Of het nu de bruinleren mocassins of de puntige beha’s zijn, in de modetrends bij Miu Miu is voor iedereen iets te vinden!

Deze modetrends spotten we bij Miu Miu voor winter 2025. Foto Charlotte Mesman

Bij de modeshow van Miu Miu voor lente zomer 2026 kregen we een goed idee van de nieuwe wintermode van het maison. Van alle kanten stroomden influencers en gasten, gehuld in de nieuwste modelooks, naar Place d’Iéna in Parijs, waar de nieuwe zomercollectie werd vertoond. In de streetstyle looks spotten we een groot aantal modetrends voor deze herfst en winter. Opvallend was dat de stijlen uiteenliepen van supervrouwelijk en romantisch (maar wel met mannelijke stoffen) tot uitgesproken office core looks. Vooral die laatste looks zijn – behalve trendy – ook praktisch en draagbaar.

Tricks & trucs voor een Miu Miu look

Zoals altijd zijn veel looks bij Miu Miu opgemaakt uit laagjes. Dat maakt ze bijzonder geschikt voor de herfst en winter. Een wit hemdje of T-shirt dat onder een wintertrui uitkomt bijvoorbeeld maakt je look direct fris.

Een andere ‘truc’ waar Miuccia Prada zich graag van bedient, is shockeren met één of meerdere accessoires. Deze truc kun je terugvoeren op de 80-20 regel waarbij je voor 80% in je looks voor basics gaat, en voor 20% voor statement accessoires. Ook dit is iets waar je thuis gemakkelijk mee aan de slag kunt. Al verwissel je je zwarte tas maar voor een rode tas of ga je voor sokken met glitter (in bruine mocassins)!

Een derde kenmerk van Miu Miu’s looks zijn de kleurcombinaties: dit keer zien we uitgesproken winterkleuren – bruin, grijs, donkerblauw – in combinaties met lieflijke pastels: zachtroze, zachtblauw, lila. Iets om in je achterhoofd te houden als je je wintergarderobe een snelle update wilt meegeven.

Verder speelt Miuccia Prada graag met underwear, of het nu onderbroeken zijn die je an sich (vorige seizoenen) draagt of een beha met punters à la Jean Paul Gaultier en Madonna voor het wereldtournee Blond Ambition Tour in 1990 (ook Dolce & Gabbana lieten zich door deze iconische bustier inspireren), die dit winterseizoen een hoofdrol speelt. Dit detail zal niet voor iedereen weggelegd zijn, maar leuk is het wel!

Deze modetrends spotten we bij Miu Miu voor winter 2025

Maar er is nog veel meer te zien in de streetstyle looks bij Miu Miu. We zetten de meest opvallende modetrends voor je op een rijtje:

Wollen rokken tot op de knie die worden gedragen met (bijbehorende) wollen vesten of korte shearling bolero’s of hoodies.

Gekleurd nappaleer – rood, paars, mosterdgeel – voor rokken, tops, blazers en strakke hoge laarzen. Cacaokleurige leren blazers en jacks met een soort gebrand effect.

Teddyvesten en geruite blousons met fleece-voering als outerwear.

Puntige zijden beha’s in zicht of onder ragfijne zijden truitjes.

Rechte grijze broeken als basis voor trendy office core looks.

Zijden kniekousen in het parelgrijs, lila, zeegroen, chocoladebruin in sandaaltjes, leren ballerina’s, puntige pumps met kitten heels of mocassins (sneakers zijn op hun retour!). Een alternatief: korte stoere grijze sokken (ook in sandalen!).

De klassieke zwarte Prada loafers hebben plaatsgemaakt voor bruinleren mocassins.

Shearing stola’s die je met diva allure over een schouder drapeert (we zagen ze al in betaalbare synthetische uitvoeringen bij grote winkelketens)

Zonnebrillen met schildpadmonturen en montuurloze brillen.

Bekijk de streetstyle looks maar eens en laat je inspireren.

