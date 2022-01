Beauty 2022. Anti-aging obsessie steeds meer ding van piepjonge ‘skinvestors’

Het afgelopen jaar hebben we op Trendystyle veel aandacht besteed aan anti-aging (AI), en we zullen dat op een (gezonde) manier blijven doen. Anti-aging, het tegengaan van vroegtijdige ouderdomsverschijnselen, is steeds meer een ding, niet alleen voor veertigplussers maar onder onder jongeren. Juist onder jongeren.

Uit statistieken zou blijven dat in de VS momenteel meer dan 50% van de consumenten van antirimpel crèmes in de leeftijdsgroep van 18 tot 24 jaar valt. We kunnen ons voorstellen dat dit percentage in een land als Zuid-Korea waar schoonheid extreem hoog in het vaandel staat en kosten noch moeite worden gespaard in het streven naar het ideale uiterlijk nog groter is.

De social media, selfies, TikTok, K-pop bands, influencers als Kendall Jenner die met interviews over hun skincare routine olie op het al hoog oplaaiende vuur gooien… alles draagt z’n steentje bij aan Gen-Z’s obsessie met ouder worden.

De houding van de jongere generaties ten opzichte van skin care is totaal anders dan die van hun ouders of grootouders. Skin care is niet meer een achter de feiten aanrennen, een reactie op de vorming van rimpels of ouderdomsvlekken, maar wordt ervaren als een investering in de eigen huid en het uiterlijk, vandaar de benaming ‘skinvestors’. Elk plooitje of fijn lijntje moet koste wat het kost voorkomen of direct in de kiem gesmoord worden.

De anti-aging aanpak van de huidige jongeren is scrupuleus. Jonge skinvestors laten zich niet leiden door de klassieke merknamen, beloftes of packaging maar lezen zich in, zijn consumer wise en pakken het wetenschappelijk aan. Ze kennen de anti-aging ingrediënten op hun duimpje, weten INCI ingrediëntenlijsten te interpreteren en volgen de cosmetische ontwikkelingen op de voet. Cosmetische producten met een wetenschappelijke en medische achtergrond hebben de voorkeur.

De jongeren van nu beperken zich niet tot enkel crèmes maar integreren hun dagelijkse beautyroutine – op zich al een programma waar je U tegen zegt – met allerlei cosmetische behandelingen. Denk hierbij aan microneedling (onder meer voor celvernieuwing, tegen pigmentvlekken), microcurrent facial toners (microstroom voor huidverstrakking), preventieve botox-behandelingen, verjongende laserbehandelingen en infrarode saunabezoeken (lichttherapie tegen pigmentvlekken).

Lijkt het je overdreven, geloof me, het is het niet. Uit eigen ervaring in Zuid-Oost-Azië ben ik bekend met de anti-aging obsessie van jongeren in dat deel van de wereld. Mijn vriendinnen daar hebben op jonge leeftijd al van alles laten versleutelen en begeven zich keer op keer weer in een nieuw beauty-avontuur. Eén van hen is nog geen dertig, heeft al twee keer haar neus laten opereren, gaat regelmatig aan het infuus voor vitamine-shots, heeft fillers laten inspuiten en onderhuidse draadjes laten aanbrengen om de volumes in haar gezicht bij te stellen, en slikt allerlei vitaminepreparaten om haar huid jong en glad te houden.

Een andere vriendin, net veertig geworden, is al jaren verslingerd aan botox en fillers maar dan niet alleen op basis van hyaluronzuur maar ook van eigen lichaamsvet dat door middel van liposuctie uit haar been werd geëxtraheerd en onder haar ogen werd ingespoten om kringen tegen te gaan.

Voeg bij dit alles voor beide meisjes routebehandelingen als wimperverlenging, microblading van de wenkbrauwen en gelnagels (een kleinigheidje) toe en reken dan maar eens uit wat dit allemaal kost in termen van geestelijke en lichamelijke energie, pijn, tijd en geld. Een indrukwekkend kostenplaatje.

Hoe al die vroegtijdige (invasieve) behandelingen in de toekomst zullen gaan uitpakken, wat de impact op de langere termijn zal zijn, en of Gen-Z daadwerkelijk met een jonger (en mooier) uiterlijk de veertig, vijftig en zestig gaat halen, zijn vragen waar de experts nog geen antwoord op hebben. Maar als het op de impact van al die vroegtijdige AI kopzorgen op de jonge zieltjes van nu aankomt, schudden psychologen bezorgd hun hoofd.

Ouder worden is een natuurlijk verschijnsel, en natuurlijk is het goed om jezelf te verzorgen en voortijdige veroudering tegen te gaan maar ouder worden als negatief ervaren, panisch doen over rimpels en obsessief vechten tegen (esthetische) ouderdomsverschijnselen? Daar kan niet veel goeds van komen.

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE