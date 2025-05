Dior Cruise 2026: Maria Grazia Chiuri’s eerbetoon aan Rome en Mimì Pecci-Blunt

Met de Dior Cruise 2026 collectie vertelt Chiuri ons over Rome, maar ook over Mimì Pecci-Blunt, charismatische figuur uit de twintigste eeuw,

Dior Cruise 2026. Photo courtesy of Dior

De modeshow voor pre-fall 2025 van Dior in het Japanse Kyoto ligt nog vers in ons geheugen. Toen presenteerde Maria Grazia Chiuri, creatief brein van de dameslijnen van het Franse maison, onder de kersenbloesems een collectie geïnspireerd op de kimono. Voor de cruise collectie 2026 die gisteren (27 mei) werd geshowd, zocht de Italiaanse Chiuri het dichterbij huis. Dit keer was Rome met zijn diepgaande geschiedenis op het gebied van cinema, theater, mode en kunst de entourage voor het evenement. Rome is ook de geboortestad van Chiuri.

Dior Cruise 2026. Photo courtesy of Dior

Met haar nieuwe collectie vertelt Chiuri ons over Mimì Pecci-Blunt, een charismatische figuur uit de twintigste eeuw die leefde tussen de Eeuwige Stad (Rome), Parijs en New York. Chiuri leefde zich daartoe in in het universum van de legendarische aristocrate, mecenas van de kunsten en oprichtster van het Teatro della Cometa in Rome.

Dior Cruise 2026. Photo courtesy of Dior

De ontwerpster besloot met haar cruise collectie 2026 Mimì’s wereld te verkennen aan de hand van het Bal de L’Imagination, een van de vele bals die de aristocrate graag organiseerde en die werden gezien als een fusie van alle kunsten.

Dior Cruise 2026. Photo courtesy of Dior

Chiuri ziet de vermommingen voor dit gemaskerde bal als een excuus om met de regels te breken en ons van onszelf te bevrijden. Tijdens het bal kregen de gasten de mogelijkheid om in korte tijd hun eigen personage te creëren. Er werd hiermee een vage grens overschreden, zowel echt als figuurlijk, tussen levende personages en geesten.

Dior Cruise 2026. Photo courtesy of Dior

Als decor voor dit eerbetoon aan Mimì’s bal koos Chiuri de tuinen van Villa Albani Torlonia. Net zoals Mimì gaf zij haar gasten een rol: de dames werden gevraagd in het wit te verschijnen, de heren in het zwart.

De cruise collectie 2026 van Dior

De collectie bestaat uit kledingstukken die symbolisch zijn, waarbij historische mode- en kostuumelementen worden gecombineerd met een moderne stijl.

Dior Cruise 2026. Photo courtesy of Dior

Vesten, afkomstig uit de mannengarderobe en soms voorzien van revers, worden gedragen met lange, volle rokken in combinatie met een jacquet. Maar het zijn vooral de lange jurken van uiterst fijn kant die de toon zetten. Meerdere malen showen ze met een geraffineerde zwarte blinddoek voor de ogen.

Dior Cruise 2026. Photo courtesy of Dior

Militaire jasjes hebben zwarte biezen, net als de knopen. Sommige jurken doen denken aan kazuifels. Korte jurken van zwart en rood fluweel onderbreken de opeenvolging van wit en roze en zijn een eerbetoon aan de gezusters Fontana die Anita Ekberg aankleedden voor de iconische film La Dolce Vita.

Voor een van de meest verfijnde avondjurken koos Chiuri voor goudkleurig fluweel.

Dior Cruise 2026. Photo courtesy of Dior

Net als de dansers van een farandole – een oude dans uit Frankrijk – bestaan de elementen van de show samen en afzonderlijk. De creatieve visie draait om wit dat wordt uitgedrukt in veel verschillende materialen, van de zwaarste tot de lichtste texturen.

Dior Cruise 2026. Photo courtesy of Dior

Zo reconstrueert Maria Grazia Chiuri de personages, landschappen, verhalen en mythologie van haar stad Rome op haar eigen unieke manier. Een mentaliteit die de voorkeur geeft aan zowel vragen stellen als dagdromen, poëtische intuïtie en magisch realisme.

