende stoffen, kleine vestjes en twinsets, lage taillebroeken. Alles met een volwassen twist.

Z van Zomerleer

Licht en boterzacht, dat is het leer voor 2026. Leren jacks zijn hot, maar je mag ook leer op leer dragen. Denk aan leren shorts, rokken of zelfs broeken in luchtige varianten voor het zomerseizoen.

Het ABC van de mode voor lente zomer 2026. Dit zijn de grootste modetrends. Photos courtesy of Hermès

