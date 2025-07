De Guava Girl make-up trend. Wordt dit jouw nieuwe zomer beauty look?

Guava Girl make-up trend voor zomer 2025

De Guava Girl make-up trend verovert deze zomer TikTok, Pinterest én de catwalks. Think: dauwfrisse huid, perzikkleurige – nee, guaveroze! – blos op de wangen, zacht getinte lippen en glanzende accenten—een look die zo van het strand lijkt te komen, en minstens net zo lekker voelt als hij eruitziet.

Wat is de Guava Girl make-up trend?

Guava Girl make-up trend voor zomer 2025

Guava beauty draait om de warme, tropische tinten van de vrucht zelf—een onweerstaanbare mix van koraal en felroze die doet denken aan het sappige vruchtvlees van guave. Het resultaat? Een eenvoudige maar gedurfde look: een verzorgde en goed gehydrateerde huid, romige guava blush op de appeltjes van je wangen, lippen met een zachte stain of gloss, en hier en daar een subtiel groen accent—zoals een fijne lijn of een glinsterende binnenste ooghoek, als knipoog naar het bladgroen van de guave.

Waarom deze trend?

Waarom steekt deze make-up trend nu juist in de zomer de kop op? Eigenlijk is het logisch:

Feel-good fris – fris, vrolijk en zonder zware lagen, maar glossy en licht—perfect voor warme dagen en een relaxte routine.

Warm en zonnig – deze sappige tint flatteert élke huid en geeft een gezonde, jeugdige blos.

Vitamin-C vibes – Guave-extract wordt in skincare geprezen om zijn antioxidanten en verhelderende effect, voor die ultieme tropische glow.

Make-up trends herfst winter 2019 2020. Modeshow: Antonio Marras. Foto: Charlotte Mesman

Overigens is ook deze trend niet nieuw. Rond 2020 zagen we een enorme comeback in de make-up van rozige en oranje kleuren voor de oogleden, wangen en mond. Voor zomer 2025 maken we het net nog even meer dewy en glossy!

Zo creëer je de beach-ready Guava Girl look

Gehydrateerde, dewy basis

Begin met een foundation in light versie of een BB-crème, aangebracht met een vochtige spons of je vingers voor een second-skin effect. Zware poeders laat je links liggen—natuurlijke glow is key. Completeer de look met een hydraterende mist of lichte primer. Guava blush op de wangen

Lach naar jezelf in de spiegel en breng een crèmeachtige of glossy blush in een roze-oranje of perzik-guave tint aan op de appeltjes van je wangen. Vervaag de kleur eventueel zachtjes op richting je slapen voor een natuurlijke blos—en voor de speelse types: een vleugje op je oogleden! Het kan ook heel mooi zijn om je kwast horizontaal over je gezicht te bewegen, van je ene wang òver je neusbrug naar je andere wang. Op die manier krijg je dat sun-kissed effect met wat kleur ook op je neus want juist deze uitstekende zone in je gezicht vangt veel zon. Glanzende, getinte lippen

Kies een lip stain of balsem in guava pink. Dep het product op het midden van je lippen en blend naar buiten voor een juicy, ik-heb-net-gezoende look. Doe er een transparante gloss of balsem overheen voor extra shine. Zachte groene accenten (optioneel)

Voor een subtiele, frisse twist: trek een groen lijntje langs je onderste wimperrand of kleur je binnenste ooghoeken met groene oogschaduw, een knipoog naar het blad van de guave. Lichte mascara en natuurlijke brows

Houd de rest van je gezicht fris: een vleugje mascara op de bovenste wimpers, verzorgde wenkbrauwen, minimale eyeliner—en laat je guava-tinten stralen.

Tips voor elke huidtint en mood

Lichte huid: kies guava met koele, bessige ondertonen.

Medium/olijfkleurige huid: ga voor levendige, warme perzik-roze blends.

Donkere huid: pittige roze tinten met oranje intensiteit geven een prachtige, sprankelende finish.

Waarom wij ervan houden De Guava Girl trend is het summum van zomerbeauty. Het is één en al tropische vibes, maar het is ook een look die je snel en gemakkelijk creëert: wat creamy blush, een gloss en je bent ready-to-glow. Het is een fruitige feelgood look die fluistert: ‘Ik ben gekust door de zon, en dat straal ik uit—waar ik ook ga.’

Klik hier voor beauty trends voor de heren op ADVERSUS