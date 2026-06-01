Waarom PDRN dé skincaretrend van 2026 is

Van alle skincaretrends die momenteel op TikTok, Instagram en in K-beautyklinieken te vinden zijn, is er één ingrediënt dat opvallend vaak terugkomt in routines van celebrities, huidtherapeuten en beauty insiders: PDRN. Misschien heb je de term al voorbij zien komen in video’s over de beroemde ‘glass skin’-look, of heb je influencers horen praten over ‘salmon DNA skincare’ of zelfs ‘zalm sperma’. Klinkt heftig – en eerlijk gezegd ook een beetje vreemd – maar achter de hype zit een serieuze beautytrend die in 2026 alleen maar groter lijkt te worden.

Waar Korean skincare jarenlang draaide om slakkenmucine, centella asiatica en gefermenteerde ingrediënten, gaat de aandacht nu naar regeneratieve skincare: producten die niet alleen hydrateren, maar de huid ook helpen herstellen en vernieuwen. En hier komt PDRN in beeld.

Waarom ineens iedereen over PDRN praat

PDRN is al jaren bekend in Zuid-Korea, vooral in cosmetische klinieken in Seoul. Daar worden zogenoemde skin boosters met PDRN gebruikt tijdens luxe huidbehandelingen die gericht zijn op glow, huidherstel en een stevigere huidstructuur. Maar buiten Korea bleef het ingrediënt relatief onbekend – tot nu.

De grote doorbraak kwam toen celebrities en beauty influencers steeds vaker begonnen te hinten naar regeneratieve behandelingen en geavanceerde Korean skincare. Namen als Hailey Bieber, Jennifer Aniston en Charli XCX worden inmiddels regelmatig gekoppeld aan de trend rondom ‘salmon DNA facials’ en PDRN-behandelingen. Vooral op TikTok groeide de belangstelling explosief, mede dankzij video’s waarin huidexperts uitleggen waarom Korean skincare technologisch vaak jaren voorloopt op Westerse beautytrends.

Dat maakt PDRN typisch zo’n ingrediënt dat ineens overal tegelijk lijkt op te duiken:

in TikTok-routines

in Koreaanse ampoules en serums

in klinische skin boosters

in beautyredacties

en inmiddels ook steeds vaker in Nederlandse webshops

Waarom deze trend anders voelt dan eerdere skincare hypes

Beautytrends komen en gaan, maar PDRN voelt anders omdat het niet begon als marketinghype. Het ingrediënt heeft namelijk een achtergrond in de medische en regeneratieve wereld. Juist dat klinische karakter maakt PDRN interessant voor vrouwen die een beetje klaar zijn met loze skincareclaims.

Want anders dan bij andere trends gaat het hier niet om snelle resultaten of virale ingrediënten, maar om de verbetering van de huidkwaliteit (inmiddels een belangrijk concept!) op lange termijn. Denk aan:

ondersteuning van de huidbarrière

herstel na stress of behandelingen

een mooiere uitstraling van de huid

langdurige hydratatie

een gezonde glow zonder agressieve exfoliatie

Dat sluit perfect aan bij de huidige skincarebeweging waarin huidgezondheid en een natuurlijke glow belangrijker zijn geworden dan een onnatuurlijk gladde ‘filterhuid’ dankzij apps op je mobieltje.

TikTok, K-beauty en de opkomst van regeneratieve skincare

De enorme populariteit van Korean skincare speelt een grote rol in de opkomst van PDRN. K-beauty loopt al jaren voorop als het gaat om innovatieve ingrediënten en nieuwe technologieën. Veel trends die later wereldwijd doorbreken, beginnen eerst in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul.

Wat je nu ziet, is dat consumenten steeds nieuwsgieriger worden naar ingrediënten die eerder alleen in klinieken of luxe behandelingen werden gebruikt. Daardoor verlegt de aandacht in de skincare zich van traditionele anti-aging naar wat experts ‘regeneratieve skincare’ noemen: producten die de huid ondersteunen in haar natuurlijke herstelprocessen. PDRN past perfect bij die tendens.

Het ingrediënt wordt dan ook steeds vaer genoemd naast andere populaire trends van 2026:

skin barrier repair

collagen banking

minimalist skincare (ook wel skinimalism genoemd)

injectable-inspired skincare

herstelgerichte routines

Zelf kwam ik PDRN onlangs ook opvallend vaak tegen tijdens mijn verblijf in Tokio, Japan, een beautymarkt waar huidkwaliteit en preventieve skincare al veel langer centraal staan dan hier. In de vele drugstores die er te vinden zijn, kwam ik steeds weer PDRN-producten tegen, vooral van Koreaanse merken als Anua en Medicube. Uiteindelijk nam ik zelf ook een PDRN-serum en sheet masks mee om te testen. Wat opviel: in Azië voelt PDRN helemaal niet als een nichetrend, maar eerder als een ingrediënt dat al volledig onderdeel is geworden van moderne skincare-routines.

Waarom vooral Gen Z en millennials er gevoelig voor zijn

Een interessante verklaring van de ‘zalmsperma’-hype is dat jongere skincaregebruikers anders naar beauty kijken dan eerdere generaties. Jongeren wachten niet totdat de eerste rimpels zich aandienen, maar willen:

glow

huidkwaliteit

preventie

herstel

een gezonde uitstraling zonder zware make-up

PDRN sluit daar goed op aan omdat het vaak wordt gepositioneerd als een ingrediënt dat de huid ondersteunt in plaats van ‘corrigeert’. Deze moderne benadering spreekt veel skincareliefhebbers aan.

Daarnaast doet de mysterieuze bijnaam ‘salmon DNA skincare’ natuurlijk ook een duit in het zakje, zeker op social media. Het klinkt futuristisch, een beetje controversieel en wetenschappelijk tegelijk – een schot in de roos als het op TikTok aankomt.

Gaan we PDRN overal zien in 2026?

Die kans is groot. Inmiddels verwerken steeds meer beautymerken PDRN in:

serums

sheet masks

toner pads

ampoules

moisturizers

overnight treatments

Vooral Koreaanse merken ontwikkelen snel, maar ook Westerse skincaremerken beginnen de trend over te nemen. Bovendien verschijnen er steeds meer plantaardige alternatieven voor consumenten die liever geen ingrediënten van dierlijke oorsprong gebruiken.

Daardoor lijkt PDRN niet zomaar een kortstondige hype, maar eerder de volgende stap binnen de evolutie van high-tech skincare.

