Cycloonhaar is het nieuwe modewoord in de wereld van de haarstyling. Extra lang haar met een wilde touch is dé haartrend van herfst-winter 2026/2027.

Extra lang haar: de vrijgevochten haartrend van herfst-winter 2026/2027. Photo courtesy of Chloé

Op de catwalks voor herfst-winter 2026/2027 waaide er letterlijk een frisse wind door de wereld van haarstyling. Strakke en perfect gekapte hoofden maakten plaats voor vrijgevochten, soms zelfs bijna wild haar dat beweegt, leeft en een eigen karakter heeft. De rode draad? Extra lange lengtes, gedragen met een natuurlijke textuur en een bijna poëtische nonchalance.

Deze nieuwe haartrend van herfst-winter 2026/2027 draait om authenticiteit. Het haar mag verward zijn, alsof de wind ermee gespeeld heeft, maar blijft tegelijk elegant en sensueel. De look voelt romantisch, maar ook modern: minder gecontroleerd, meer instinctief. Ons advies: laat je haar dit seizoen lekker lang groeien en draag het op een natuurlijke manier. Laat je inspireren door de catwalks:

Bohémien romantiek bij Chloé

Extra lang haar: de vrijgevochten haartrend van herfst-winter 2026/2027. Photo courtesy of Chloé

Bij Chloé werd lang haar een onderdeel van de kenmerkende boho-identiteit van het huis. Creatief directeur Chemena Kamali stuurde haar modellen de catwalk op met superlang golvend haar (extensions) dat tot ver over de schouders viel.

Backstage gaf haarstylist Anthony Turner het haar een luchtige textuur met losse bewegingen en imperfecties mee. Vlechtjes, kleine sieraden en speelse details zorgden voor een romantische, bijna nomadische uitstraling. Het resultaat: een kapsel dat eruitziet alsof het spontaan is ontstaan – maar in werkelijkheid zorgvuldig is opgebouwd.

Ongetemde lengtes bij Gabriela Hearst

Gabriela Hearst. Foto Charlotte Mesman

Ook bij Gabriela Hearst kreeg de trend een krachtige interpretatie. Het haar van de modellen was uitzonderlijk lang en had een ruwe, natuurlijke textuur. Golven, volume en beweging gaven de kapsels een bijna wilde energie, alsof het haar door de elementen zelf was gevormd.

Deze styling sloot naadloos aan bij de esthetiek van het merk: luxe die niet afstandelijk is, maar juist verbonden met natuur en authenticiteit.

Moderne nonchalance bij Nina Ricci

Nina Ricci. Foto Charlotte Mesman

Bij Nina Ricci werd het lange haar iets verfijnder geïnterpreteerd. De lengtes bleven prominent aanwezig, maar kregen een ietwat elegantere afwerking.

Backstage creëerde haarstylist Michal Bielecki kapsels die natuurlijk oogden, maar toch duidelijk gestyled waren. De look balanceerde tussen nonchalant en chic, met lange haren die los vielen en met elke stap meebewogen. Veel modellen hadden een zijscheiding waarbij het volle gedeelte van het haar deels over het gezicht viel.

De kunst van gecontroleerde nonchalance

Influencer tijdens de Paris Fashion Week. Foto Charlotte Mesman

Het mooie aan deze trend is de combinatie van spontaniteit en styling. Het haar lijkt bijna vanzelf zo te vallen, maar achter de schermen wordt het zorgvuldig bewerkt.

De sleutel ligt in textuur. Haarstylisten werken met de natuurlijke beweging van het haar, versterken die met lichte textuursprays en laten plukjes bewust los. Kleine vlechtjes, haarjuwelen of zelfs een enkele knoop in het haar geven een persoonlijk accent zonder de natuurlijke uitstraling te verstoren.

Het resultaat is een kapsel dat niet perfect wil zijn – en juist daardoor onweerstaanbaar modern is.

Haar als statement

De terugkeer van extra lange lengtes is meer dan een esthetische keuze. In een tijd waarin beauty vaak hypergestileerd en digitaal gepolijst is, voelt deze trend als een ode aan individualiteit.

Haar mag weer bewegen, veranderen en een eigen verhaal vertellen. Op de catwalks van herfst-winter 2026/2027 wordt het gedragen als een symbool van vrijheid: lang, natuurlijk en vol karakter. En soms zelfs een beetje wild!

