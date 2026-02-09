Update je look met een tas uit de nieuwe zomercollecties. We helpen je kiezen. Dit zijn de belangrijkste tassentrends voor lente zomer 2026.

Dit zijn de belangrijkste tassentrends voor lente zomer 2026. Photo courtesy of Prada

Met de lente en zomer van 2026 voor de deur is het tijd om ook je tassengarderobe een frisse update te geven. Dit seizoen draait het vooral om persoonlijke keuzes, gemak en vakmanschap. Er zijn geen strikte regels meer: groot of klein, kleurrijk of juist sober, alles mag naast elkaar bestaan. Zo wordt het makkelijk om een tas te kiezen die echt bij jou past.

Maar wil je met de allernieuwste trends meedoen, kijk dan uit naar een ‘damesachtig’ model. Leidraad in de tassencollecties voor lente zomer 2026 is namelijk: ladylike met een vintage twist. Hieronder vind je verder andere trends om het komende seizoen mee aan de slag te gaan.

1. Alle formaten naast elkaar

Een van de duidelijkste tassentrends is: variatie in formaat. Mega shoppers, praktische middelgrote tassen, maar ook mini- en microtassen, het mag allemaal. Grote tassen zijn ideaal voor drukke dagen en reizen, terwijl kleine tasjes vooral dienen als stijlstatement en perfect zijn voor de avond. Het gaat niet alleen om praktisch gebruik, maar vooral om wat jouw outfit versterkt.

Dit zijn de belangrijkste tassentrends voor lente zomer 2026. Photo courtesy of Hermès

Opvallend: grote tassen worden steeds vaker open worden gedragen. Dit is al een must voor de Birkin en Kelly van Hèrmes, maar we zien dit fenomeen steeds vaker op de catwalks (bijvoorbeeld ook bij Louis Vuitton en Fendi). Het kan handig zijn om spullen snel bij de hand te hebben, maar kies wel een exemplaar met een veilig vak met rits voor waardevolle items zoals je portemonnee.

Dit zijn de belangrijkste tassentrends voor lente zomer 2026. Photo courtesy of Louis Vuitton

2. Kleur maakt een comeback

Na een periode van rustige tinten zien we kleur volop terug. Helder blauw, rood, groen en zachte pastels geven een outfit direct een zomers gevoel. Ook combinaties van meerdere kleuren komen steeds vaker voor, waardoor de tas het middelpunt van je look wordt.

Tip: waarom wachten tot de lente? Een rood, roze of blauw tasje fleurt ook je winteroutfit meteen op.

3. Colour blocking

Aansluitend op de kleurtrend zien we veel tassen met duidelijke kleurvlakken, zoals bij Fendi. Verschillende tinten worden in blokken naast elkaar gebruikt, wat zorgt voor een speels en modern effect. Zo krijgen klassieke tasvormen een frisse, grafische uitstraling.

Dit zijn de belangrijkste tassentrends voor lente zomer 2026. Photo courtesy of Fendi

4. Minimalisme in zwart

Naast al dat kleurengeweld blijft er ruimte voor rust. Zwarte tassen zijn tijdloos en passen bij elke outfit. Eenvoudige vormen en luxe materialen maken deze tassen krachtig zonder op te vallen. Max Mara bijvoorbeeld presenteerde op de catwalk voor zomer 2026 tassen in allerlei modellen, maar allemaal rigoureus in glad zwart leer.

Dit zijn de belangrijkste tassentrends voor lente zomer 2026. Photo courtesy of Max Mara

5. Zichtbaar vakmanschap

Details zijn belangrijker dan ooit. Bij het Italiaanse Tod’s zagen we tassen met grote, zichtbare steken die ook in de schoenen terugkwamen. Deze stiksels geven karakter en maken elke tas uniek, minder glad en perfect, juist op een charmante manier.

Dit zijn de belangrijkste tassentrends voor lente zomer 2026. Photo courtesy of Tod’s

Trend: matchen van tassen en schoenen is terug! Net zoals oma dat vroeger deed. We zagen dit onder meer bij Fendi en Tod’s.

6. Zachte en natuurlijke materialen

Leer blijft populair, maar voelt dit seizoen zachter en natuurlijker aan. Soepele materialen, matte afwerkingen en lichte structuren zorgen voor een ontspannen luxe uitstraling. Naast glad leer zien we ook steeds meer boterzachte suède.

7. Tassen met ketting

Tassen met een kettinghengsel zijn dit seizoen helemaal terug. Ze geven direct een chique, edgy uitstraling en kunnen zowel casual als chic gedragen worden. Vooral goud- of zilverkleurige kettingen zijn populair, maar ook kettingen in contrasterende kleuren of met bijzondere schakels zien we steeds vaker. Ideaal om een eenvoudige outfit direct een luxe touch te geven.

8. Tassen met trekkoord

Een andere opvallende trend zijn tassen met een trekkoordsluiting. Deze tassen zijn niet alleen praktisch – je spullen blijven veilig opgeborgen – maar geven ook een speels, nonchalant effect aan je look. Van mini‑modellen tot ruime buckets, het trekkoord maakt de tas flexibel en eigentijds. Het is een detail dat de vorm van de tas net dat beetje extra geeft.

Hot: bij Prada zagen we tassen met trekkoord in het lila, zilvergrijs en oudgoud, om maar een paar kleuren te noemen.

9. De tas als persoonlijk statement

Meer dan ooit is de tas een manier om je persoonlijkheid te laten zien. Of je nu kiest voor een opvallende kleur, een extreem formaat of juist een rustige zwarte tas, het draait om jouw stijl. Trends zijn er om te inspireren, niet om te volgen.

Tot slot

De tassentrends voor lente/zomer 2026 laten zien dat mode draait om balans: groot en klein, kleur en zwart, opvallend en ingetogen. Dit seizoen is er geen goede of foute keuze, zolang de tas maar jouw verhaal vertelt. Met deze trends kun je spelen, combineren en vooral jezelf laten zien.

