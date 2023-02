Als het op anti-aging kapsels aankomt, zijn de haartrends voor 2023 op onze hand. Het geheim van een verjongend kapsel zit ‘m in zachte vormen.

Anti-aging kapsels. Foto Charlotte Mesman

Ben je niet meer zo piepjong en op zoek naar een vlot en pittig kapsel dat je jonger maakt? Kijk dan eens naar de haartrends voor 2023. Er zitten een heleboel anti-aging kapsels tussen die heel wat voor je uiterlijk kunnen doen. We lopen je er even doorheen.

Het halflange kapsel opnieuw in de top haartrends voor 2023

Halflange kapsel van model Aivita Müze. Foto Charlotte Mesman

Het halflange kapsel is in de haartrends voor 2023 wederom een topper. En dat laat nu bij uitstek dé anti-aging haarlengte zijn. Als je niet meer zo jong bent, is het een goed idee om je haar wat korter te dragen omdat je dan korte metten maakt met droge en gespleten haarpunten en je haar er direct gezonder uitziet.

Bovendien creëer je met een halflang kapsel volume. Je haar is lichter en het zal uit zichzelf al mooier en minder slap vallen dan futloze, lange lokken.

Voor wat voor een halflang kapsel je ook kiest, vraag aan je kapper om het af te stemmen op jouw gezichtsvorm en de zwakke punten die je wilt camoufleren. Het is daarom niet gemakkelijk om dé halflange anti-aging haarcoupe aan te wijzen, maar er is wel een algemene richtlijn: ga voor softe vormen en luchtige volumes die je gelaatstrekken verzachten.

Zachte vormen creëer je met laagjes en beweeglijkheid. Ga daarom niet voor een scherp of al te gestructureerd kapsel. Laagjes is het sleutelwoord en laat dat nu juist een super haartrend voor 2023 zijn!

Wil je nog een stap verder zetten, dan kun je ook in de richting van een shag kapsel denken, maar dan in een ietwat afgezwakte versie. Dit soort kapsels worden heel gelaagd geknipt en zijn luchtig, hip en jong.

Pixie cuts voor een verjongend effect

Kapseltrends. Pixie cut. Kort kapsel. Foto: Charlotte Mesman

Ook pixie cuts kunnen een verjongend effect hebben. Ook hier zijn de vorm van je gezicht en je zwakke plekken (iedereen heeft ze!) leidraad. Zo wil je je haar in je nek misschien wat langer dragen. Je kunt kiezen voor een wat langere bovenkant of juist voor een ietwat kortere bovenkant met een springerig kruintje voor een jongensachtig effect.

De face framing pony

Een andere anti-aging tool is de pony en ook hier steken de haartrends voor 2023 je de helpende hand toe. De meest trendy pony van het moment is vrij kort in het midden met langere haarlengtes aan de zijkanten waar ze met de rest van je haar versmelten.

Een vuistregel: houd voor de breedte van het kortere middengedeelte de afstand tussen je pupillen aan.

Pony’s zijn ideaal om voorhoofdsrimpels te camoufleren, om kraaienpootjes weg te moffelen en om je gelaatstrekken te verzachten. Maar let op: ze verleggen het accent naar je ogen en versterken eventuele asymmetrieën.

Anti-aging haarkleuren

Tot slot een aantal vuistregels voor anti-aging haarkleuren:

Vermijd te blonde haarkleuren, zeker als je wat donkerder bent van jezelf. Het contrast met je gezichtshuid kan vaal ogen.

Vermijd te donkere haarkleuren. Die maken oud en hard.

Ga bij voorkeur voor wat warmere haarkleuren.

De ideale manier om grijze haren te camoufleren, is: highlights in verschillende toonaarden waarin je grijze haren bijna geruisloos opgaan. Dit heet grey blending. Je kapper weet er vast alles van\

