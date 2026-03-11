In de make-up trends voor 2026 hoeven we niet meer te kiezen voor glass skin of mat, maar gaan we voor een geraffineerde mix van beide.

Glass skin of matte huid? De opkomst van de hybride glow in 2026

In 2026 gaat beauty verder dan extremen en raakt alles weer in balans. De glanzende, porieloze perfectie van de klassieke glass skin en de strakke, fluweelachtige texturen van traditionele matte huidjes zijn niet langer de enige opties. Tegenwoordig domineren hybride finishes: soft-focus, stralend maar toch verfijnd – een nieuwe richting binnen make-up die elke beauty addict moet kennen.

Glass skin: de evolutie van glanzende hydratatie

Glass skin, afkomstig uit Zuid-Korea, staat al lange tijd voor multi-step skincare-routines die zorgen voor maximale hydratatie, minimale poriën en een gezonde glow van binnenuit. De trend werd een hype dankzij social media, K-beauty exports en merken die de nadruk leggen op skin-first rituelen met essences, serums en maskers.

In 2026 evolueert glass skin verder. Het draait niet langer alleen om een spiegelachtige glans: de focus ligt nu op textuur, veerkracht en een “levendige, gezonde” uitstraling. Variaties zoals cloud skin en silk skin staan in de spotlight – nog steeds glanzend, maar zachter, natuurlijker en licht doorschijnend. De kern blijft hydratatie eerst, maar nu met nadruk op huid die écht en levendig uitziet, in plaats van overdreven glanzend, bijna nat.

Technologie en ingrediënten ondersteunen deze evolutie met geavanceerde hydraterende maskers, serums die de huidbarrière versterken en lichte, vochtinbrengende foundations die zorgen voor een huid die natuurlijk stralend, glad en elastisch oogt. Het doel? Een look die zo goed voelt als hij eruitziet.

Matte huidjes: een verfijnde revival

Aan de andere kant van het spectrum zien we een comeback van matte finishes, geïnspireerd door het westerse schoonheidsideaal. Maar ook hier gaan we het anders doen. De harde, platte matte huidjes van tien jaar geleden zijn vervangen door zachtere, meer vergevingsgezinde varianten. Soft mat is het nieuwe mantra: denk aan een diffuse dekking die glans controleert zonder de natuurlijke vitaliteit van de huid te verbergen.

Ook de lippen omarmen een melted of vervaagd effect: intense pigmenten die zachtjes in de huid van de lippen vervagen voor een effortless, natuurlijke uitstraling. Gezichtsproducten mikken op een “skinifying” mat effect dat hydratatie en de huidbarrière ondersteunt, zonder het klassieke maskereffect. Het gaat hier om bewuste imperfectie: lichte vervagingen en natuurlijke flushes, in plaats van een zware, rigide dekking.

Hybride glow

De meest opvallende trend van 2026 is de mix van glass-skin-geïnspireerde hydratatie met soft matte finishes, wat resulteert in een genuanceerd, “hyper-natuurlijk” huidbeeld. Denk aan stralende bases met geraffineerde highlights, soft-focus poeders en make-up die versterkt in plaats van verbergt. Het resultaat? Een huid die glanzend en ‘draagbaar’ is, verzorgd maar natuurlijk.

Finish: gehydrateerde glow met gecontroleerde zachtheid

gehydrateerde glow met gecontroleerde zachtheid Focus op textuur: veerkrachtige, elastische huid met zachte vervagingen en verfijnde poriën

veerkrachtige, elastische huid met zachte vervagingen en verfijnde poriën Mood: gezond, natuurlijk, effortless chic

Deze hybride benadering weerspiegelt een wereldwijde verschuiving naar make-up die harmonieert met skincare, met de nadruk op de gezondheid van de huid, de textuur en een natuurlijke glow, in plaats van extremen zoals huidjes met een spiegelachtige glans of een extreem matte finish die alle driedimensionaliteit uit het gezicht wegvlakt.

Zo creëer je de look

Begin met een skin-first basis: een hydraterend masker of serum zorgt voor een stevige, ‘volle’ huid. Egaliseer je tint: gebruik een lichte foundation of een getinte moisturizer die je huid laat stralen. Meng mat en glow strategisch: experimenteer met soft-focus poeders of diffuse matte blushes die de uitstekende zones in je gezicht balanceren. Houd je lippen natuurlijk maar gedefinieerd: een diffuse “melted matte” lippenstift of getinte lip balsem past perfect bij de hybride look. Focus op textuur, niet op stappen: kies een paar key-producten die de elasticiteit en gezondheid van je huid verbeteren, in plaats van een uitgebreide routine (skinimalism).

De boodschap

In 2026 hoef je niet te kiezen tussen een glanzende of matte huid – het draait om het vinden van een persoonlijk evenwicht. Glans en hydratatie vervagen en verzachten, soft matte finishes worden gecombineerd met een gezonde glow, en extreme trends maken plaats voor hybride, huidgerichte make-up. De boodschap is duidelijk: make-up moet de huid verfraaien, niet verbergen, en de meest overtuigende looks zijn levendig, natuurlijk en stralend, zonder dat het te veel of overdreven is.

