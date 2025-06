Schiet jij ’s morgens gedachteloos in een jeans met top? Geef je spijkerbroeken looks voor zomer 2025 een extra twist mee.

4x Spijkerbroeken looks voor zomer 2025 om je door te laten inspireren. Photo courtesy of Vivetta

Een spijkerbroek met een topje blijft natuurlijk altijd een gouden combi, ook in de zomer. Een paar sandaaltjes erbij, een baseballpet op je hoofd, en klaar ben je. Maar soms wil je gewoon nét iets meer. Misschien voor een feestje, of gewoon omdat je je happy en zomers voelt en er leuk uit wilt zien. Wij hebben vier spijkerbroeklooks van de catwalks voor je uitgezocht, die jouw zomeroutfits een extra twist geven.

Spijkerbroek met blazer en parels

Houd je van die spannende mix van stoer en vrouwelijk? Dan is deze look voor jou! Kies een spijkerbroek met een lage tot middelhoge taille, draag er een witte boxershort onder en combineer ‘m met een stoere blazer. En dan komt het: stapel parelkettingen in verschillende lengtes om je hals. Op de catwalk werd deze look zonder top geshowd, maar dat is misschien wat gewaagd. Kies voor een kanten beha of juist een sportieve witte bra, helemaal jouw call.

Total denim look

Denim op denim blijft onverminderd hot. We zagen deze trend terug bij Mugler, Acne Studios en Marco Rambaldi. De Mugler-look bijvoorbeeld: een slim fit jeans met architectonische details op de heupen, gecombineerd met een cut-out top van dezelfde denimstof. Het gaat erom dat denim op denim gewoon supercool is, dus mix en match erop los!

Spijkerbermuda

Dé zomerhit: de spijkerbermuda! Deze zomer dragen we ze lekker wijd en een tikkeltje rebels. Perfect te combineren met alles van tanktops en T-shirts tot kanten of doorzichtige blouses. Of mix die laatste twee, zoals op de foto. Extra leuk: lila pumps erbij; die kleur komt ook terug in de oogschaduw – zo maak je je look helemaal af.

Romantisch met een twist

Een van onze favorieten komt van Valentino: een spijkerbroek gecombineerd met een strapless top met stippen én – jawel – weer een parelketting. De accessoires maken het helemaal af: zwart-witte flatjes met witte gehaakte sokken en een retro mutsje. En dan die twee tassen die eigenlijk nergens op slaan, maar toch perfect matchen. Pure fashion magic.

Ga jij voor stoer, romantisch of denim all over? Laat je inspireren en geef je spijkerbroeklooks deze zomer een frisse upgrade!

