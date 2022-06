Hotte schoenentrend: op badslippers en pantoffels de zomer door. Foto Charlotte Mesman

We weten niet precies wanneer het concept ‘fugly shoes’ (een samentrekking van ‘f*cking ugly shoes’) het licht zag, maar het is waarschijnlijk dat we terug moeten naar de tijd dat Birkenstocks een hype, een rage waren. Van gedegen gezondheidsschoen hadden ze het tot it-shoe geschopt. Sindsdien is de fugly shoe niet meer uit de mode geweest.

Hotte schoenentrend: op badslippers en pantoffels de zomer door. Topmodel Cara Taylor tijdens de Milan Fashion Week. Foto Charlotte Mesman

Fugly shoes zijn cool en dat komt vooral omdat ze je modelook zo heerlijk ontdramatiseren. Draag je mooiste jurk met een paar badslippers of semi-pantoffels en je hebt de ultieme fashion look met een hilarische noot. Fugly shoes zijn tovermiddel tegen over the top dressing.

Maar badslippers en ander oerlelijk schoeisel laten zich ook fantastisch dragen onder casual broeken zoals spijkerbroeken en cargobroeken. Of onder minirokjes of -jurkjes. Zelfs onder van die androgyne wijde broekpakken met ultralange pijpen. Je krijgt dan van die lookjes die lijken te zeggen: ‘Ik zie uit alsof mijn kleding me niets kan schelen maar ondertussen weten jij en ik dat ik supercool ben.’

Hotte schoenentrend: op badslippers en pantoffels de zomer door. Fashion model tijdens de Milan Fashion Week. Foto Charlotte Mesman

Ondertussen lopen deze fugly shoes natuurlijk ook nog eens fantastisch. Ik betrap me er steeds vaker op dat ik ze verkies boven mijn ‘gewone’ schoenen. Je schiet ze zo aan en hebt ze ook zo weer uit. En als het weer niet geschikt is voor blote tenen, dan draag je ze met sokken. Hoe lelijker, hoe beter.

Hotte schoenentrend: op badslippers en pantoffels de zomer door. Charlotte Mesman. Foto ADVERSUS

Gekleurde pumps, hippe platformschoenen, slingbacks, hooggehakte sandaaltjes… het mogen dan dé schoenentrends voor lente zomer 2022 zijn, maar je kunt ook een andere richting opgaan, die van die fugly shoes.

Maar laat ik wel even een paar kanttekeningen maken. Reken er allereerst op dat dit schoeisel niet door iedereen begrepen zal worden en dat er opmerkingen zullen worden gemaakt (en daar moet je tegen kunnen). Ten tweede doen fugly shoes, al lijkt dat misschien niet zo, een groot beroep op je stijlgevoel want de scheidslijn tussen hip en armoedig is dun. Zorg er altijd voor dat je look in balans is. Het mag er niet uitzien alsof je bij gebrek aan beter maar je badslippers of pantoffels hebt aangeschoten.

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE