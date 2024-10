Leer is een grote modetrend voor herfst 2024. Zo gaan we dit materiaal – of je nu voor echt of nep gaat – dit seizoen dragen.

Dit is een grote modetrend voor herfst 2024: leer! Streetstyle bij Akris. Photo Charlotte Mesman

Dat leer in de herfst populair is, weet iedereen. Dit materiaal beschermt als de beste tegen regen en wind, of je nu voor echt of nep gaat. Maar misschien weet je (nog) niet dat leer momenteel een grote modetrend voor herfst 2024 is. Je mag je er weer volop in hullen. Kijk je kast er maar eens op na. En lees even hoe de leer looks voor herfst 2024 eruit zien.

Totale leer look

Dit is een grote modetrend voor herfst 2024: leer! Streetstyle bij Akris. Photo Charlotte Mesman

Een van de meest geliefde leer looks voor herfst 2024 is: leer op leer en dan het liefst in dezelfde kleur. Denk hierbij aan leren broeken met een leren jasje maar ook aan leren kokerrokken (superchic) met wederom een jasje. Als en zolang het weer het toelaat, ga je zo naar buiten. Om de mooie lijnen van de leren creaties voor herfst winter 2024 2025 het mooist te laten uitkomen, draag je leer op de huid maar verder in het seizoen is het onvermijdelijk om er iets onder te dragen. Leer met blote benen en daaronder pumps of slingbacks is helemaal top. Kijk maar hoeveel (kou) je kunt hebben!

Leer in kleur

Dit is een grote modetrend voor herfst 2024: leer! Tamara Kalinic in Hermès. Photo Charlotte Mesman

Zwart leer is een klassieker dus duikel alsjeblieft al je zwartleren items uit je kast op en maak er spannende combinatie mee. Voor een vernieuwende look ga je dit seizoen voor leer in – je raadt het al – bordeauxrood of chocoladebruin. Dit zijn dé modekleuren van het seizoen en we komen ze ook in het leer volop tegen. Een andere top modekleur is olijfgroen en ook die komt in dit materiaal. Bij Hermès, een modehuis dat graag met leer werkt, zagen we ook helrode/oranje en lichtbruine creaties, zoals leren broekpakken in deze kleuren.

Mix and match

Modetrend voor herfst 2024. Streetstyle bij Hermès. Photo Charlotte Mesman

Vanzelfsprekend kun je leer ook met andere materialen combineren. Een opvallend chique look zagen we in de streetstyle mode bij Hermès waar een rodebruine leren broek was gecombineerd met een rode trui, een steenrode blazer en een bruine tas. Let erop hoe mooi de kleuren in elkaar overvloeien en hoe subtiel de kleurnuances zijn. Voor een ultraklassieke look maak je het geheel af met een sjaaltje.

Van motorjack naar gestroomlijnde jasjes

Modetrend voor herfst 2024. Streetstyle bij Isabel Marant. Photo Charlotte Mesman

Herinner je je de oversized motorjacks van Prada van een paar seizoenen geleden nog? Die stijl is nog steeds up-to-date maar langzaam maar zeker stappen we over op meer klassieke en vrouwelijke silhouetten met vaak zelfs een ceintuur om de vormen van het lichaam maximaal te accentueren. Een andere modetrend voor herfst 2024 als het op leer aankomt (maar dat niet alleen), is power shoulders, zelfs met schoudervullingen, en sculpturale lijnen.

Bekijk onze streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren.

Klik hier voor de modetrends voor de heren op ADVERSUS