Deze sokkentrend voor heren voor 2026 staat jong

Een van de grootste sokkentrends voor heren voor 2026 is dat sokken tegenwoordig gezien mogen worden. Vroeger waren ze een onopvallend detail in je outfit, maar in 2026 doen ze volop mee. Daarom is het meer dan ooit van belang om de juiste keuze te maken. Je sokken vertellen meer over je dan je denkt! Let vooral op de lengte. We praten je bij over de trends sokken heren 2026.

Sokkentrends 2026: sokken mogen gezien worden

We zeiden het al: je sokken zijn niet langer een ondergeschoven kindje in je outfit – ze mogen gezien worden. Een model dat momenteel echt uit de mode is dan ook de ‘onzichtbare sok’. Met andere woorden: sokken die alleen je voet bedekken en je enkels bloot laten, zodat het lijkt dat je je geen sokken draagt, zijn op hun retour. We komen ze nog wel tegen in loafers en mocassins, maar vraag je het ons, dan is de keuze snel gemaakt: ga voor ‘echte’ sokken.

Klassieke sokken

Als het om formele kleding gaat – pakken voor naar je werk of avondkleding – dan zijn klassieke sokken nog steeds de norm. Dit is in lijn met de quiet luxury trend die ook in 2026 nog steeds de boventoon voert. Met klassieke sokken bedoelen we: lange sokken in verfijnde materialen (denk aan merinowol) en effen kleuren. Donkerblauw is gangbaar maar je kunt ook denken aan grijs, bruin of zwart. De meest veilige regel is: kies je sokken in de kleur van je pak, en wel in een tint die net iets donkerder is.

Sommige mannen maken van felgekleurde sokken onder een pak een statement. Het is een manier om je te onderscheiden en een persoonlijke touch aan je formele outfit toe te voegen. Denk bijvoorbeeld aan rode sokken onder een net herenpak. Kies je hiervoor, draag ze dan met nonchalance. Vind je een felle kleur of fantasie iets te veel van het goede, dan kun je spelen met spikkeltjes, strepen of een klassieke ruit tegen een gedekte achtergrond. Het is een meer bescheiden manier om je te onderscheiden.

Sokken in casual looks of tijdens het sporten

Als het op vrijetijdskleding aankomt, heb je meer keuze. In sneakers dragen we ook in 2026 nog steeds crew socks. De middellange sokken (tot halverwege de kuit) mogen gezien worden en geven je outfit een moderne uitstraling. In de sportschool mag je je helemaal uitleven. Halflange sportsokken met klassieke strepen of een logo zijn een must. Wit staat fris en schoon (maar dan moet het wel echt wit zijn), maar kleuren mogen ook.

Deze soklengte staat jong

Behalve de kleur, zijn ook de soklengte en de manier waarop je je sokken draagt tegenwoordig belangrijk. De hoofdregel is: jongere generaties dragen sokken tot halverwege de kuit. Dit is dé trend van 2026, en die maakt jong! Ook als je niet meer tot de allerjongsten behoort, kun je hieraan meedoen. Ze zijn goed voor een instant update van je look. Met kuitlange sokken onder shorts of een korte broek (in de zomer) of je trainingsbroek ben je cool en oog je modern.

Zwarte of witte sokken?

In de regel geldt dat je zwarte sokken bij formele kleding draagt en witte sokken in je vrije tijd. Verder geldt meestal: donkere sokken in donkere schoenen en witte sokken in lichte schoenen, maar ook daar mag je tegenwoordig mee spelen. Denk maar eens aan witte sokken in zwarte loafers, iets wat we de afgelopen jaren steeds vaker hebben gezien.

Welke materialen?

Voor onder een pak zijn sokken in merinowol nog steeds überchic. Voordeel van dit materiaal is dat het ook nog eens temperatuurregulerend is: warm bij koud weer en koel bij warm weer. Een alternatief dat we steeds vaker zien en dat zeker een trend aan het worden is, is bamboesokken. Dit materiaal staat bekend om zijn absorberend vermogen, is ademend en antibacterieel. Voor sportsokken zijn synthetische vezels zoals polyester, nylon en elastaan het meest gangbaar. Ze zijn sneldrogend en comfortabel.

Jouw persoonlijke touch

De sokkentrends van 2026 laten zien dat sokken een volwaardig onderdeel zijn van de herengarderobe. Ze mogen gezien worden en juist daarom kies je ze bewust en stem je ze af op de situatie en je persoonlijkheid. Of het nu gaat om lange, fijne sokken onder een pak of opvallende crew socks bij sneakers: sokken vertellen iets over stijl, generatie en persoonlijkheid. Wie in 2026 modieus voor de dag wil komen, besteedt ook aandacht aan wat er onder de broekspijp zit.