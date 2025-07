Modetrends zomer 2025. De lange witte rok voor zomer 2025. Photo courtesy of Alberta Ferretti

De zomer is officieel begonnen! Haal je lange witte rokken maar tevoorschijn! Het is nu het moment om ze te dragen. Witte rokken zijn op en top zomers en laten zich gemakkelijk dragen. Dit seizoen wordt de klassieke lange witte rok vernieuwd met een frisse, moderne twist – van romantisch tot bohémien, van elegant tot glam. Het is een zomerse must-have waarmee je altijd scoort. We lichten een paar lange witte rokken trends voor zomer 2025 voor je uit.

1. Romantisch

Modetrends zomer 2025. De lange witte rok voor zomer 2025. Photo courtesy of Alberta Ferretti

Een picknick in de buitenlucht, een wandeling langs zee: een lange rok, gemaakt van een lichtgewicht en subtiel transparante stof die meebeweegt met elke stap is jouw ding. Alberta Ferretti vertaalde deze romantische sfeer in een ensemble waarin de rok wordt gecombineerd met een bijpassend topje in dezelfde delicate stof, wat een bijna sprookjesachtige uitstraling geeft. De transparantie voegt een vleugje verleiding toe – perfect voor een zomerse avond. Maak de look af met simpele, fijne sandalen en je bent klaar voor een tuinfeest of een zonsondergangwandeling langs het strand. Pure vrouwelijke gratie in een lichte, luchtige vorm.

2. Bohémien

Modetrends zomer 2025. De lange witte rok voor zomer 2025. Photo courtesy of Chloé

Voor wie houdt van een relaxte, bohémien vibe, presenteerde Chloé een prachtige look: een lange witte rok met transparante details, gecombineerd met een oversized blouse of tuniek met volumineuze pofmouwen. Het geheel in wit krijgt een upgrade met delicate ballerina’s en opvallende sieraden – denk aan chunky gouden kettingen of gelaagde armbanden – die de outfit karakter en edge geven. Deze look is perfect voor zomerse festivals of casual dagen, waar comfort en artistieke flair samenkomen in een tijdloze en frisse stijl. P.S. Let ook op de grote kanten onderbroek (die mag je ook vervangen door spijkershorts).

3. Geraffineerd

Modetrends zomer 2025. De lange witte rok voor zomer 2025. Photo courtesy of Fendi

Voor een meer geklede gelegenheid is de lange, glanzende rok van Fendi de ultieme keuze. Gemaakt van een glanzende stof, wordt deze rok gecombineerd met een klein zomertruitje, ideaal voor koelere zomeravonden (of –dagen). De stylingdetails maken het verschil: chunky schoenen voegen een stoer element toe, terwijl delicate transparante sokken met zilveren borduursels voor een verrassend vrouwelijk contrast zorgen. Een meesterlijke mix van texturen en stijlen, perfect voor een chique brunch of een bezoek aan een kunstgalerie.

4. Party chic

Modetrends zomer 2025. De lange witte rok voor zomer 2025. Photo courtesy of Max Mara

Voor een glamoureuze partylook steelt Max Mara de show met een lange witte rok met een gedurfde hoge split. Gecombineerd met een strakke zwarte body speelt deze look met contrast en silhouet, en straalt zelfvertrouwen en elegantie uit. De finishing touch? T-bar sandalen met hakken – dé schoenentrend van zomer 2025 – die een vintage én moderne flair toevoegen. Of je nu een rooftop feest of uitgenodigd bent voor een chique diner, met deze look vestig je alle aandacht op jou.

Stylingtips voor de lange witte rok

Kies voor lichte, zomerse materialen: ga voor lichtgewicht, ademende materialen om koel te blijven.

ga voor lichtgewicht, ademende materialen om koel te blijven. Speel met texturen: combineer transparant, glanzend en mat voor extra diepte.

combineer transparant, glanzend en mat voor extra diepte. Accessoires maken het af: statement sieraden tillen een eenvoudige look naar een hoger niveau, terwijl delicate accessoires het verfijnd houden.

statement sieraden tillen een eenvoudige look naar een hoger niveau, terwijl delicate accessoires het verfijnd houden. Schoenen bepalen je look: van sandalen tot ballerina’s en chunky schoenen – je schoenkeuze transformeert je outfit volledig.

van sandalen tot ballerina’s en chunky schoenen – je schoenkeuze transformeert je outfit volledig. Balans in proporties: combineer volumineuze tops met strakke rokken of andersom voor een flatterend silhouet, dat is de hoofdregel, maar… zoals je op de catwalk foto’s ziet, mag je ook voor helemaal volumineus of helemaal slank gaan. Kies wat jou flatteert.

