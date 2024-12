Het is weer tijd voor een nieuw modeseizoen en in dit artikel hebben we de belangrijkste fashiontrends verzameld op schoenengebied.

Deze schoenen trends zien wij in 2025 terugkomen

Dus als je van plan bent om een nieuw paar veterschoenen of sneakers aan te schaffen, lees dan snel welke trends in 2025 helemaal hot zijn (voor zowel heren als dames).

Eenvoud en prestatie voorop

Een van de belangrijkste modetrends die terugkomt, is dat we steeds meer schoenen zullen gaan zien die comfortabel zitten en waar we op kunnen vertrouwen. Denk aan sneakers waar je de hele dag door zonder problemen mee uit te voeten kunt, zoals de kwaliteitssneakers van Premiata. Wat betreft de uitstraling zien we veel neutrale kleuren, denk aan zwart, beige en grijs. Vooral bij de herenschoenen ligt de focus echt op het comfort, wat tevens te zien is aan de dikkere zool (die extra mag opvallen). Veel zolen zijn daarom voorzien van subtiele details, die net dat beetje extra toevoegen.

Clogs voor alle seizoenen

Een trend die meer gericht is op damesschoenen, zijn de clogs (oftewel moderne klompen). Retro schoenen die zelfs in de winter gedragen kunnen worden, door deze open schoenen (inclusief robuuste zool) te voorzien van een bijpassend paar sokken of kousen. Denk aan een lage of eenvoudige crewsok, of juist een opvallende kniekous in een knalkleur. Het is een trend voor mensen met lef, waarbij clogs gecombineerd kunnen worden met veel verschillende soorten outfits. Qua kleurgebruik zien we ook hier veel neutrale tinten, zoals wit, zwart en bruin.

Oxford en Derby schoenen voor een klassieke look

Met name bij de heren zien we in 2025 veel Oxford en Derby schoenen voorbij komen. Waarbij de Derby schoen voorzien is van minder rijggaatjes voor de veters en een lossere fit. Beide zijn ideaal als je zoekt naar een klassieke schoen die je outfit meteen een bepaalde klasse geeft, zoals die van Vabotti. Bij deze trend zien we zowel eenvoudige modellen, als schoenen in één kleur die zijn uitgewerkt door middel van kleine details (denk aan brogue stamps bijvoorbeeld). Deze klassieke schoenen zijn terug van weggeweest, inclusief de vakmanschap en kwaliteit. Oftewel, schoenen waar je jarenlang van kunt genieten.

Rood wordt de schoenenkleur van 2025

Qua trendkleuren zullen we, naast de basiskleuren, vooral veel rode schoenen gaan zien dit seizoen. Voornamelijk donkerrode tinten, die naar het bordeau gaan. Het is een kleur die wellicht ietwat moeilijker te combineren is, maar wel fantastisch goed staat bij een simpel zwart jurkje of een stoere jeans. Deze trend zal zich vooral richten op de damescollectie, van comfortabele loafers tot klassieke pumps.

Retro sneakers maken een comeback

Niet alleen comfort zal hoogtij vieren het aankomende fashionseizoen, ook zien we veel retro sneakers. Voornamelijk lage sneakers met een smalle pasvorm, die perfect aansluiten op je voeten. Qua kleurgebruik en vormgeving zien we zowel neutrale kleuren, als echte retro-combinaties met een groot contrast en opvallende kleuren (zwart en geel, oud-roze en neon groen of metallic en panterprint). Ook rode sneakers zullen we veel in het straatbeeld voorbij zien komen. Het is een geweldige manier om comfort te combineren met jouw unieke retro-stijl.