Hotte haartrend: slicked-back kapsels voor lente zomer 2026. Foto ADVERSUS

We kunnen er niet genoeg over schrijven: wetlook kapsels zijn dé haartrend voor 2026. De kapsels op de catwalk van de Italiaanse ontwerper Giambattista Valli in Parijs bevestigen deze trend. Voor zijn nieuwe collectie voor lente zomer 2026 koos Valli slicked-back kapsels met een wetlook finish en organische bewegingen over de hele haarlengte.

Romantisch

De modecollectie van Giambattista Valli voor lente zomer 2026 zou je het beste kunnen omschrijven met de woorden ‘luxe romantiek’. De mood is poëtisch en dromerig. De silhouetten variëren van klassieke elegantie tot hedendaagse precisie. Slanke silhouetten met lange kokerrokken en nauw sluitende topjes met lange mouwen worden afgewisseld door rokken en tops met opbollende volumes. De materialen zijn soms doorzichtig en licht, soms stevig en sculptureel. De fantasieën zijn verfijnd of juist uitgesproken: grote bloemen of stillevens tegen een effen achtergrond. Korte rechte jurkjes en lange strapless jurken worden geshowd met witte tanktops. Het is een supervrouwelijke collectie met een ietwat melancholische maar ook sensuele ondertoon.

Slicked-back kapsels

Hotte haartrend: slicked-back kapsels voor lente zomer 2026. Foto ADVERSUS

De kapsels die Valli voor deze collectie samen met het kappersteam ontwierp, zijn – net zoals de collectie zelf – zowel gecontroleerd als beweeglijk. Het haar is met een wetlook product zonder haarscheiding naar achteren gebracht. Anders dan bij andere ontwerpers zien we hier geen kamstrepen maar eerder beweeglijke strengen die vrij strak om het hoofd liggen. Dit zorgt voor een moderne, bijna architecturale uitstraling. Van achteren is het haar gestyled in organische bewegingen en met een licht onregelmatig golfpatroon. Deze golfbeweging beslaat de hele haarlengte, tot aan de haarpunten toe.

Hotte haartrend: slicked-back kapsels voor lente zomer 2026. Foto Charlotte Mesman

Zo doe je de hair look na

1. Begin met handdoekdroog haar

Het haar moet licht vochtig zijn. Deze look werkt het mooist op natuurlijk golvend of licht krullend haar, maar kan ook op steil haar worden gecreëerd.

2. Breng product aan bij de aanzet

Verdeel een grote hoeveelheid wetlookgel of stylingcrème over je handen en breng dit over de hele haarlengte aan. Breng je haar met je vingers naar achteren zonder een scheiding te maken. Verdeel het haar bovenop je hoofd in strengen door je vingers erdoor te halen. Wordt het niet mooi, gebruik dan een grove kam voor een gecontroleerd resultaat. Maak lichte golfbewegingen met je vingers of de kam.

Hotte haartrend: slicked-back kapsels voor lente zomer 2026. Foto Charlotte Mesman

3. Definieer de lengtes

Kneed het haar van achteren in natuurlijke golfbewegingen. Ga voor losse en organische bewegingen. Het zal niet gemakkelijk zijn om de kapsels op de foto’s precies na te doen, maar het resultaat mag ook wat minder precies zijn.

Hotte haartrend: slicked-back kapsels voor lente zomer 2026. Foto Charlotte Mesman

4. Laat natuurlijk drogen (of diffusen)

Laat het haar aan de lucht drogen voor een zachte finish, of gebruik een diffuser op lage warmte voor extra definitie zonder pluis.

5. Fixeer subtiel

Gebruik eventueel een lichte haarspray om het haar rond je hoofd te fixeren.

