Update je modelook van lente 2026 met een bermuda

Een bermuda in de lente? Waarom niet! Dit item is terug in de modetrends en laat zich nu al dragen.

De bermuda is terug en goed voor een instant update van je lentelook! Voor lente zomer 2026 heeft deze klassieke korte broek een stijlvolle metamorfose ondergaan. Weg is het stoffige imago van vroeger; de bermuda is nu een must-have die je op allerlei manieren kunt dragen. De lengte varieert van net boven tot ruimschoots onder de knie. Klassieke snitten zijn geliefd, maar er zijn ook stoere varianten. Op de catwalks van grote modehuizen kwamen we deze klassieker volop tegen. De modemensen tijdens de Paris Fashion Week gingen er alvast mee aan de slag en kwamen met verrassende combinaties.

De bermuda op de catwalks

Een kleine greep uit de bermuda’s op de catwalks voor lente zomer 2026.

Hermès

Hermès kwam met bermuda’s in een luxe uitvoering. Het huis presenteerde exemplaren in verschillende kleuren leer die perfect aansluiten bij de verfijnde, tijdloze stijl van het merk. Dit item nam zelfs zo’n belangrijke plaats in dat het de modeshow opende. Een leren bermuda werd gepresenteerd met hoge laarzen en een minuscule top in dezelfde kleur met daarover een trench coat met leren details.

Dries Van Noten

Bij Dries Van Noten zagen we een totaal andere, maar minstens zo intrigerende interpretatie. De ontwerper speelde met ‘aparte’ bermuda’s in een avondversie, rijkelijk voorzien van glitter en glans. Deze sprankelende exemplaren zijn perfect voor een zwoele zomeravond: feestelijk en vrouwelijk.

Max Mara

Ook Max Mara omarmde de trend en wel met een frisse, minimalistische touch. Een ‘tailored’ bermuda werd daar gecombineerd met een bijpassende blazer, een combinatie die klassiek en tegelijkertijd verrassend modern is. Het is het ultieme bewijs dat de bermuda naadloos past in een zakelijke én casual garderobe.

In de streetstyle tijdens de Parijs Fashion Week

Tijdens de Paris Fashion Week kwamen we de bermuda in allerlei varianten tegen. De klassieke versie viel netjes over de knie, in grijs of krijtstreep, en was gestyled met een simpele polo en slingback pumps met kitten heels – een look waarin je moeiteloos van boardroom naar terras gaat.

De cargobermuda in kaki werd gedragen met een grote ceintuur, een klassieke V-hals trui en een lange, zwarte jas die openhing voor een nonchalante laagjeslook. Opvallend was ook de grijze bermuda met omslag, net onder de knie, gecombineerd met een mooi blauw jasje en donkere ballerina’s: puur, tijdloos en ontzettend draagbaar.

Variaties

Maar er is nog veel meer keuze dit seizoen. De bermuda verschijnt in nette kleermakerssnitten, in denim of leer, als cargo, met bloemenprints of stippen, wijd uitlopend of recht. Kortom: voor iedere smaak en iedere gelegenheid is er een perfecte versie.

Stylingtips

Hoe draag je hem? De mogelijkheden zijn eindeloos. Combineer de bermuda met hoge laarzen of enkellaarzen voor een stoere look, met ballerina’s of mocassins voor elegantie, of juist met sneakers voor casual chic. Voor een extra vrouwelijke touch kies je slingbacks, hoge pumps of sandaaltjes. Wat je erop draagt? Wat je maar wilt: een simpele tanktop voor overdag, een chic kort jasje, een suède jack, een oversized leren jack, een mooie blouse, een jaren ’80-blokkentrui of zelfs een delicate lingerietop – een andere grote trend van dit seizoen.

Bermuda-zomer

De bermuda van lente zomer 2026 is meer dan een knielange broek. Het is een heerlijk zomers item waar je alle kanten mee op kunt. Tijd om plaats te maken in je kast. Want deze zomer wordt het een bermuda-zomer.

