Bixie kapsel 2026: ontdek hoe het eruitziet, bij welk gezichtsvorm en haartype het past. Check ook onze styling tips.

Bixie kapsel van topmodel Taylor Hill. Foto Charlotte Mesman

Ben jij toe aan een nieuw kapsel? Durf je dit jaar voor kort haar te gaan? Dan is het bixie kapsel 2026 misschien iets voor jou. We stelden een complete gids voor je samen met inspirerende kapselfoto’s en tips. Wie weet, gaat het er dit jaar van komen!

1. Wat is een bixie kapsel precies?

Een bixie is een mix van twee kapsels. Het is een hybride van de stijlvolle pixie cut die we allemaal kennen van Audrey Hepburn en de vrouwelijke lijn van de korte bob. De naam is dan ook een samentrekking van ‘bob’ en ‘pixie’. Voilà: bixie!

De bixie is geen compleet nieuw kapsel, maar een heropleving van stijlen uit de jaren ’90 en begin 2000. De afgelopen jaren heeft dit kapsel een sterke comeback gemaakt en inmiddels staat het alweer jaren hoog op de favorietenlijst van de kapseltrends.

Elk jaar is dit kapsel net weer even anders. In 2026 krijgt de bixie een kortere, taps toelopende achterkant en zijkanten. Bovenop en aan de voorkant blijft het haar juist langer en voller. Dit is in lijn met de actuele haartrends waarin alles om volume en beweging gaat. Vaak vallen er ook lokken rond het gezicht waardoor dit korte kapsel vrouwelijker wordt en je gezichtstrekken verzacht.

Het resultaat is een pittig kort kapsel met een nonchalante uitstraling, maar wel eentje die alle hoofden doet omdraaien. Aan je hoofd voelt het licht en luchtig, maar niet streng of al te boyish. Zoals gezegd, draait alles dit seizoen om natuurlijke textuur en beweging, in plaats van strakke en perfecte lijnen.

De bixie past bovendien perfect binnen de verfijnde en sensuele trend van dit seizoen.

Hoe verschilt de bixie van andere korte kapsels?

Pixie cut 2.0

Deze is korter en strakker, en ligt dichter op het hoofd. De bixie heeft meer lengte en valt losser. Textured French bob

Dit kapsel is langer en ronder, vaak met losse krullen of waves. De bixie is korter aan de achterkant en heeft een speelser, pittiger effect. Trixie

De bixie is de perfecte middenweg. Stoer genoeg om op te vallen, maar tegelijk makkelijk te dragen en geschikt voor elke dag.

2. Hoe ziet een bixie kapsel 2026 eruit? Kapselfoto’s

Dit jaar zien we vooral bixies met veel natuurlijke textuur. De lagen zijn zachter dan het vorig seizoen, de bovenkant is voller en er wordt vaker gespeeld met face-framing. Je kunt je bixie zowel steil als wavy dragen. Bekijk onze kapselfoto’s maar eens.

Cara Taylor met bixie cut. Foto: Charlotte Mesman

Bixie kapsel. Krullend haar. Foto Charlotte Mesman

3. Welke gezichtsvorm past bij een bixie?

De bixie past bij veel gezichtsvormen, maar de vorm moet wel even worden afgestemd op jouw gezichtsvorm. Hier zijn een paar vuistregels. Overleg verder met je kapper om de juiste snit voor jouw gezichtsvorm te vinden.

Rond gezicht

Kies voor extra volume bovenop en een zijscheiding. Dit laat je gezicht langer lijken.

Jij hebt geluk: bijna elke bixie staat mooi. Je kunt dus makkelijk spelen met lengtes en vormen.

Zachte laagjes rond de kaaklijn helpen om de scherpe gezichtstrekken te verzachten.

Iets langere lokken aan de voorkant zorgen voor balans bij een breder voorhoofd.

Ga voor meer volume aan de zijkanten en een iets kortere neklijn. Dit maakt je gezicht optisch korter.

4. Bixie kapsel per haartype

Ook je haartype speelt een belangrijke rol bij hoe de bixie valt:

Fijn haar

Perfect voor een bixie! De laagjes geven direct meer volume en structuur.

Laat je kapper het haar aan de onderkant iets uitdunnen, zodat het kapsel luchtig blijft.

Staat mooi in een gladde, strakke look of met een lichte slag.

Super! De natuurlijke beweging van je haar komt extra goed tot zijn recht in een bixie.

Ga voor een speelse, losse bixie. Met de scrunch-techniek geef je je krullen extra vorm en definitie. (Bij scrunchen knijp je je haar als het ware omhoog met je handen. Je pakt plukjes haar in je hand en duwt ze van onder naar boven richting je hoofdhuid. Dit doe je herhaaldelijk, zodat je natuurlijke slag of krul wordt versterkt.)

5. Stylingtips voor je bixie kapsel

Een bixie komt het mooist tot leven met de juiste styling. Het draait vooral om beweging, luchtigheid en een beetje speelsheid. Niet om perfectie. Dé trend voor 2026 is: gecontroleerde imperfectie!

Basisproducten die je nodig hebt:

Textuurspray of sea salt spray

Matte paste of clay

Flexibele hairspray

Licht glansserum

Eventueel: een volumemousse of hittebescherming

Waarom deze producten?

Een bixie heeft laagjes en die wil je laten ‘werken’. Textuursprays en lichte haarstylingproducten zorgen ervoor dat je kapsel niet slap of plat rond je hoofd valt, maar juist levendig blijft.

5 Makkelijke looks om te proberen:

Air-dry look

Spray textuurspray in vochtig haar, scrunch het lichtjes en laat het aan de lucht drogen. Dit geeft een natuurlijke, nonchalante uitstraling. Volume look

Werk een kleine hoeveelheid matte paste door de bovenste lagen. Focus op de aanzet voor extra lift en een speels, warrig effect (gecontroleerde imperfectie!). Sleek & chic

Föhn je haar met een ronde borstel naar binnen of licht naar voren. Werk af met een druppel serum voor glans en een verzorgde finish. Wavy look

Gebruik een smalle krultang om hier en daar losse waves te maken. Borstel ze daarna voorzichtig uit voor een zachte, moderne look. Zijscheiding of achter de oren

Extra stylingtips:

Werk altijd in laagjes: begin onderaan en bouw op.

Gebruik je vingers in plaats van een borstel voor een luchtiger resultaat.

Less is more: te veel product maakt het haar snel zwaar en vettig.

Speel met je haar, experimenteer: een bixie hoeft niet elke dag hetzelfde te vallen.

Pro tip:

Begin altijd met weinig product. Je kunt altijd meer toevoegen, maar niet weghalen. Een bixie leeft van natuurlijke beweging en een lichte, losse finish.

6. Onderhoud en uitgroei

Een bixie is relatief makkelijk te onderhouden, maar regelmaat is belangrijk om de vorm mooi te houden.

Knippen:

Plan elke 6 tot 8 weken een afspraak bij de kapper. Vooral de nek en zijkanten groeien snel uit en bepalen de vorm van je kapsel. Thuis onderhoud:

Gebruik lichte verzorgingsproducten die je haar niet verzwaren. Denk aan een hydraterende shampoo en een luchtige conditioner. Styling bijwerken:

Hoe groeit een bixie uit?

De uitgroeifase van een bixie is een stuk makkelijker dan die van een korte pixie. Doordat er al meer lengte in zit, groeit het kapsel geleidelijk door naar een korte bob.

Dat betekent:

minder ‘lastige’ fases

makkelijker in model te houden

meer opties om te blijven variëren met styling

Goed om te weten:

Veel mensen vinden hun bixie juist nóg mooier na een paar weken, wanneer het kapsel iets zachter en natuurlijker valt.

7. Celeb-inspiratie

Op zoek naar inspiratie voor jouw bixie? Google deze celebs!

Zendaya

Zij gaf het bixie kapsel wereldwijd aandacht met zowel steile als krullende versies. Haar looks laten zien hoe flexibel dit kapsel is en hoe makkelijk je kunt wisselen tussen chic en casual. Gracie Abrams

Denk aan een zachte, luchtige bixie met fijne, ‘veerachtige’ laagjes. Haar stijl is romantisch en natuurlijk—perfect als je houdt van een kort kapsel maar wel een vrouwelijke look. Jessie Buckley

Haar bixie is juist wat stoerder en meer gelaagd. Met veel textuur en ietwat scherpere lijnen laat ze zien dat dit kapsel ook krachtig en uitgesproken kan zijn. Taylor Hill

Wil je meer inspiratie voor korte kapsels dit jaar?