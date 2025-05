10 Wenkbrauwtrends voor zomer 2025. Sommige zijn héél bijzonder. Foto Charlotte Mesman

De wenkbrauwtrends voor zomer 2025 zijn een verrassing. Gelamineerde wenkbrauwen zijn nog steeds populair maar geen must meer. Opvallend is het grote aantal stijlen wenkbrauwen die onderling ook nog eens sterk verschillen. Natuurlijke wenkbrauwen zijn een trend, maar er mag zoveel meer! Van dun tot vol en breed, van recht tot zelfs rond en gebogen, van zwaar aangezet tot gebleekt. Alles mag en kan.

Dit zijn de grootste wenkbrauwtrends voor zomer 2025

1. Natuurlijke wenkbrauwen

Laten we met de natuurlijke wenkbrauwtrend beginnen. Het gaat hier om wenkbrauwen die verzorgd zijn maar die de eigenlijke vorm niet ingrijpend veranderen. De nadruk ligt dus op het versterken van de natuurlijke vorm en volheid, waarbij de haartjes zacht en luchtig blijven in plaats van overdreven strak en gedefinieerd. Deze look geeft een frisse, jeugdige uitstraling.

2. Retro wenkbrauwen

Voor liefhebbers van vintage-geïnspireerde stijlen zijn gebogen wenkbrauwen terug van weggeweest. Deze verfijnde vorm geeft je een glamour uitstraling die doet denken aan de jaren 1920. Voor een moderne twist wijk je voor deze wenkbrauwen af van je eigen vorm en volg je niet langer je wenkbrauwbot maar verleg je de wenkbrauwen richting je slapen iets naar boven.

3. Precisie met een natuurlijk gevoel

Innovatieve technieken zoals nano-blading winnen aan populariteit. Met deze techniek worden je wenkbrauwen ingetekend met letterlijk haarfijne streepjes die realistische, goed gedefinieerde wenkbrauwen creëren. Deze aanpak is ideaal als je van een geraffineerde look houdt zonder dat het lijkt alsof je zware make-up gebruikt.

4. Gelamineerde wenkbrauwen

Het lamineren van de wenkbrauwen blijft trendy, maar voor lente zomer 2025 gaan we voor een zachtere afwerking. De wenkbrauwen worden omhoog geborsteld en gefixeerd om er voller en gestructureerder uit te zien, maar het resultaat moet soft en natuurlijk zijn. Voor een snel alternatief kan je dit effect met een getinte gel nabootsen.

5. Gevederde en getextureerde stijlen

Gevederde wenkbrauwen geven je gezicht iets bijzonders, iets extra’s mee. Als je durft mag je voor een overdreven effect gaan zoals op de streetstyle foto hierboven. Dit effect krijg je door je wenkbrauwen te laten straighten en vervolgens met gel te modelleren.

6. Fox eye brows

De fox eye wenkbrauwstijl, waarbij de wenkbrauwen richting de slapen verlengd en gelift worden, blijft populair. Deze vorm voegt een geraffineerde, licht mysterieuze allure toe die je ogen prachtig accentueert.

7. Recht en minimalistisch

En yep, ook rechte wenkbrauwen komen terug. Dit seizoen zijn ze niet zozeer boyish maar meer artistiek met opvallende vormen.

8. Artistieke en kleurrijke accenten

Voor wie wil experimenteren, zijn decoratieve wenkbrauwen met glitters, edelstenen of felle kleuren een trend, maar je moet er wel het type voor zijn. Met deze speelse aanpak kun je met je wenkbrauwen een statement maken, iets wat voor een speciale gelegenheid interessant kan zijn.

9. Zachte, platte wenkbrauwen geïnspireerd op de Renaissance

Wenkbrauwen met een zachte, langwerpige vorm en weinig tot geen boog maken een comeback en zijn geïnspireerd op de Renaissance kunst. Deze stijl benadrukt een gracieuze, ingetogen schoonheid die bij veel gezichtsvormen past.

10. Gebleekte wenkbrauwen

Een andere trend die we blijven zien, is: gebleekte wenkbrauwen. Deze look past goed in de minimalistische stroming die we voor lente zomer 2025 in de mode en make-up zien.

Tip: wenkbrauwen verven blijft een must voor verzorgde wenkbrauwen met een gedefinieerde uitstraling.

