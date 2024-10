Ben jij op zoek naar een nieuwe make-up look of een bijzondere oogmake-up voor een avondje stappen. Ga voor gekleurde mascara.

Make-up trend 2025: gekleurde mascara (en meer). Foto Charlotte Mesman

Af en toe duikt gekleurde mascara weer op in de make-up trends. Het ziet ernaar uit dat deze trend weer terug gaat komen.

Gekleurde mascara door de jaren heen

De trend voor gekleurde mascara zag in de jaren ’80 het licht. Toen waren vooral blauwe en paarse mascara’s bijzonder populair. Gekleurde mascara’s kwamen terug in de late jaren ‘90 en vroege jaren 2000, vaak geassocieerd met jeugdige en speelse make-uplooks. In deze periode kwamen er verschillende kleuren op de markt, gericht op een demografische groep die graag experimenteerde met hun uiterlijk. Hoewel de trend van gekleurde mascara eind jaren 2000 wegebde, begon het halverwege de jaren 2010 een comeback te maken. Merken als YSL en Maybelline introduceerden kleurrijke opties opnieuw, die zowel nostalgische consumenten als nieuwe make-upliefhebbers aanspraken.

Ook de afgelopen jaren zagen we een opleving van deze trend, mede dankzij social media platforms zoals TikTok. In 2023 zagen we gekleurde wimpers op de catwalks terug. En tijdens de afgelopen Paris Fashion Week voor lente zomer 2025 zagen we ze bij de modeshow van Dries van Noten. Of het een enorme make-up trend voor de komende tijd gaat worden, weten we niet maar dat betekent niet dat je er niet mee kunt experimenteren.

Gekleurde wimpers bij Dries van Noten

De gekleurde wimpers bij Dries van Noten mogen dan aanhaken bij make-up trends uit het verleden maar de visagisten hadden er ook een heel eigentijdse draai aan gegeven.

Allereerst de kleuren van de mascara. In plaats van kobaltblauw, smaragdgroen en amethistpaars – geliefde kleuren in de jaren ’80 – zagen we hier poederachtige kleuren in roze en oranje tinten. Deze mascara kleuren waren zowel op de boven- als onderwimpers aangebracht.

Maar het geraffineerde in deze look was dat de oogleden in dezelfde poederachtige kleuren waren opgemaakt waardoor je een soort monochrome look krijgt. Dezelfde kleur komt zelfs lichtjes op de wangen terug in de vorm van blush. Meer ton sur ton kan gewoon niet.

Finishing touch in deze make-up look zijn de gebleekte wenkbrauwen die het geheel een etherische uitstraling meegeven.

Bekijk de beauty looks maar eens en laat je inspireren door deze nieuwe (vernieuwde) make-up trend voor 2025.

