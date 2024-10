Herfst. Halloween is in aantocht. Het is weer tijd voor pompoenen. Magisch, lekker en gezond! Verwen jezelf met een pumpkin spice latte.

Het is weer tijd voor pompoen. Lekker en gezond

Het is weer de tijd van het jaar voor pompoenen. Deze vrolijke oranje vruchten zijn niet alleen een favoriet van het seizoen, maar ook een krachtpatser van gezondheidsvoordelen. Pompoenen zijn rijk aan essentiële voedingsstoffen en hebben weldadige effecten op je gezondheid. Daarnaast zijn ze ook nog eens héél lekker. We zetten de gezondheidsvoordelen van pompoenen voor je op een rijtje en hebben tot slot een recept voor een pumpkin spice latte voor je.

Voedingswaarde

Pompoen bevat weinig calorieën, maar veel essentiële voedingsstoffen. Een kopje gekookte pompoen levert meer dan 200% van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid vitamine A, cruciaal voor het behoud van de gezondheid van je ogen en een robuust immuunsysteem. Bovendien bevat het aanzienlijke hoeveelheden vitamine C, kalium en voedingsvezels.

Goed voor je ogen

Een van de opvallende voordelen van pompoen is de bijdrage, we zeiden het al, aan de gezondheid van je ogen. Het hoge bètacaroteengehalte wordt in het lichaam omgezet in vitamine A, wat essentieel is voor een goed gezichtsvermogen. Deze voedingsstof helpt nachtblindheid te voorkomen en kan het risico op leeftijdsgebonden maculadegeneratie (AMD), een belangrijke oorzaak van gezichtsverlies, verminderen. Bovendien beschermen de antioxidanten luteïne en zeaxanthine in pompoen verder tegen oogziekten.

Immuunsysteem

Het hoge vitamine C-gehalte van pompoen speelt een belangrijke rol bij het versterken van het immuunsysteem. Deze vitamine helpt bij de productie van witte bloedcellen en antilichamen, waardoor het lichaam infecties beter kan afweren. Bovendien helpt de aanwezigheid van bètacaroteen en andere antioxidanten ontstekingen te verminderen.

Caloriearm

Pompoen is een uitstekende keuze voor als je wilt afvallen omdat deze vrucht veel vezels en weinig calorieën bevat. De vezels bevorderen een vol gevoel waardoor je minder snel trek hebt en je uiteindelijk toch maar weinig calorieën binnen krijgt. Dit maakt pompoen een slimme toevoeging aan maaltijden als je wilt afvallen of in vorm wilt blijven.

Hartgezondheid

Pompoen is ook gunstig voor de gezondheid van je hart. Het kaliumgehalte helpt de bloeddruk te reguleren, waardoor het risico op hartaandoeningen en beroertes vermindert. De vezels in pompoen kunnen het cholesterolgehalte verlagen door zich te binden aan cholesterol tijdens de spijsvertering, waardoor de opname ervan in de bloedbaan wordt voorkomen.

Mooi huidje

De antioxidanten in pompoen, waaronder vitamine C en E, zijn goed voor je huid. Deze voedingsstoffen helpen oxidatieve stress te bestrijden die wordt veroorzaakt door vrije radicalen, bevorderen een jeugdige uitstraling en beschermen tegen schade door de zon. Regelmatige consumptie kan de textuur en elasticiteit van de huid verbeteren.

Kankerpreventie

Recent onderzoek suggereert dat de carotenoïden in pompoen het risico op bepaalde vormen van kanker kunnen verlagen door vrije radicalen te neutraliseren die de groei van kankercellen bevorderen. Dit omvat mogelijke beschermende effecten tegen bepaalde vormen van kanker.

Pompoen is heel gemakkelijk in maaltijden of drankjes te verwerken. Denk aan pompoenpuree, pompoenravioli, pompoentaart of simpelweg een pompoen latte (zie hieronder).

Pumpkin spice latte

Ingrediënten

500 ml melk (elk type: zuivel, amandel, haver)

120 g pompoenpuree uit blik (ongezoet)

1,5 eetlepel ahornsiroop (of zoetstof naar keuze)

½ theelepel pompoentaartkruiden, ofwel kruidnagel, nootmuskaat, gember en kaneel (plus wat meer kruiden voor de garnering)

½ theelepel vanille-extract (optioneel)

een snufje cayennepeper (voor de kruiden, optioneel)

slagroom (optioneel, voor de topping)

Bereiding

1. Meng de ingrediënten: doe de melk, pompoenpuree, ahornsiroop, pompoentaartkruiden, vanille-extract en cayennepeper in een blender of vermeng ze met elkaar met behulp van een staafmixer of garde.

2. Mixen: mix of vermeng de ingrediënten op hoge snelheid tot het mengsel glad en romig is. Dit zou maar een paar seconden moeten duren; vermijd te lang mengen om te voorkomen dat het te heet wordt.

3. Proef en corrigeer: proef het mengsel en corrigeer de smaak (zoet, pittig) naar wens. Zo kun je bijvoorbeeld meer ahornsiroop of pompoentaartkruiden toevoegen.

4. Verwarm het mengsel: giet het gemengde mengsel in een pan en verwarm het op middelhoog vuur tot het warm is, maar niet kookt. Roer af en toe om aanbranden te voorkomen.

5. Serveer: giet de pittige pompoenmelk in een of meerdere mokken. Garneer met slagroom en een snufje extra pompoentaartkruiden als je dat wilt.

6. Geniet ervan: geniet van je warme en pittige pompoenmelk als troostdrankje op elk moment van de dag!

