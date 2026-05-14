De zonnebrillentrend van zomer 2026? Maxi shields met gekleurde lenzen. Foto Charlotte Mesman

Ben je op zoek naar een cool accessoire om een outfit deze zomer direct meer attitude te geven, kijk dan eens bij de maxi zonnebrillen. Oversized, futuristisch en opvallend kleurrijk: deze statement shades domineren de modewereld van zomer 2026 en duiken overal op – van strandclubs tot city streets en festivals, maar vooral ook tijdens in de streetstyle tijdens de Fashion Weeks.

Op de internationale runways verschenen deze opvallende modellen al bij merken als Celine, Balenciaga en Loewe, waar oversized silhouetten, dikke acetaten en kleurrijke lenzen het modebeeld bepaalden. Net als veel andere zomertrends van 2026 draait deze zonnebrillentrend om zelfexpressie, fun en opvallende details.

Maxi shield-zonnebril met chunky schildpadmontuur en blauwe glazen gedragen tijdens Paris Fashion Week streetstyle. Foto Charlotte Mesman

Maxi shield-zonnebrillen vormen een duidelijk contrast met de verfijning die we dit jaar zien binnen functionele brillentrends van 2026. Terwijl monturen steeds lichter, dunner en minimalistischer worden, kiezen maxi shields juist voor het tegenovergestelde: oversized, chunky en nadrukkelijk aanwezig.

Minder sportief, meer fashion statement

Schildpadmontuur zonnebril met verfijnd, slank frame en oranje getinte glazen met warme retro uitstraling. Foto Charlotte Mesman

Waar ‘shield sunglasses’ vroeger vaak verwezen naar sportieve wraparound-modellen met één doorlopende lens, krijgt deze trend in 2026 een meer draagbare update. De nieuwe generatie maxi shields heeft een platter silhouet, uitgesproken dikke frames en oversized proporties die eerder doen denken aan futuristische jaren 2000-glamour dan aan wielrennen of skiën.

De solide monturen zijn stoer en stijlvol tegelijkertijd. Ze voegen een instant update aan je outfit toe. Een witte tanktop, denim en een chunky zonnebril met amberkleurige glazen? Meteen een look.

Volgens trendrapporten verschuift eyewear in 2026 sowieso richting ‘presence’: sterkere lijnen, grotere vormen en accessoires die bewust opvallen.

Gekleurde glazen maken het verschil

Retro montuur met lichtblauwe glazen bij de Paris Fashion Week. Foto Charlotte Mesman

De echte eyecatcher zit dit seizoen in de lenzen. Oranje, blauw, geel en roze filters geven de klassieke zwarte zonnebril een veel speelsere uitstraling.

Vooral oranje glazen zijn overal. Ze geven het licht een warme gloed waardoor alles voelt alsof het zich afspeelt tijdens golden hour. Blauwe lenzen creëren juist een koel, bijna futuristic effect dat perfect combineert met grijstinten, denim en pastelkleuren.

En het draait niet alleen om kleur, maar ook om sfeer. Gekleurde lenzen maken een outfit minder streng en voegen direct persoonlijkheid toe. Waar zwarte glazen vaak hard overkomen, voelen gekleurde tinten juist moderner en frisser aan. Bovendien verbergen ze je ogen niet geheel waardoor je een persoonlijke uitstraling blijft behouden.

Waarom iedereen ineens een oversized zonnebril wil

Een maxi shield in ware zin van het woord. Deze brillen zijn geschikt voor iedereen en elke leeftijd. Foto Charlotte Mesman

Na jaren van kleine, smalle zonnebrillen lijkt mode opnieuw behoefte te hebben aan drama. Oversized monturen geven outfits meer impact en voelen tegelijk luxueus en nonchalant aan. Het is die combinatie die de trend zo aantrekkelijk maakt.

Celebrities als Rosie Huntington-Whiteley en Rihanna omarmen de look inmiddels volop, vaak gecombineerd met minimalistische outfits waardoor de bril echt centraal staat.

Juist omdat de monturen zo expliciet aanwezig zijn, komen ze heel zelfverzekerd over. Het is het soort accessoire dat onmiddellijk ‘main character energy’ toevoegt.

Zo style je ze in 2026

Het fijne aan deze nieuwe maxi shields is dat ze verrassend makkelijk in het dragen zijn. Je zonnebril spreekt voor zich. De rest van je outfit mag heel eenvoudig zijn.

Draag zwarte of transparante chunky zonnebrillen bij een blazer en jeans voor een cleane city look.

Combineer amber- of oranje lenzen met zand, chocoladebruin of botergeel voor een warme zomeruitstraling.

Blauwe glazen werken perfect bij zilveren sieraden, wit katoen en sportieve basics.

Voor festivals of vakantie: mix ze juist met doorzichtige stoffen, swimwear en/of oversized overhemden.

Deze zonnebrillentrend draait minder om perfectie en meer om persoonlijkheid. Hoe opvallender het contrast, hoe beter.

Het accessoire dat een hele outfit verandert

Misschien is dat precies waarom deze zonnebrillen momenteel zo populair zijn: ze doen het werk voor je. Zelfs een simpele outfit wordt meteen moderner, cooler en meer fashion-forward zodra er een oversized frame met gekleurde glazen aan toegevoegd wordt.

En waar sommige trends snel gedateerd aanvoelen, lijken deze maxi shields juist onderdeel van een grotere beweging in mode: accessoires die fun mogen zijn, mogen opvallen en vooral persoonlijkheid uitstralen.

Zomer 2026 wordt dan ook geen seizoen van bescheiden zonnebrillen. Het wordt een seizoen van kleur, sterke silhouetten en oversized confidence.

