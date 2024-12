Good bye quiet luxury trend. Hello maximalisme. De mode voor lente zomer 2025 is uitbundig en blij. Een reactie op sombere tijden.

Het ABC van de mode voor lente zomer 2025. Photos courtesy of Prada, Chloé, Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, N21

Je bent er misschien nog niet klaar voor maar het nieuwe modeseizoen staat voor de deur. We geven een aftrap met ons gebruikelijke grote mode-alfabet. Zodat je weet wat je te wachten staat en je daarmee meteen straks in de januari-uitverkoop je voordeel mee kunt doen. Want natuurlijk nemen we ook weer wat trends van de afgelopen seizoenen mee. Check het ABC van de mode voor lente zomer 2025.

De mood

Eerst nog even wat over de mood van de nieuwe zomermode. Die is onverwacht uitbundig, met pastels maar ook felle kleuren, opvallende vormen en ‘foute’ combinaties. We laten de quiet luxury trend achter ons en vergeten woorden als ‘demure’. De sombere tijden hebben een tegenreactie in de mode opgeroepen. Die is één en al vrolijkheid, uitbundigheid en staat in het teken van maximalisme.

Het ABC van de mode voor lente zomer 2025

A van Athleisure

De athleisure trend drukt al een paar seizoenen een stevige stempel op de mode. Denk voor zomer 2025 aan polo’s, lange polojurken, balletpakjes, wikkelvestjes, windjacks, parka’s, sportbroeken en sportjacks.

B van Botergeel

Naast felle kleuren als rood en fuchsia, komen we in de mode voor zomer 2025 ook pastels tegen. Botergeel is een topper, maar ook poederroze en lila doen het goed.

C van Corpcore

De mode voor zomer 2025 mag uitbundig zijn, er is ook plaats voor ‘echte’ kantoorkleding. Denk aan nette broekpakken, tailleurs en serieuze kleuren als grijs.

D van Doorzichtig

Doorzichtige creaties zijn als sinds jaar en dag een trend, en dat geldt ook voor 2025. Ze worden pas echt draagbaar als je ze in strategische lagen draagt. Het vergt tijd en creativiteit om de juiste formule te vinden.

E van Eco-vriendelijk en Escapisme



Duurzame mode blijft een belangrijke trend, waarbij merken zich richten op milieuvriendelijke materialen en productieprocessen. E ook van Escapisme: vrolijke kleedjes of luxueuze outfits die je de wereldellende even doen vergeten.

F van Flapper Girls en Franjes

Lage taille, pailletten en fonkelingen, franjes. Belangrijke modehuizen als Chanel, Dolce & Gabbana, Erdem en Elie Saab doken in het verleden en lieten zich inspireren door de roaring jaren ’20.

G van Goudkleurig

Zilver is voor de winter, goud is voor de zomer. Ook voor zomer 2025 staan goudkleurige bijoux en andere mode accessoires centraal.

H van Hotpants

Het ABC van de mode voor lente zomer 2025. Photo courtesy of Dolce & Gabbana

Hotpants, ook wel ‘micro-shorts’, genoemd, veroverden de catwalks voor 2025. Denk hierbij niet aan denim exemplaren, maar eerder aan ‘grote onderbroeken’ of ‘bloomers’, van die negentiende-eeuwse opbollende broekjes.

I van Iridescent

Kledingstukken en accessoires met iriserende stoffen en glanzende afwerkingen zijn het komende seizoen populair. Je maakt er bij voorkeur ‘foute’ combinaties mee, zoals een paillettenjurk met daarover een parka.

J van Jackie Kennedy

Het ABC van de mode voor lente zomer 2025. Photo courtesy of Moschino

Diva zonnebrillen en sjaaltjes die je vastknoopt onder je kin. Onvergetelijk stijlicoon Jackie Kennedy is terug in de mode.



K van Kant

Lange kanten jurken, doorzichtig en sensueel, gaan het komende jaar, volgens de mode experts, eindelijk echt doorbreken.

L van Lingerie

Lingerie als outerwear blijft als achtervolgen en wederom is het Dolce & Gabbana die de trend zet.

M van Mannenpakken en Maximalism

Het broekpak blijft een trend maar het komende seizoen is het uitgesproken mannelijk. Een andere trend – we noemden hem al – is ‘maximalisme’. Voeg daar ook ‘mix and match’ (of mismatch) aan toe.

N van Neutrals

Geen modeseizoen zonder neutrals. Ook dit keer doen ze mee. Van aardekleuren tot corpcore-grijs.

O van Opbollend

Ballonrokken waren al een trend maar voor zomer 2025 doen de modeontwerpers er nog een schepje bovenop. Balloonvormen worden opgeblazen tot enorme volumes, op sommige catwalks spotten we zelfs hoepelrokken.



P van Parka’s

De parka is een hot item voor het komende seizoen. Je draagt overdag maar vooral – we zeiden het al – over avondkleding.

Q van Quant

Qua roklengtes mag alles: van mini (met dank aan Mary Quant) tot maxi.

R van Retro bloemenprints en Romantisch

Van jaren ’50 behangetjes tot achttiende-eeuwse fantasieën, de bloemenprints voor zomer 2025 zijn delicaat en romantisch.

S van Skants

Van skorts tot skants, ze houden het midden tussen broeken en rokken. Ook hier mogen alle lengtes, maar dat had je al begrepen want skorts staat voor ‘skirt-shorts’ en skants voor ‘skirt-pants’, of course J



T van Tanktops en Tule Wraps

De witte tanktop in jaren ‘70/’90 stijl blijft een hot item waar we ook in zomer 2025 niet omheen kunnen. Maar ook tops (en jurken) in tule die als het ware om je lijf zijn gedrapeerd zijn een must-have (wel zo vernieuwend).

U van Utility wear

Het ABC van de mode voor lente zomer 2025. Photo courtesy of Elie Saab

Wederom een trend die niet nieuw is: utility wear. Think cargo pants en opgestikte zakken.

V van Volumes

Wat je in lente zomer 2025 ook draagt, zorg ervoor dat je je plaats inneemt. Met grote opbollende volumes of power shoulder. Onthoud: klassieke outfits mogen nog steeds maar bescheidenheid hoeft niet (meer).

W van Windjacks

Trench coats, parka’s, maar ook windjacks doen het komende seizoen mee. Volgens de athleisure/mix and match trend draag je ze te kust en te keur.

X van X-factor

Geef met je kleding vorm aan jouw X-factor, die ongrijpbare eigenschap of combinatie van eigenschappen die jou aantrekkelijk maakt en jouw unieke uitstraling accentueert.

Y van You!

Zie de letter X.

Z van Zonnebrillen

Qua zonnebrillen kun je in zomer 2025 alle kanten op: van zwarte zonnebrillen met een hoge divagehalte tot supercoole zonnebrillen met spiegelglazen.

