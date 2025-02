Dit zijn de schoenentrends voor lente zomer 2025. Photo courtesy of Chloé

Fashionista’s opgelet! De nieuwe schoenentrends voor lente zomer 2025 vragen om een flinke update van je schoenenkast. Van speelse silhouetten tot onverwachte comebacks, de schoenen voor het komende seizoen zijn allesbehalve saai. Of je nu een trendsetter bent of gewoon je look wat pit wilt geven, hier zijn de must-haves die je niet mag missen. Pak je zonnebril en een iced coffee, want we duiken erin!

#1 Teenslippers met een twist

Teenslippers zijn terug, maar vergeet die basic slippers van vroeger. In 2025 gaan we voor luxe en lef! Op de catwalk van Chloé spotten we coole plastic teenslippers die ook als waterschoenen door kunnen gaan – perfect voor een stylish dagje aan zee. Bij Miu Miu zagen we ze met mesh details en bandjes over de wreef. En ja, zelfs kitten heels en sleehakken duiken op bij deze trend! Supertrendy en verrassend chic.

Praktische tip: combineer ze met een oversized blazer en een slipdress voor een nonchalante, influencer-waardige look. Ga voor leer of suède als je het wat eleganter wilt houden.

#2 Mary Janes: tijdloos en jong

Dit zijn de schoenentrends voor lente zomer 2025. Photo courtesy of Prada

Hebben we ooit afscheid genomen van Mary Janes? Nee, en gelukkig maar, want deze klassiekers zijn hotter dan ooit voor 2025. Bij Coperni zagen we ballerina-achtige Mary Janes met een moderne upgrade (in de vorm van twee horentjes!). Bij Prada zagen we ze in tweekleurige versie, een soort dubbele Mary Janes, met het karakteristieke bandje rond de enkel en met hak; bij Miu Miu showden platte Mary Janes in lakversie en met wit randje. De Mary Jane is dé schoen voor wie een vleugje Franse finesse aan haar outfit wil toevoegen. Het leuke aan de Mary Jane is bovendien dat deze schoenen tijdloos maar tegelijkertijd jeugdig zijn.

Praktische tip: draag ze onder een jeans voor een casual vibe of onder een zwierige jurk voor die romantische touch. Een metallic versie geeft je look meteen een trendy edge!

#3 Clogs maken een comeback

Dit zijn de schoenentrends voor lente zomer 2025. Photo courtesy of Chloé

Ja, je leest het goed: clogs (of simpelweg: klompen) zijn terug en ze zijn cooler dan ooit! Chloé, een modehuis dat al eerder klompen showde, borduurt op de trend voort met hoge klompen met transparante bovenkanten die je tenen vrijlaten (hallo, drie trends in één! – zie peep toe shoes hieronder). Ook bij Hermès spotten we deze comfy klassieker in neutrale tinten met een lus voor de grote teen (zie hier een knipoog naar de teenslipper-trend). Het is de perfecte mix van praktisch en stylish.

Dit zijn de schoenentrends voor lente zomer 2025. Photo courtesy of Hermès

Praktische tip: style ze met wijde broeken of een lange rok voor een relaxte, boho-chique look. Ga voor een felle kleur als je durft – influencers gaan hier wild van worden!

#4 Peep toes: love it or hate it

Peep toe schoenen bij Miu Miu. Photo courtesy of Miu Miu

De peep toe is terug van weggeweest, en eerlijk: je bent óf fan, óf je snapt het niet. Bij Miu Miu zagen we dit controversiële silhouet met een kleine opening voor je tenen – subtiel, vrouwelijk maar gedurfd. Tory Burch gaf er een elegantere draai aan met verfijnde hakken en een opening die niet in het midden maar richting de grote teen is verplaatst. Het is een trend die vraagt om zelfvertrouwen en perfect gelakte nagels!

Praktische tip: lak je teennagels en draag peep toe shoes met een cropped broek of midi-rok om die blote tenen te showen. Liever wat minder opvallend? Kies een neutrale kleur zoals beige of zwart.

#5 T-bar sandalen met hak

Dit zijn de schoenentrends voor lente zomer 2025. Photo courtesy of Max Mara

Versace zette de trend: de T-bar sandal is dé schoen van lente/zomer 2025. Met een bandje van je teen naar je enkel en een stevige hak zagen we ze schitteren op de catwalk van – je raadt het al – Versace, maar ook bij Max Mara waren ze niet te missen. Het is een elegante, retro-geïnspireerde look die je benen optisch langer maakt. Supersexy én draagbaar!

Praktische tip: perfect voor onder een strakke jurk of een pantalon voor een chique avond uit. Ga voor een metallic tint als je echt wilt opvallen.

#6 Sleehakken revisited

Wie had dat gedacht? De sleehak maakt een triomfantelijke terugkeer! Chloé overtuigde ons tijdens Paris Fashion Week met moderne, scherpe versies die ver afstaan van de boho-stijl van vroeger. Denk Ibiza-vibes, maar dan opgefrist in een eigentijdse 2025 versie. Modehuizen als Dries van Noten en Saint Laurent presenteerden voor het zomerseizoen sleehakken met interessante gebeeldhouwde vormen. Chanel koos voor een doorzichtige sleehak met een zilveren omlijning en het CC-logo aan weerzijden van de hak.

Praktische tip: draag ze met een lange jurk of wijde shorts voor een zomerse look. Kies een gevlochten design voor extra flair – je loopt er zo mee naar elk terras!

Schoenentrends voor lente zomer 2025: zo maak je het af

De rode draad in al deze schoenentrends voor lente zomer 2025? Nonchalance blijft key. Of je nu kiest voor teenslippers, Mary Janes of clogs, style ze alsof je er niet te veel over hebt nagedacht. Voeg een opvallende tas toe (misschien in ‘Mocha Mousse’, dé kleur van 2025 volgens Pantone) of een paar chunky sieraden, en je bent klaar om de show te stelen. Oh, en vergeet dit niet: comfort is superhip, dus investeer in een paar dat je de hele dag kunt dragen zonder blaren. Dus, welke trend ga jij rocken? Trek die schoenen aan die bij jou passen, straal zelfvertrouwen uit en shine de lente en zomer 2025 door!

