Ook in de modetrends voor 2025 komen we de athleisure trend tegen. De sportswear invloeden zijn geraffineerder dan ooit.

Modetrends 2025. De athleisure trend is een blijver. Photo courtesy of Dior

Ben jij een fan van sportswear items in je dagelijkse modelook? Dan zit je ook in 2025 helemaal goed want, net zoals in de afgelopen jaren, zijn in de modetrends voor 2025 de invloeden van sportkleding prominent aanwezig. Met andere woorden: van de zogenaamde athleisure-trend zijn we voorlopig nog niet af.

Deze trend combineert sportswear stijlen met high-fashion elementen en laat daarmee een verschuiving naar een meer casual maar ook comfortabele kledingstijl zien die geschikt is voor zowel alledaagse als formele gelegenheden.

Modetrends 2025. De athleisure trend is een blijver. Photo courtesy of Miu Miu

De athleisure trend en de modehuizen

Meerdere klassieke modehuizen gingen in hun modecollecties voor zomer 2025 aan de haal met sportswear invloeden. We lichten er een paar uit:

Modetrends 2025. De athleisure trend is een blijver. Photo courtesy of Miu Miu

Miu Miu: als Miu Miu – een van de populairste maisons op dit moment – sportswear invloeden in de collectie verwerkt, dan hebben we daarmee het bewijs in handen dat de athleisure trend ook voor zomer 2025 BIG is. Miu Miu stuurde slank afkledende en klassieke sportjacks en elastische sportbroeken de catwalk op. Miuccia Prada combineerde deze sportieve kleding met witte blouses met vrouwelijke ronde kraagjes en knielange rokken. Haar stijl is uniek maar de invloeden uit de sportwereld zijn overduidelijk.

Modetrends 2025. De athleisure trend is een blijver. Photo courtesy of Dior

Dior: ook in de modecollectie voor zomer 2025 van het Franse maison Dior komen we tal van knipogen – om het zo maar even te zeggen – naar de sportwereld tegen. Om te beginnen met sneakers met hoge flappen met een sportief Dior-etiket. Heel bijzonder zijn ook de beenwarmers in leer. Verder zien we in deze modecollectie allerlei variaties op het balletpak. Ook de zwart met witte broekpakken zijn athleisure-inspired.

Modetrends 2025. De athleisure trend is een blijver. Photo courtesy of Ferragamo

Ferragamo: het klassieke Italiaanse modemerk Ferragamo verwerkte balletgeïnspireerde creaties als wikkeltops, balletpakjes, leggings en sandalen met satijnen linten rond de enkels en kuiten in de modecollectie voor zomer 2025.

The Attico x Nike: het Italiaanse (supertrendy) modemerk The Attico, opgericht door influencer Gilda Ambrosio en Giorgia Tordini, dat bekend staat om zijn luxueuze en eclectische avondkleding ging voor zomer 2025 een samenwerking aan met niets minder dan Nike. Verleidelijke avondkleding wordt in deze collectie gemixt met technische sportkleding en chique elementen, waaronder sportbeha’s gecombineerd met blazers en transparante rokken gelaagd over bodysuits.

