Al jaren is de total jeans look in trend. Dat geldt ook voor de modetrends voor 2024 2025. We gaan weer van top tot teen in het denim blauw.

De total jeans look in de modetrends voor winter 2024 2025. Tamara Kalinic bij Loewe. Foto Charlotte Mesman

Een paar jaar geleden kwam de total jeans look – denim op denim – weer terug in de mode en sinds is die look niet meer weggeweest. Eigenlijk is dat niet verwonderlijk. Double denim blijft ons door de tijd heen achtervolgen. In de jaren ’70 was deze look al cool en in de jaren ’90 deden we het allemaal nog eens dik over.

De total jeans look in de modetrends voor winter 2024 2025. Streetstyle bij Chloé. Foto Charlotte Mesman

Britney Spears en Justin Timberlake maakten toen furore met hun iconische bijpassende double denim outfits tijdens de American Music Awards (AMA’s) in 2001. Deze verschijning wordt vaak herinnerd als een bepalend moment in de mode van de jaren ’90. Hun gedurfde denim patchwork ensembles zijn iconisch – Timberlake droeg er zelfs een cowboyhoed bij – en worden zowel als ‘heel fout’ als ‘legendarisch’ beschouwd. Ook Tyra Banks en Pamela Anderson droegen toentertijd graag double denim looks, wat bijdroeg aan de populariteit ervan in de jaren ’90.

En nu is die look dus weer terug. De spijkerbroek is de ‘leader’ in deze looks. Je combineert ‘m met een spijkerblouse, spijkerjack of spijkerjas. Voor een up-to-date double denim look kies je dit soort jeans:

Belangrijkste spijkerbroeken trends

1. Low-rise jeans

Low-rise jeans maken een comeback deze winter en hiermee knipoogt de mode (wederom) naar de stijlen van begin jaren 2000. Deze trend is perfect voor degenen die een Y2K-esthetiek willen omarmen. Combineer low-rise jeans met cropped tops of oversized jassen (in denim) voor een gebalanceerde total jeans look.

2. Wijde pijpen en baggy stijlen

De total jeans look in de modetrends voor winter 2024 2025. Foto Charlotte Mesman

Wijde pijpen jeans blijven superpopulair. Tijdens de Fashion Weeks waren wijde, oversized spijkerbroeken de grote winnaar. Deze stijlen variëren van losse en cropped silhouetten tot meer gestructureerde baggy pasvormen, wat zorgt voor een relaxte maar chique uitstraling.

3. Donkere denim

Donkere jeans zijn deze winter bijzonder populair. Anders dan de lichtere denimkleuren hebben donkere jeans een geklede en chique uitstraling. Je combineert ze met denim top in dezelfde donkere kleur.

4. Fantasieën

De total jeans look in de modetrends voor winter 2024 2025. Streetstyle bij Stella McCartney. Foto Charlotte Mesman

Verfraaiingen zoals studs en pailletten keren deze winter terug in denimontwerpen en voegen een speelse draai toe aan traditionele stijlen. Hetzelfde geldt voor denim looks met ton sur ton fantasieën en patchwork.

5. Double denim

Overigens is de double denim trend niet beperkt tot spijkerbroeken. Ook spijkerrokken laten zich goed met denim bovenkleding combineren. Voor een up-to-date look combineer je hetzelfde type denim in dezelfde kleur met elkaar, maar als je het leuk vindt mag je ook verschillende wassingen of stijlen bij elkaar dragen.

Stylingtips

De total jeans look in de modetrends voor winter 2024 2025. Tamara Kalinic bij Loewe. Foto Charlotte Mesman

Een paar stylingtips om je double denim look af te maken:

Ga voor laagjes: zo kun je bijvoorbeeld een strakke coltrui onder een spijkerblouse dragen. Dit is niet alleen warm maar staat ook heel seventies.

Schoenkeuzes: sneakers liggen het meest voor de hand maar deze winter mag je ook voor gewaagdere keuzes gaan. Puntige pumps, tabi schoenen, ballerina’s, platformschoenen.

Accessoires: voeg kleurrijke accessoires toe. Voor een super up-to-date look kies je een bordeauxrode tas zoals Tamara Kalinic. Ook donkerrode mocassins onder je spijkerbroek zijn helemaal en vogue.

