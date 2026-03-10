Tijdens de Paris Fashion Week van afgelopen week was het schitterend weer. Bij de modeshow van Zimmermann ging iedereen zomers gekleed.

Gisteren (9 maart) presenteerde het Australische modemerk Zimmermann zijn nieuwe wintercollectie in de Carreau du Temple in Parijs. De ochtend was stralend en zonovergoten – ideaal voor de gasten, de vele VIP’s en influencers die in de zomercollectie van het merk waren gekleed. Zomerse outfits konden zonder kou lijden worden gedragen én gefotografeerd.

Terwijl de limousines af en aan reden en fans een haag vormden om de celebrities – onder wie actrices Naomi Watts en Jessica Chastain – toe te juichen, poseerden influencers voor een leger streetstylefotografen.

Romantisch en vrouwelijk

Zimmermann staat bekend om zijn romantische, vrouwelijke stijl waarin luxe wordt gecombineerd met een ontspannen, bohémien vibe. Vloeiende silhouetten, lichte stoffen en rijke details zoals kant, ruches en borduurwerk geven de ontwerpen een dromerige en elegante uitstraling.

Ook prints spelen een hoofdrol, met name bloemmotieven. Maxi-jurken, speelse mini-jurken en stijlvolle swimwear ademen de zonnige, relaxte levensstijl van Australië en hebben daardoor een duidelijke resortuitstraling. Met deze mix van verfijnde elegantie, vakmanschap en boho-esthetiek heeft Zimmermann wereldwijd een herkenbare modehandtekening opgebouwd.

Streetstyle

Bij de modeshow van Zimmermann in Parijs was het al zomer. Op deze foto Marie Gaguech. Foto Charlotte Mesman

Kant was een van de opvallendste materialen, zoals bij de look van de Franse influencer Marie Gaguech. Zij droeg een kanten top gecombineerd met een kanten pofbroek. Violet Grace Atkinson, modestylist, content creator en voormalig advocaat, koos voor een broekpak met paarsgele bloemenprint dat perfect aansloot bij het lenteachtige weer.

Bij de modeshow van Zimmermann in Parijs was het al zomer. Op deze foto: Violet Grace Atkinson. Foto Charlotte Mesman

Ook pastelkleurige prints waren volop in het straatbeeld te vinden, vaak met een dromerige, romantische twist. Veel jurken werden met hooggehakte sandalen of zelfs clogs (klompen) gedragen.

Niet alleen de influencers pakten uit. Ook het modepubliek en de buyers verschenen in hun meest uitgesproken looks: kleur, fantasieprints, gouden knopen, een grote gele sjaal, zonnebrillen en designertassen. Minimalisme was ver te zoeken; vrolijke lente- en zomerlooks met een luxe touch voerden de boventoon.

Bekijk onze streetstylefoto’s en laat je inspireren voor je voorjaarslook.

