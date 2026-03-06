Feestmodetrends 2025: monochroom en quiet luxury. Photo courtesy of Tom Ford

Op zoek naar een nieuw kapsel voor een feestje of een officiële gelegenheid? Laat je inspireren door deze opsteekkapsels van de Fashion Week.

Charlotte Mesman
Deze opsteekkapsels spotten we bij Paris Fashion Week. Foto Charlotte Mesman
Deze opsteekkapsels spotten we bij Paris Fashion Week. Foto Charlotte Mesman

Paris Fashion Week is in volle gang! Op de catwalks worden de modecollecties voor herfst/winter 2026-2027 gepresenteerd. De temperaturen zijn ongewoon hoog en modeprofessionals én influencers trekken alles uit de kast om er stijlvol bij te lopen.

De looks zijn tot in de puntjes verzorgd en doordacht. Veel modemensen dragen hun lange haar los, maar we kwamen ook opsteekkapsels tegen. We hebben drie opvallende varianten voor je uitegezocht.

Opsteekkapsel bij Courrèges

Deze opsteekkapsels spotten we bij Paris Fashion Week. Foto Charlotte Mesman
Deze opsteekkapsels spotten we bij Paris Fashion Week. Foto Charlotte Mesman

Dit kapsel spotten we bij Courrèges. De basis? Fris gewassen en mooi geföhnd haar – hoe beter je prept, hoe mooier het eindresultaat.

Het haar is losjes omhooggebracht en bovenop het hoofd vastgezet in een kunstige knot met losse, krullende uiteinden. Dat kruleffect creëer je door het haar van tevoren met een krultang te bewerken. De strakke, verzorgde styling geeft een geraffineerde, glamour uitstraling.

Deze opsteekkapsels spotten we bij Paris Fashion Week. Foto Charlotte Mesman
Deze opsteekkapsels spotten we bij Paris Fashion Week. Foto Charlotte Mesman

Het is niet helemaal duidelijk of deze influencer extreem lang haar heeft of met extensions werkte voor extra volume in de knot. Thuis kun je dit kapsel ook prima namaken met korter haar: de knot wordt dan kleiner, maar de voorkant blijft even elegant.

Tip: trek een paar lokken los langs je gezicht voor die nonchalante touch.

Opsteekkapsel bij Dior

Deze opsteekkapsels spotten we bij Paris Fashion Week. Foto Charlotte Mesman
Deze opsteekkapsels spotten we bij Paris Fashion Week. Foto Charlotte Mesman

Het opsteekkapsel dat we bij Dior zagen, is een natuurlijkere variant op het Courrèges-model. Ook hier begint alles met fris gewassen en geföhnd haar.

Het haar is nonchalant vastgezet. Voor deze look mag het best wat rommeliger zijn, met uitzondering van de voorste lokken. Die bewerk je met een krultang zodat ze met een zachte beweging rond je gezicht vallen.

Deze look straalt effortless chic uit: minder gepolijst, maar nog steeds verfijnd.

Opsteekkapsel bij Rabanne

Deze opsteekkapsels spotten we bij Paris Fashion Week. Foto Charlotte Mesman
Deze opsteekkapsels spotten we bij Paris Fashion Week. Foto Charlotte Mesman

Influencer Emili Sindlev staat bekend om haar creatieve haarlooks. Bij Rabanne droeg zij haar haar in een opsteekkapsel met een flinke knot.

Net als bij Courrèges is dit kapsel heel netjes en precies gestyled. Begin opnieuw met wassen en föhnen. Kenmerkend voor deze look is de kunstige golfbeweging: het haar loopt van de ene kant van het gezicht via de andere kant naar achteren.

Prep het haar met een fixerende mousse en kam het glad met een fijne kam. De knot bestaat uit een mooie verstrengeling van lokken.

Bekijk deze opsteekkapsels maar eens en laat je inspireren. Pas de stijl aan op jouw haartype en persoonlijke smaak – zo maak je er jouw eigen look van.

