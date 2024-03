5x Stijltips die wij spotten bij de modeshow van Chloé in Parijs. Foto Charlotte Mesman

Bij Chloé in Parijs was het een af en aan rijden van zwarte limousines met VIPs. De lijst met eregasten was lang en er kwam heel wat moois uit de auto’s. Wij zetten onze camera’s erop. Laat je inspireren door de looks van it-girls en stijliconen als Sienna Miller, Jeanne Dumas en Alexa Chung, bepaald geen kleintjes. Wij staken er een aantal spannende stylingtips van op, die we graag met je delen.

#1 Knoop een trui over je schouders (Alexa Chung)

De eerste stylingtip die we je signaleren, is: de trui over je schouders. De trui als accessoire zoals we ‘m in de jaren ’80 droegen, is weer helemaal terug. Een beetje preppy, een beetje kak, maar wel up-to-date. We doen het – aldus de influencers bij de Paris Fashion Week voor winter 2024 2025 – weer op de klassieke manier (geknoopt of losjes over de schouder gedrapeerd), en laten de moderne variant (aan één kant over je schouder, aan de andere kant onder je arm door) even voor wat het is. Een andere klassieke variant die we tegenkwamen, is je trui niet knopen maar van voren de mouwen samen pinnen met een broche of speld.

#2 Draag een oversize leren jack op wit (Sienna Miller)

Het is nog lang geen voorjaar maar de it-girls bij de Chloé show voor herfst winter 2024 2025 gingen al volop voor wit. Sienna Miller presenteerde zich in een witte rok (of jurk, dat was niet duidelijk) met een kanten afwerking en daarop een zwaar zwart leren jack. Aan haar voeten droeg ze de houten platform sandalen van Chloé, met blote benen. Geen look waar je in z’n geheel zo de maartse buien induikt, maar Sienna laat wel zien dat je je alvast aan een zomerrok (met daaronder misschien hoge laarzen) mag wagen. Maar dan wel met een cool en warm jack erop :-)

#3 Speel met de quiet luxury trend (Jeanne Dumas)

De quiet luxury trend blijft ook voor lente zomer 2024 een stevige vinger in de modepap houden. Bij Chloé spotten we Jeanne Dumas in een klassieke broek met hoge taille en een blouse met sjaaltje, alles in gedekte kleuren. Alleen de sandalen sprongen eruit. Die waren oranjerood. Haar tas is in een ingetogen donkergroen. In deze look gaat het om subtiele kleurcombinaties voor klassieke items.

#4 Ga voor een unieke look (Susanna Lau alias Susie Bubble)

Als er één it-girl (en modejournalist) is die een heel eigen stijl heeft, dan is dat Susanna Lau. Ook bij Chloé sprong er weer met kop en schouders bovenuit, dit keer met een look met marine-invloeden. Susie droeg een spijkerbroek met een rijglint over de hele lengte. Daarop droeg ze een streeptrui in het blauw met wit. Daarover gingen maar liefst twee blazers/jasjes. Een witte met marinekraag met daarover een rijgceintuur en daarover nog eens een donkerblauwe jasje met rode strepen. Dit is een unieke look ten voeten uit. Susie laat zien dat je niet bang hoeft te zijn om te experimenteren.

#5 Spijkerbroek met donkerblauwe blazer (Tamara Kalinic)

Een klassieke combinatie maar wel altijd mooi, is: de spijkerbroek met donkerblauwe blazer. Voor een essentiële look draag je de blazer dichtgeknoopt op de blote huid (of met een niet zichtbaar hemdje eronder). Grote gouden knopen zijn weer terug. Tip: update een oude blazer met een paar van die blinkers en je bent up-to-date. Een donkere zonnebril is nog altijd dé truc voor een sterrenallure.

Bekijk onze streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren.

