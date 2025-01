Spijkerbroeken in de streetstyle bij de Paris Fashion Week zomer 2025. Foto Charlotte Mesman

Als het op spijkerbroeken aankomt, heeft iedereen een eigen smaak. Dat bleek wel weer tijdens de Paris Fashion Week voor lente zomer 2025. Vooral onder de modellen kwamen we de meest uiteenlopende jeans stijlen tegen. Toch vielen er wel rode lijnen – spijkerbroeken trends voor 2025 – in te ontdekken.

Vele spijkerbroeken stijlen

Spijkerbroeken in de streetstyle bij de Paris Fashion Week zomer 2025. Foto Charlotte Mesman

Eerst iets over de verschillende jeans stijlen. Allereerst kwamen we allerlei kleuren tegen. Van lichtblauwe tot diepdonkere spijkerbroeken. Maar ook witte, grijze en zwarte jeans. Eigenlijk was er geen enkele kleur die er echt bovenuit sprong. De enige conclusie die je kunt trekken, is we eigenlijk alleen de klassieke spijkerbroeken kleuren zagen, en geen gekke tinten als roze, groen of oranje, zoals een paar jaar geleden.

Spijkerbroeken in de streetstyle bij de Paris Fashion Week zomer 2025. Foto Charlotte Mesman

Ook qua modellen was er eigenlijk geen enkel exemplaar aan een ander. Ieder heeft zo zijn eigen stijl. We zagen superlange exemplaren, broekspijpen met splitjes, omgeslagen broekspijpen, jeans die de enkel vrijlaten, spijkerbroeken met versieringen, klassieke modellen, baggy modellen, modellen op naden in reliëf, verschillende tailles.

Spijkerbroeken trends in de streetstyle

Maar dan nu de spijkerbroeken trends die wij in de wirwar van jeans ontdekten.

Spijkerbroeken in de streetstyle bij de Paris Fashion Week zomer 2025. Foto Charlotte Mesman

#1 Recht of wijd

Allereerst zijn de jeans van nu of recht of wijd. Strakke of slim fit jeans kwamen we niet of nauwelijks tegen.

#2 Middenhoge of hoge taille

Verder spotten we vooral spijkerbroeken met middenhoge of hoge taille. De lage taille waarvan elk seizoen geroepen wordt dat-ie terug gaat komen, laat op zich wachten.

#3 Minder scheuren en gaten

Opvallend is verder dat spijkerbroeken met scheuren en gaten langzaam maar zeker uit het modebeeld zijn verdwenen. Ook verwassen tinten komen we minder vaak tegen. De meeste spijkerbroeken hebben een vrij effen kleur.

Spijkerbroeken in de streetstyle bij de Paris Fashion Week zomer 2025. Foto Charlotte Mesman

#4 Bye bye cargo jeans

Op z’n retour is ook de cargo jeans, van die wijde modellen met opgestikte zakken. De modellen die we tijdens de Paris Fashion Week voor zomer 2025 voorbij zagen komen, waren over het algemeen vrij minimalistisch.

#5 Hello stoere riem en stoere schoenen

Als we op de modellen mogen afgaan, dan dragen we onze spijkerbroeken weer op een stoere en coole manier, dus met een brede leren riem en met een paar boots of stevige stappers.

Bekijk onze streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren voor jouw jeans look.

