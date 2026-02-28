Doorbreek modetaboes met de Wrong Shoe Theory en til je outfit naar een hoger fashion niveau. Zo doe je dat.

Heb je ooit voor je spiegel gestaan in een outfit die er op zich prima mee door kon, maar het toch net níet was? Alles klopt, alles matcht – en toch ontbreekt er iets. De outfit voelt te veilig, te banaal, en heeft een kleine maar spannende twist nodig. Iets wat je look naar influencer-niveau tilt. Dit is precies waar de Wrong Shoe Theory om de hoek komt kijken.

De theorie, populair gemaakt door stylist Allison Bornstein, is even simpel als geniaal: kies niet de schoen die bij je outfit past, maar juist die schoen die tegen je (mode)instinct ingaat. De ‘foute’ schoen dus. Dat zorgt voor contrast, spanning, persoonlijkheid en een instant influencer- of fashion twist.

Allison Bornstein zelf past de theorie in haar werk vaak toe. Ze is een ‘wardrobe consultant’ en ‘closet therapist’ met een missie: mensen helpen om zichzelf lief te hebben door lief te zijn voor hun kleren – met andere woorden: look and feel good. Deze dame, auteur van het boek Wear It Well, weet zich te kleden. Haar outfits zijn supercool, met die je-ne-sais-quoi-twist.

Wat is de Wrong Shoe Theory precies?

Volgens Bornstein bestaat er eigenlijk geen echte verkeerde schoen. Het gaat niet om modefouten, maar om het doorbreken van routine. In plaats van automatisch te grijpen naar een veilige optie — schoenen die netjes matchen — kies je bewust iets onverwachts. Casual bij chic, sportief bij elegant, beachy bij tailored.

Het resultaat? Een outfit die ineens moderner, eigenzinniger en vooral veel meer jou aanvoelt. En het mooiste: je hoeft er niets nieuws voor te kopen. Je shopt gewoon opnieuw in je eigen kast.

Zo doe je het (zonder stress)

Trek een outfit aan die je normaal zou dragen. Kies in gedachten de schoen die erbij hoort. Ga dan voor een paar dat tegen je gevoel en elke moderegel indruist. Kijk in de spiegel. Voelt het fris en vernieuwend? Jackpot. Zo niet: geen drama, terug naar plan A.

Met mode mag je spelen en experimenteren; het is geen examen.

Voorbeelden die het bewijzen

De Wrong Shoe Theory ging niet voor niets los op social media. Een paar combinaties die keer op keer werken:

Een nette broek met teenslippers of flip-flops — zoals Elle Fanning ooit deed in Cannes: chic meets strand.

Een zwierige jurk met chunky sneakers.

Een elegante blouse met felgekleurde of sportieve schoenen.

Mocassins onder een joggingpak.

Stoere enkellaarzen onder een cocktailjurkje.

Het contrast maakt de look interessant, juist doordat het niet perfect matcht.

Meer dan alleen schoenen

Hoewel het principe begon bij schoenen, kun je het moeiteloos doortrekken naar andere items: een ‘foute’ tas, een ‘foute’ riem of zelfs een sjaal die totaal niet bij je look past. Ook spelen met texturen en kleuren werkt – denk aan iets glanzends bij iets ruws, of een knalkleur bij een neutrale basis. Minder matchy-matchy, meer spanning.

In het klein kwam ik gisteren een praktijkvoorbeeld tegen. Een vriendin vroeg me hoe ze een crèmekleurige bodysuit kon combineren. Ze wilde hem graag met een witte spijkerbroek dragen, maar zat met het kleurverschil. ‘Dat is nu juist dé trick’, zei ik tegen haar. Matchen is zó achterhaald. Dat deden onze oma’s, maar tegenwoordig mag alles.

Waarom dit perfect werkt tijdens een garderobe-reset

Ben je – zoals veel vrouwen in de mode – bezig met het herorganiseren en herwaarderen van je garderobe? Met het loslaten van kleding vol herinneringen die je al jaren niet meer draagt? Dan kan de Wrong Shoe Theory verrassend bevrijdend zijn (of je keuzes juist moeilijker maken). In plaats van kledingstukken weg te doen omdat ze “niet meer bij nu passen”, geef je ze een tweede kans.

Door een onverwachte schoen toe te voegen, kan een oud item ineens weer cool voelen. Zo verschuift emotionele gehechtheid naar iets veel leukers: oké, dit kan ik nog steeds rocken — maar dan anders.

Conclusie: soms is het niet je outfit die saai is, maar je schoenkeuze. Durf te kiezen voor ‘foute’ schoenen. Die blijken vaak precies goed. Zou dat meteen ook verklaren waarom we door de tijd heen steeds weer teruggrijpen op ‘fugly’ (f*cking ugly) shoes?

