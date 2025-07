De modecollectie van Celine voor lente 2026: bourgeois met een vleugje preppy

De modecollectie van Celine voor lente 2026. Photo courtesy of Celine

De modecollectie voor lente 2026 voor Celine is de eerste van de hand van Michael Rider. Vanaf de allereerste look op de catwalk is de trend gezet: Rider transformeert het klassieke modebeeld van het maison tot een gedurfde mix van Ivy League chic en Parijse verfijning. In een co-ed show waarin zowel mannen- als vrouwenlooks worden geshowd, toont Rider een garderobe die tegelijk nostalgisch en hypermodern aanvoelt — een perfecte balans tussen maximalisme en minimalisme.

Riders Amerikaanse achtergrond (lees: Ralph Lauren) komt tot leven in oversized rugbyshirts, gestreepte dassen en strak gestreken Oxford-shirts, nonchalant gecombineerd met chique zijden sjaals en getailleerde blazers die een Parijse bourgeoisie sfeer ademen. Plissébroeken en zachte, halfhoge worstellaarsjes met – verticaal – het woord Celine voegen een subtiele elegantie toe, terwijl minimalistische trenchcoats de collectie een tijdloze allure geven. Het is alsof een New England modelstudent verliefd werd op een Saint-Germain galeriehoudster — en haar garderobe stal.

In een wereld vol vluchtige trends biedt Rider zekerheid met erfstukwaardige items: camelkleurige Empire-jassen, ivoorkleurige jurken met subtiele borstzakjes en lange, scherp gesneden blazers. Deze collectie nodigt uit tot investeren in duurzaamheid, met kleding die generaties lang meegaat.

De grens tussen mannelijk en vrouwelijk vervaagt elegant. Universiteitsblazers, kleurrijke breisels en soepele broekpakken lopen harmonieus door elkaar, terwijl enorme statement accessoires zoals armbanden tot aan de ellebogen, gestapelde ringen in primaire kleuren en kettingen met speelse bedels de looks kracht bijzetten. Riemen met zilveren gespen en gigantische tassen van gevlochten raffia tot glanzend leer maken het geheel af.

De kleurenbasis is ingetogen: camel, ivoor, zwart en beige, maar verrassende accenten van grasgroen, tomatenrood, kobaltblauw en aquamarijn brengen leven in de catwalk. Deze tinten verschijnen subtiel in accessoires en voeringen, zichtbaar alleen in beweging — een knipoog naar de fijnproever.

Voor de avond kiest Rider voor ingetogen glamour: little black dresses met zwarte kralen, paillettenjurken en cropped tuxedo-jacks die fluisteren in plaats van schreeuwen. Zelfs een zwarte gehaakte jurk voelt onverwacht verfijnd, balancerend tussen romantiek en cool.

Rider bouwt voort op het erfgoed van Phoebe Philo en Hedi Slimane, maar voegt zijn eigen preppy ironie toe. Dit is geen nostalgische collage, maar een stijlverklaring voor een generatie die nuance en tijdloze elegantie waardeert. Celine lente 2026 is een nieuw stijllexicon — een ode aan de kracht van subtiele rebellie.

20 Dingen die ons opvielen in de nieuwe modecollectie van Celine voor lente 2026

1. Skinny (!) jeans en broeken

2. Goudkleurige super statement kettingen, armbanden en oorbellen, en véél ringen, ook meerdere aan één vinger

3. Oversized rieten tassen (manden bijna)

4. Platte ballerina’s

5. Zijden sjaals die heel klassiek worden gedragen

6. Lange jassen

7. Felle kleuren als kobaltblauw en rood (ook voor schoenen)

8. Platte enkellaarzen met het woord Celine

9. Coltruitjes met hoge, aangerimpelde col

10. Lange blazers met power shoulders 11. Superlange zwarte jurken

12. Klassieke plooirokken en broekrokken in midi-lengtes

13. Een ruiten broekpak met witte blouse en zijden sjaal (super klassiek) en ruiten truien (in jaren ’80 stijl)

14. Colorblocking: combinaties van rood, felgroen, lichtblauw, geel en bruin

15. Oversized sweaters en bomber jacks

16. Smalle ceintuurs met sluitingen in de vorm van een metallic schild met daarop het woord Celine

17. Witte tassen

18. Seventies zonnebrillen

19. Herendassen voor hem en voor haar

20. En… de rest mag jij invullen!

