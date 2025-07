Streetstyle mode 2025. 4 Manieren om deze zomer een broekpak te dragen. Foto Charlotte Mesman

Eigenlijk zou iedereen tenminste één broekpak moeten hebben. Zo’n setje is ideaal voor dagen waarop je er goed wilt (of moet) uitzien. Het is een fantastische outfit voor als je het even niet meer weet. Bovendien kun je de blazer en broek apart dragen. En verder kun je met het broekpak zelf ook nog eens alle kanten op.

4 Manieren om deze zomer een broekpak te dragen

We laten je vier manieren zien om een broekpak te dragen. Vier moods die je ermee kunt creëren. Deze styling ideeën kun je letterlijk op elk broek loslaten. Kijk maar eens wat jij nog in de kast hebt hangen.

Boyish

Streetstyle mode 2025. 4 Manieren om deze zomer een broekpak te dragen. Foto Charlotte Mesman

Een klassiek broekpak is bij uitstek de basis voor een boyish look. Een stropdas is al voldoende voor een, zoals dat zo mooi heet, androgyne twist. Wil je het er nog dikker bovenop leggen, haal er dan ook een wit of lichtblauw overhemd bij.

Met je schoenen kun je meerdere kanten op. Kies je voor sneakers dan bij je in de boyish zone zitten, ga je voor pumps dan trek je je outfit meer de vrouwelijke kant op. Het is maar hoe je je voelt!

Een styling tip: draag een lange (schakel)ketting over je stropdas zoals op de foto voor een uniek en apart effect.

Creatief

Streetstyle mode 2025. 4 Manieren om deze zomer een broekpak te dragen. Foto Charlotte Mesman

Je kunt een broekpak ook een creatieve touch meegeven zoals op deze streetstyle foto. Daar zie je een donker broekpak dat is gecombineerd met een strakke huidskleurige top waardoor het lijkt dat de blazer op de blote huid wordt gedragen. De topper in deze look is de ketting met hand. Maar het mag natuurlijk ook een andere statement ketting zijn. Daarover gaat nog eens een mooie sjaal voor een klassieke twist. Een heel onconventionele look voor als je graag een beetje creatief uit de hoek komt.

Vrouwelijk

Streetstyle mode 2025. 4 Manieren om deze zomer een broekpak te dragen. Foto Charlotte Mesman

Een ultravrouwelijke look creëer je door je broekpak te combineren met enkel een beha als top. Ook hier kun je natuurlijk alle kanten op. Je kunt kiezen voor een gladde beha, een sportieve of zelfs kanten beha. Je kunt de blazer open dragen of dichtgeknoopt zoals op de foto. Deze look is wat bloter dus kies je ervoor zorg dan dat je hem met zelfvertrouwen en nonchalance draagt.

Modern

Streetstyle mode 2025. 4 Manieren om deze zomer een broekpak te dragen. Foto ADVERSUS

Je broekpak wordt jong en modern als je het draagt met een stoere witte tanktop. Voor zomerse dagen is de total white look top. Draag er een paar slippers, sandaaltjes of sneakers onder en je hebt een outfit waar je werkelijk in naar toe kunt. Om de zomer vibes te versterken, zijn kettingen of andere accessoires met schelpen altijd erg leuk, en deze zomer bovendien weer een geliefde modetrend.

